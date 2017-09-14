Додано: Нед 05 січ, 2025 00:29

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ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 грудня 2024 р. № 1553



ЗМІНА,

що вноситься до постанови Кабінету Міністрів України

від 4 червня 2015 р. № 389

Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

“11. Установити, що у 2025 році:

1) пільги, передбачені абзацом п’ятим частини п’ятої статті 6 Закону

України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного

режиму 1917—1991 років” (реабілітованим особам, які стали особами з

інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами), пунктом 11 частини

першої та частинами другою і третьою статті 20, пунктом 1 частини першої

та частинами другою і третьою статті 21, частиною третьою статті 22 в

частині пільг, передбачених пунктом 11 частини першої статті 20, і

пунктом 14 частини першої статті 22 Закону України “Про статус і

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи” (особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, віднесеним до категорії 1; особам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 2; дружинам

(чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською

катастрофою або опікунам (на час опікунства) дітей померлих; дружинам

(чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян,

смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних

випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у

складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт),

абзацами першим і другим пункту 5 статті 12 Закону України “Про

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

(звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю

під час проходження військової служби; батькам і членам сімей

військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час

проходження військової служби), пунктом 6 частини першої статті 6,

статтею 7 в частині пільг, передбачених пунктом 6 частини першої статті 6

Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх

соціальний захист” (ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ,

Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки,

державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби,

служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та

захисту інформації; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів

військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції,





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податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної

охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного

захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації),

пунктами 4—6 частини першої статей 61 і 62 Закону України “Про жертви

нацистських переслідувань” (колишнім неповнолітнім (яким на момент

ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів,

гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською

Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям,

які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років)

в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового

тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання,

трудового каліцтва та з інших причин), абзацом третім частини десятої

статті 6 Закону України “Про відновлення прав осіб, депортованих за

національною ознакою” (депортованим особам, які досягли пенсійного віку

або є особами з інвалідністю), надаються за умови, що розмір

середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за

попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на

податкову соціальну пільгу відповідно до Порядку, затвердженого цією

постановою;

2) положення підпункту 1 цього пункту застосовується:

з 1 січня 2025 р. — для осіб, які звернулися за наданням пільг

починаючи з 1 січня 2025 р.;

після закінчення опалювального сезону 2024/25 року — для осіб, які

отримували пільги у період до 31 грудня 2024 р. включно.”.