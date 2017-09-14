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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11691116921169311694

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 79
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
20
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
12
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 01:30

tumos
КМУ подрезал льготы.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... 553-311224

Дякую. Чи вірно я зрозумів, що поки що УБД-ників не торкнулось??
Не те щоб шалені гроші (взимку біля 2.5 тис, влітку біля 1.5), але для розуміння цікаво.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 01:30

  Wirująświatła написав:умный от природы и тупой от природы это 3% от всей популяции. у 97% работают обычные мотивационные инструменты (дофамин)

его роль давно доказана, и спорить с этим глупо. Если генетически есть проблема и дофамин не вырабатывается, то печалька. А если вырабатывается по норме, человек для этого должен что то делать. При чем мужские и женские виды деятельности сильно отличаются. В упор не вижу где тут генетика.


При чем здесь нейромедиатор к возможности самого процессора?
Боже-боже, как я хотел избежать академического спора о какой-то неважной фигне, но все-таки.

"Роль генетики и окружающей среды в предсказании IQ рассматривается в Plomin et al. (2001, 2003)[3]. До последнего времени наследственность в основном изучалась на детях. Разные исследования в США показали влияние на IQ наследственности в границах между 0,4 и 0,8[4][5][6]. Это означает, что разница в IQ среди наблюдаемых детей зависит от генов на величину от 40 до 80 %. Остальное зависит от условий существования ребёнка и ошибки измерения. Наследственность в границах от 0,4 до 0,8 означает, что IQ в значительной степени является наследственным показателем[7][8].

Изучение жизненного пути приёмных детей привело к однозначному выводу о том, что различия в их судьбе в основном определялись наследственностью и случайными факторами, а не тем, в какой семье они воспитывались. Уже к 16-летнему возрасту корреляция между коэффициентом интеллекта приёмных детей и их приёмных родителей становится близка к нулю. Различия в образовательном уровне детей зависят от образовательного уровня биологических родителей вдвое сильнее, чем от образовательного уровня приёмных родителей[9]. "
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 01:35

  flyman написав:
Тому не існує ні чисто вільного ринку (колись був, можливо за часів Адама Сміта),

То був час остіндійської компанії) а антимонопольних комітетів і боротьби з корупцією не було... зате був ринок рабів та кріпаків куди потім чогось влізла держава з своїм запрєтітєльним регулюванням.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 01:40

  Hotab написав:tumos
КМУ подрезал льготы.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... 553-311224

Дякую. Чи вірно я зрозумів, що поки що УБД-ників не торкнулось??
Не те щоб шалені гроші (взимку біля 2.5 тис, влітку біля 1.5), але для розуміння цікаво.

Я понимаю, что оставили.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 02:17

  tumos написав:
  ЛАД написав:Если это распространяется на "ветеранов", то тем более и на обычных людей.
Возьмём даже проще - одинокий пенсионер. При сегодняшней средней пенсии 5 851,86 грн больше половины останутся без субсидии. Если кто-то считает, что пенсии 4500-5000 достаточно, чтобы обойтись без субсидии, могу предложить попробовать.
Или, как в вашем примере, 8480 на двоих. Если это не пенсионеры, то таких вообще практически не будет.
Но посмотрим. У меня как раз знакомая собирается подавать на субсидию (пенсия около 5 тыс.). Посмотрим на результат.

Похоже есть недопонимание. Льгота и субсидия разные понятия.
Это постановление касается нескольких групп граждан, которые попадают под действие
разных законов. Но эти законы предоставляют право на получение льготы по ЖКХ.
Когда я ответил флаймену, то для простоты указал только одну группу - ветераны.
Как я понимаю вы под понятием обычные люди понимаете тех лиц, которые не попадают ни в одну группу,
которая имеет право на льготы по жкх. Еще раз - льготы. Но эти лица могут претендовать на субсидию, если
удовлетворяют критериям соотвествующего закона. Данное постановление не имеет отношения к получаемой субсидии.
Однако, граждане, которые имеют право на льготу ЖКХ, также имеют право на субсидию. До выхода этого постановления
у них был выбор или льгота, или субсидия. Что выгоднее. В этом году возможность только по получению субсидии. Опять же если соблюдены критерии попадания. ИМХО.

Спасибо, теперь понятно.
Просто забыл о льготах на ЖКХ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 02:45

  холява написав:
  jump написав:Волейболіст польської "Варти" із Завєрцов Юрій Гладир розповів про те, що пропустив похорон власної матері через страх не виїхати з України.

