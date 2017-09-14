Додано: Нед 05 січ, 2025 00:47

tumos написав: ........

ЛАД написав:

Насколько я понял, речь идёт о праве "на податкову соціальну пільгу". Это не то же самое, что субсидия на ЖКХ.

Если это распространяется на все виды помощи и в т.ч. на субсидии ЖКХ, то это практически лишит помощи чуть ли не всех, кроме совсем уж нищих. Насколько я понял, речь идёт о праве "на податкову соціальну пільгу". Это не то же самое, что субсидия на ЖКХ.Если это распространяется на все виды помощи и в т.ч. на субсидии ЖКХ, то это практически лишит помощи чуть ли не всех, кроме совсем уж нищих.



Я понимаю событие следующим образом. Существуют группы граждан, которые имеет право

на льготы по оплате услуг ЖКХ согласно разным нормативным актам. Некоторые группы были

уже были окучены ранее ограничениями исходя из размера дохода, при котором льгота

не предоставляется. Теперь ограничения наложены на группу под условным названием "ветераны".

Условием ограничения является сумма 4240 на каждого члена семьи. Поскольку мы говорим о ветеране,

то в семье скорее всего два человека (супруг и супруга). Значит их совокупный доход в месяц должен составлять менее 8480. ........Я понимаю событие следующим образом. Существуют группы граждан, которые имеет правона льготы по оплате услуг ЖКХ согласно разным нормативным актам. Некоторые группы былиуже были окучены ранее ограничениями исходя из размера дохода, при котором льготане предоставляется. Теперь ограничения наложены на группу под условным названием "ветераны".Условием ограничения является сумма 4240 на каждого члена семьи. Поскольку мы говорим о ветеране,то в семье скорее всего два человека (супруг и супруга). Значит их совокупный доход в месяц должен составлять менее 8480.

Water написав: tumos написав: Я понимаю событие следующим образом. Теперь ограничения наложены на группу под условным названием "ветераны". Я понимаю событие следующим образом. Теперь ограничения наложены на группу под условным названием "ветераны".

Знайдіть оригінал Постанови, прочитайте. Знайдіть оригінал Постанови, прочитайте.

Если это распространяется на "ветеранов", то тем более и на обычных людей.Возьмём даже проще - одинокий пенсионер. При сегодняшней средней пенсии 5 851,86 грн больше половины останутся без субсидии. Если кто-то считает, что пенсии 4500-5000 достаточно, чтобы обойтись без субсидии, могу предложить попробовать.Или, как в вашем примере, 8480 на двоих. Если это не пенсионеры, то таких вообще практически не будет.Но посмотрим. У меня как раз знакомая собирается подавать на субсидию (пенсия около 5 тыс.). Посмотрим на результат.Там оригиналом постановления не обойдётся. Придётся переходить к начальному Постановлению, а от него ещё дальше. И в наших законах без пол-литра не обойдёшься. Иногда впечатление такое, что пишут специально запутанно, чтобы простой человек не разобрался.