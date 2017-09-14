Shaman написав:а я кажу, що й ШІ теж не може спланувати, що буде споживати покупець - це не планується. в ринковій економіці це вирішується тим, що дуже багато агентів дивляться, що цікавить покупців.
висновок - це планування якщо в теорії колись й буде, то не за нашого життя - тож можна фантазувати далі. й скажу ще одну крамольну річ - будь-яке адекватне централізоване планування викликає шалений спротив виробників - це було дуже добре помітно в срср
ладно, напишем так. Якщо зараз існує, чи в майбутньому виникне країна з плановою економікою то планувати там з ші будуть ефективніше ніж в часи розквіту госплану. І країни де над громадянами тотальний контроль, отримують інстумент цей контроль посилити. P/s ваш праведний гнів на рахунок не можливості "не ефективних" систем і віра в закони ринку смішні. По Вашому і атомну енергетику і гес (умовну плотину гувера) мало б будувати багато маленьких конкуруючих компаній а потім споживач мав би вибрати за яку йому заплатити)
планувати будуть швидше та більше. про ефективніше - вже не певен. загальна ефективність економічного розвитку буде нижче, ніж в країнах з розвиненою економікою - поки що досвід показує саме так. планування не є поганим, все планується - але кожен складає свій план, а не хтось один планує за всіх. "ефективні" системи інколи більш ефективні - прокопати Беломорканал, прокласти БАМ, підняти цілину - й то знову за рахунок населення
про аес та гес некоректні приклади, тому нема сенсу обговорювати. відсутність централізованого планування - це не анархія, як схоже ви думаєте.
та й взагалі ви маєте вірити не в план, а в Божу волю
Господар Вельзевула написав:. Во вторых генетика определяет интеллект- не образование,не прикладные навыки,а тупо интеллект.
незнаю что вы называете интеллектом, если набор знаний то человек с ним точно не рождается, а от среды зависит качество обучения и соц.нормы (где то бухать норма). Нейронные связи ребенок тоже выстраивает от рождения заново, в каком то возрасте учиться говорить, в другом учиться отвечать за свои слова. сбои в развитии можно отнести на генетику, но гениального пианиста все равно нужно научить, а это среда, должны быть условия, как минимум пианино и кто покажет как надо играть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 05 січ, 2025 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:Мнений много. Мое мнение-генетика определяющая. Но уровень развития в любой из подсистем будет определять генетика.
проблема тільки в тім що на генетику трудно впливати). За людиною з якою ви заводите дітей тисячі предків про яких ви нічого не знаєте. І з 100 процентною достовірністю мож тільки глянути на майбутню тещу. но даж такий аналіз племінного матеріалу мало хто проводить.
Wirująświatła написав:незнаю что вы называете интеллектом, если набор знаний то человек с ним точно не рождается, а от среды зависит качество обучения и соц.нормы (где то бухать норма). Нейронные связи ребенок тоже выстраивает от рождения заново, в каком то возрасте учиться говорить, в другом учиться отвечать за свои слова.
Ум. Ну есть вот человек,тупой от природы. Хоть убей, а оно полудурок. Это генетика. То, до чего середнячка нужно тянуть годами, умный ловит на лету. Это не знания. Это база. Основа. Количество ядер в процессоре. Тип процессора. Прошивка потом идет. А физуха? Разве это не важно? Вот в реальности? Это тоже генетика. И это можно сказать-порода в целом.
ЛАД написав: Насколько я понял, речь идёт о праве "на податкову соціальну пільгу". Это не то же самое, что субсидия на ЖКХ. Если это распространяется на все виды помощи и в т.ч. на субсидии ЖКХ, то это практически лишит помощи чуть ли не всех, кроме совсем уж нищих.
Я понимаю событие следующим образом. Существуют группы граждан, которые имеет право на льготы по оплате услуг ЖКХ согласно разным нормативным актам. Некоторые группы были уже были окучены ранее ограничениями исходя из размера дохода, при котором льгота не предоставляется. Теперь ограничения наложены на группу под условным названием "ветераны". Условием ограничения является сумма 4240 на каждого члена семьи. Поскольку мы говорим о ветеране, то в семье скорее всего два человека (супруг и супруга). Значит их совокупный доход в месяц должен составлять менее 8480.
