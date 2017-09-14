Додано: Нед 05 січ, 2025 01:30

Wirująświatła написав: умный от природы и тупой от природы это 3% от всей популяции. у 97% работают обычные мотивационные инструменты (дофамин)



его роль давно доказана, и спорить с этим глупо. Если генетически есть проблема и дофамин не вырабатывается, то печалька. А если вырабатывается по норме, человек для этого должен что то делать. При чем мужские и женские виды деятельности сильно отличаются. В упор не вижу где тут генетика. умный от природы и тупой от природы это 3% от всей популяции. у 97% работают обычные мотивационные инструменты (дофамин)его роль давно доказана, и спорить с этим глупо. Если генетически есть проблема и дофамин не вырабатывается, то печалька. А если вырабатывается по норме, человек для этого должен что то делать. При чем мужские и женские виды деятельности сильно отличаются. В упор не вижу где тут генетика.

При чем здесь нейромедиатор к возможности самого процессора?Боже-боже, как я хотел избежать академического спора о какой-то неважной фигне, но все-таки."Роль генетики и окружающей среды в предсказании IQ рассматривается в Plomin et al. (2001, 2003)[3]. До последнего времени наследственность в основном изучалась на детях. Разные исследования в США показали влияние на IQ наследственности в границах между 0,4 и 0,8[4][5][6]. Это означает, что разница в IQ среди наблюдаемых детей зависит от генов на величину от 40 до 80 %. Остальное зависит от условий существования ребёнка и ошибки измерения. Наследственность в границах от 0,4 до 0,8 означает, что IQ в значительной степени является наследственным показателем[7][8].Изучение жизненного пути приёмных детей привело к однозначному выводу о том, что различия в их судьбе в основном определялись наследственностью и случайными факторами, а не тем, в какой семье они воспитывались. Уже к 16-летнему возрасту корреляция между коэффициентом интеллекта приёмных детей и их приёмных родителей становится близка к нулю. Различия в образовательном уровне детей зависят от образовательного уровня биологических родителей вдвое сильнее, чем от образовательного уровня приёмных родителей[9]. "