"Багато людей не знають цього, але моя мати пішла з життя чотири тижні тому. Я дізнався про це, коли ми були в Мілані. Вона була здоровою жінкою. Наступного дня святого Валентина їй виповнилося б 70. Її серце не витримало уві сні. Для мене та мого брата, який живе в Чехії, тим більше боляче, що ми не змогли поїхати на її похорони. Якби ми це зробили, то не виїхали б з України.

Те, що відбувається зараз в Україні, лякає. І я не говорю про саму війну. Ви не побачите цього по телевізору та не почуєте про це. Ми з братом не поїхали б звідти... Я не хочу більше нічого про це говорити, бо це надто складна ситуація для мене в політичному плані", - сказав Гладир в інтерв'ю TVP.
https://zn.ua/ukr/SPORT/volejbolist-pro ... ajini.html


Зараз в Україні війна .
На Україну напали і вона захищається .

...значно краще волати про це з закордону , і виправдовувати небажання захищати свою Батьківщину . "Рубити гроші " в іншій країні .
БОЯГУЗИ .

" мати померла " мої співчуття , і ви не поїхали поховати матір ?

.... то що казати про смерть тисяч наших побратимів ?
Про матерів шо поховали своїх синів й дівчат , які захищали Україну ....

Що ж ти про це не питаєш ?
Що ж ви такі непослідовні на цьому форуміі ?

Приехали оба брата на похороны.
Оба там где живут(и возможно немалую ипотеку платят) там и работают, и не год, не два, и не с 22года точно, а может и все лет 10-20(матери 70, им явно не 30)
Что дальше? Что делать их семьям? Молиться на перемогу и благосклонность криворожского блазня? Или ждать закона(нет!темника минюста, как и в феврале 22го)о том, что М15/70 сгоняются в концлагеря и с их кожи делаются кошельки и абажуры, я мясо идёт на выплату долгов за поставленные Абрамсы и Патриоты?
По поводу "поховали"...
Лично вы сколько "синів" поховали?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 03:13

  Господар Вельзевула написав:.........
При чем здесь нейромедиатор к возможности самого процессора?
Боже-боже, как я хотел избежать академического спора о какой-то неважной фигне, но все-таки.

"Роль генетики и окружающей среды в предсказании IQ рассматривается в Plomin et al. (2001, 2003)[3]. До последнего времени наследственность в основном изучалась на детях. Разные исследования в США показали влияние на IQ наследственности в границах между 0,4 и 0,8[4][5][6]. Это означает, что разница в IQ среди наблюдаемых детей зависит от генов на величину от 40 до 80 %. Остальное зависит от условий существования ребёнка и ошибки измерения. Наследственность в границах от 0,4 до 0,8 означает, что IQ в значительной степени является наследственным показателем[7][8].

Изучение жизненного пути приёмных детей привело к однозначному выводу о том, что различия в их судьбе в основном определялись наследственностью и случайными факторами, а не тем, в какой семье они воспитывались. Уже к 16-летнему возрасту корреляция между коэффициентом интеллекта приёмных детей и их приёмных родителей становится близка к нулю. Различия в образовательном уровне детей зависят от образовательного уровня биологических родителей вдвое сильнее, чем от образовательного уровня приёмных родителей[9]. "
Все эти исследования дают достаточно неоднозначные выводы. Из того, что вы привели, корреляция от 0,4 до 0,8 - очень большой разброс. И если 0,8 это очень приличная корреляция, то 0,4 так себе.
Спорить с влиянием генетики не приходится. Но и условия жизни важны. Рост людей за последние 100 лет заметно увеличился. Очень сомнительно, что это генетические изменения - слишком быстро. Явно последствие хорошего питания и др. таких же факторов.
А вот влияние воспитания и окружающего общества на умственное развитие вопрос очень интересный. На мой взгляд есть, и достаточно существенное. Но из тех исследований, о которых слышал, однозначные выводы сделать не могу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 03:15

  Wirująświatła написав:я б вообще макак разводил, если бы оно было кому то нужно.

А если бы у макак были деньги, их бы многие разводили 😁

Судя по Вашим описаниям, макаки прекрасно справляются с собственным разведением и в постороннем вмешательстве не участвуют.

ЗЫ Очень много у нас проблем от того, что пытаемся влезать в системы, которые прекрасно обходятся без нас
Сибарит
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