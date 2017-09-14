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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11691116921169311694

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 79
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
20
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
12
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:56

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:За людиною з якою ви заводите дітей тисячі предків про яких ви нічого не знаєте
от вы например в кого такой умный?

в умний альфач-макак
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:58

  Shaman написав:...........
планувати будуть швидше та більше. про ефективніше - вже не певен. загальна ефективність економічного розвитку буде нижче, ніж в країнах з розвиненою економікою - поки що досвід показує саме так. планування не є поганим, все планується - але кожен складає свій план, а не хтось один планує за всіх. "ефективні" системи інколи більш ефективні - прокопати Беломорканал, прокласти БАМ, підняти цілину - й то знову за рахунок населення :)
В данном тексте это основное и абсолютно верное. Всё остальное предположения и допущения.

про аес та гес некоректні приклади
Почему?

відсутність централізованого планування - це не анархія, як схоже ви думаєте.
В чём разница?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 01:05

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:За людиною з якою ви заводите дітей тисячі предків про яких ви нічого не знаєте
от вы например в кого такой умный?
не знаю, батьки в мене тихі інтелігентні люди)
На форумах срачі не устраюють .
В обох економічна освіта, но духу жадності і авантюрізма ноль. https://youtu.be/6CFIZLY5ZYU?si=1PuX1lw-rekoXUxx
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 01:11

  ЛАД написав:Если это распространяется на "ветеранов", то тем более и на обычных людей.
Возьмём даже проще - одинокий пенсионер. При сегодняшней средней пенсии 5 851,86 грн больше половины останутся без субсидии. Если кто-то считает, что пенсии 4500-5000 достаточно, чтобы обойтись без субсидии, могу предложить попробовать.
Или, как в вашем примере, 8480 на двоих. Если это не пенсионеры, то таких вообще практически не будет.
Но посмотрим. У меня как раз знакомая собирается подавать на субсидию (пенсия около 5 тыс.). Посмотрим на результат.

Похоже есть недопонимание. Льгота и субсидия разные понятия.
Это постановление касается нескольких групп граждан, которые попадают под действие
разных законов. Но эти законы предоставляют право на получение льготы по ЖКХ.
Когда я ответил флаймену, то для простоты указал только одну группу - ветераны.
Как я понимаю вы под понятием обычные люди понимаете тех лиц, которые не попадают ни в одну группу,
которая имеет право на льготы по жкх. Еще раз - льготы. Но эти лица могут претендовать на субсидию, если
удовлетворяют критериям соотвествующего закона. Данное постановление не имеет отношения к получаемой субсидии.
Однако, граждане, которые имеют право на льготу ЖКХ, также имеют право на субсидию. До выхода этого постановления
у них был выбор или льгота, или субсидия. Что выгоднее. В этом году возможность только по получению субсидии. Опять же если соблюдены критерии попадания. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 01:30

tumos
КМУ подрезал льготы.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... 553-311224

Дякую. Чи вірно я зрозумів, що поки що УБД-ників не торкнулось??
Не те щоб шалені гроші (взимку біля 2.5 тис, влітку біля 1.5), але для розуміння цікаво.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 01:30

  Wirująświatła написав:умный от природы и тупой от природы это 3% от всей популяции. у 97% работают обычные мотивационные инструменты (дофамин)

его роль давно доказана, и спорить с этим глупо. Если генетически есть проблема и дофамин не вырабатывается, то печалька. А если вырабатывается по норме, человек для этого должен что то делать. При чем мужские и женские виды деятельности сильно отличаются. В упор не вижу где тут генетика.


При чем здесь нейромедиатор к возможности самого процессора?
Боже-боже, как я хотел избежать академического спора о какой-то неважной фигне, но все-таки.

"Роль генетики и окружающей среды в предсказании IQ рассматривается в Plomin et al. (2001, 2003)[3]. До последнего времени наследственность в основном изучалась на детях. Разные исследования в США показали влияние на IQ наследственности в границах между 0,4 и 0,8[4][5][6]. Это означает, что разница в IQ среди наблюдаемых детей зависит от генов на величину от 40 до 80 %. Остальное зависит от условий существования ребёнка и ошибки измерения. Наследственность в границах от 0,4 до 0,8 означает, что IQ в значительной степени является наследственным показателем[7][8].

Изучение жизненного пути приёмных детей привело к однозначному выводу о том, что различия в их судьбе в основном определялись наследственностью и случайными факторами, а не тем, в какой семье они воспитывались. Уже к 16-летнему возрасту корреляция между коэффициентом интеллекта приёмных детей и их приёмных родителей становится близка к нулю. Различия в образовательном уровне детей зависят от образовательного уровня биологических родителей вдвое сильнее, чем от образовательного уровня приёмных родителей[9]. "
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 01:35

  flyman написав:
Тому не існує ні чисто вільного ринку (колись був, можливо за часів Адама Сміта),

То був час остіндійської компанії) а антимонопольних комітетів і боротьби з корупцією не було... зате був ринок рабів та кріпаків куди потім чогось влізла держава з своїм запрєтітєльним регулюванням.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 01:40

  Hotab написав:tumos
КМУ подрезал льготы.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... 553-311224

Дякую. Чи вірно я зрозумів, що поки що УБД-ників не торкнулось??
Не те щоб шалені гроші (взимку біля 2.5 тис, влітку біля 1.5), але для розуміння цікаво.

Я понимаю, что оставили.
tumos
 
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