Если это распространяется на "ветеранов", то тем более и на обычных людей. Возьмём даже проще - одинокий пенсионер. При сегодняшней средней пенсии 5 851,86 грн больше половины останутся без субсидии. Если кто-то считает, что пенсии 4500-5000 достаточно, чтобы обойтись без субсидии, могу предложить попробовать. Или, как в вашем примере, 8480 на двоих. Если это не пенсионеры, то таких вообще практически не будет. Но посмотрим. У меня как раз знакомая собирается подавать на субсидию (пенсия около 5 тыс.). Посмотрим на результат.
Water написав:
tumos написав:Я понимаю событие следующим образом. Теперь ограничения наложены на группу под условным названием "ветераны".
Знайдіть оригінал Постанови, прочитайте.
Там оригиналом постановления не обойдётся. Придётся переходить к начальному Постановлению, а от него ещё дальше. И в наших законах без пол-литра не обойдёшься. Иногда впечатление такое, что пишут специально запутанно, чтобы простой человек не разобрался.
Banderlog написав: проблема тільки в тім що на генетику трудно впливати). За людиною з якою ви заводите дітей тисячі предків про яких ви нічого не знаєте. І з 100 процентною достовірністю мож тільки глянути на майбутню тещу. но даж такий аналіз племінного матеріалу мало хто проводить.
Безусловно, но я не говорил о необходимости евгеники. Тут палка о двух концах. Евгеника вряд ли будет способствовать выживанию вида как такового, так как пытаясь создать идеальный тип, мы искусственно продолбем вот то отклонение, которое нужно будет при каком-то , к примеру, "бутылочном горлышке" для выживания. Потому дискуссия носит теоретический характер.
Господар Вельзевула написав:А физуха? Разве это не важно? Вот в реальности? Это тоже генетика. И это можно сказать-порода в целом.
физика да
Господар Вельзевула написав:Ну есть вот человек,тупой от природы. Хоть убей, а оно полудурок. Это генетика.
умный от природы и тупой от природы это 3% от всей популяции. у 97% работают обычные мотивационные инструменты (дофамин)
Является ли дофамин наградой для вашего мозга? Дофамин играет важнейшую роль в системе вознаграждения мозга. Когда вы чего-то добиваетесь, например, поднимаете желаемые 100 кг в жиме лежа, сдаете сложный экзамен или получаете повышение на работе, ваш мозг вознаграждает вас выбросом дофамина, который отвечает за хорошо известное эйфорическое чувство, которое ваш разум запоминает и хочет испытать снова, и даже еще сильнее. Мозг воспринимает это как сладкую награду, которую хочется получать как можно чаще, что служит мотивацией для повторения поведения.
его роль давно доказана, и спорить с этим глупо. Если генетически есть проблема и дофамин не вырабатывается, то печалька. А если вырабатывается по норме, человек для этого должен что то делать. При чем мужские и женские виды деятельности сильно отличаются. В упор не вижу где тут генетика.
tester7336 написав: сходить в лес на охоту - вот это действительно сам.
навіть по гриби, то план: 1. проснутися рано 2. вдягнутися відповідно до прогнозованої погоди 3. взяти ніж, корзини/сумку/пакет (яку їжу/воду) 4. добратися до лісу (пішки/ГТ/вело/...) 5. назбирати грибів 6. вернутися додому в запланований час (або трохи раніше)
так свой же план
Якщо йде група (скажімо родина), то це родинний план. Якщо робить щось громада, то план громади (розмір громади від 2-3 особи до 8 млрд. осіб). Грань не дуже чітка. Є таке поняття, як "публічний" vs "приватний" і на економікс мене вчили, що багато є випадків, коли приватний "план" дає негативний вплив на суспільство/екологію, і тому втручання "держави" тобто "публічного" більш доцільне.
Чистий ринок можливий лише для обмеженої кількості товарів, де велика кількість продавців і покупців, напр. ринок пшениці, але і це умовно, бо там оперують великі трейдери, які можуть рухати ціну в певних межах.
Тому не існує ні чисто вільного ринку (колись був, можливо за часів Адама Сміта), ні чисто директивно-планового. Є держави із більшим/меншим публічним сектором, метрика може бути, напр. яка частина ВВП розподіляється через податки.