Shaman написав:........... планувати будуть швидше та більше. про ефективніше - вже не певен. загальна ефективність економічного розвитку буде нижче, ніж в країнах з розвиненою економікою - поки що досвід показує саме так. планування не є поганим, все планується - але кожен складає свій план, а не хтось один планує за всіх. "ефективні" системи інколи більш ефективні - прокопати Беломорканал, прокласти БАМ, підняти цілину - й то знову за рахунок населення
В данном тексте это основное и абсолютно верное. Всё остальное предположения и допущения.
про аес та гес некоректні приклади
Почему?
відсутність централізованого планування - це не анархія, як схоже ви думаєте.
ЛАД написав:Если это распространяется на "ветеранов", то тем более и на обычных людей. Возьмём даже проще - одинокий пенсионер. При сегодняшней средней пенсии 5 851,86 грн больше половины останутся без субсидии. Если кто-то считает, что пенсии 4500-5000 достаточно, чтобы обойтись без субсидии, могу предложить попробовать. Или, как в вашем примере, 8480 на двоих. Если это не пенсионеры, то таких вообще практически не будет. Но посмотрим. У меня как раз знакомая собирается подавать на субсидию (пенсия около 5 тыс.). Посмотрим на результат.
Похоже есть недопонимание. Льгота и субсидия разные понятия. Это постановление касается нескольких групп граждан, которые попадают под действие разных законов. Но эти законы предоставляют право на получение льготы по ЖКХ. Когда я ответил флаймену, то для простоты указал только одну группу - ветераны. Как я понимаю вы под понятием обычные люди понимаете тех лиц, которые не попадают ни в одну группу, которая имеет право на льготы по жкх. Еще раз - льготы. Но эти лица могут претендовать на субсидию, если удовлетворяют критериям соотвествующего закона. Данное постановление не имеет отношения к получаемой субсидии. Однако, граждане, которые имеют право на льготу ЖКХ, также имеют право на субсидию. До выхода этого постановления у них был выбор или льгота, или субсидия. Что выгоднее. В этом году возможность только по получению субсидии. Опять же если соблюдены критерии попадания. ИМХО.
Wirująświatła написав:умный от природы и тупой от природы это 3% от всей популяции. у 97% работают обычные мотивационные инструменты (дофамин)
его роль давно доказана, и спорить с этим глупо. Если генетически есть проблема и дофамин не вырабатывается, то печалька. А если вырабатывается по норме, человек для этого должен что то делать. При чем мужские и женские виды деятельности сильно отличаются. В упор не вижу где тут генетика.
При чем здесь нейромедиатор к возможности самого процессора? Боже-боже, как я хотел избежать академического спора о какой-то неважной фигне, но все-таки.
"Роль генетики и окружающей среды в предсказании IQ рассматривается в Plomin et al. (2001, 2003)[3]. До последнего времени наследственность в основном изучалась на детях. Разные исследования в США показали влияние на IQ наследственности в границах между 0,4 и 0,8[4][5][6]. Это означает, что разница в IQ среди наблюдаемых детей зависит от генов на величину от 40 до 80 %. Остальное зависит от условий существования ребёнка и ошибки измерения. Наследственность в границах от 0,4 до 0,8 означает, что IQ в значительной степени является наследственным показателем[7][8].
Изучение жизненного пути приёмных детей привело к однозначному выводу о том, что различия в их судьбе в основном определялись наследственностью и случайными факторами, а не тем, в какой семье они воспитывались. Уже к 16-летнему возрасту корреляция между коэффициентом интеллекта приёмных детей и их приёмных родителей становится близка к нулю. Различия в образовательном уровне детей зависят от образовательного уровня биологических родителей вдвое сильнее, чем от образовательного уровня приёмных родителей[9]. "