Wirująświatła написав:умный от природы и тупой от природы это 3% от всей популяции. у 97% работают обычные мотивационные инструменты (дофамин)
его роль давно доказана, и спорить с этим глупо. Если генетически есть проблема и дофамин не вырабатывается, то печалька. А если вырабатывается по норме, человек для этого должен что то делать. При чем мужские и женские виды деятельности сильно отличаются. В упор не вижу где тут генетика.
При чем здесь нейромедиатор к возможности самого процессора? Боже-боже, как я хотел избежать академического спора о какой-то неважной фигне, но все-таки.
"Роль генетики и окружающей среды в предсказании IQ рассматривается в Plomin et al. (2001, 2003)[3]. До последнего времени наследственность в основном изучалась на детях. Разные исследования в США показали влияние на IQ наследственности в границах между 0,4 и 0,8[4][5][6]. Это означает, что разница в IQ среди наблюдаемых детей зависит от генов на величину от 40 до 80 %. Остальное зависит от условий существования ребёнка и ошибки измерения. Наследственность в границах от 0,4 до 0,8 означает, что IQ в значительной степени является наследственным показателем[7][8].
Изучение жизненного пути приёмных детей привело к однозначному выводу о том, что различия в их судьбе в основном определялись наследственностью и случайными факторами, а не тем, в какой семье они воспитывались. Уже к 16-летнему возрасту корреляция между коэффициентом интеллекта приёмных детей и их приёмных родителей становится близка к нулю. Различия в образовательном уровне детей зависят от образовательного уровня биологических родителей вдвое сильнее, чем от образовательного уровня приёмных родителей[9]. "
ЛАД написав:Если это распространяется на "ветеранов", то тем более и на обычных людей. Возьмём даже проще - одинокий пенсионер. При сегодняшней средней пенсии 5 851,86 грн больше половины останутся без субсидии. Если кто-то считает, что пенсии 4500-5000 достаточно, чтобы обойтись без субсидии, могу предложить попробовать. Или, как в вашем примере, 8480 на двоих. Если это не пенсионеры, то таких вообще практически не будет. Но посмотрим. У меня как раз знакомая собирается подавать на субсидию (пенсия около 5 тыс.). Посмотрим на результат.
Похоже есть недопонимание. Льгота и субсидия разные понятия. Это постановление касается нескольких групп граждан, которые попадают под действие разных законов. Но эти законы предоставляют право на получение льготы по ЖКХ. Когда я ответил флаймену, то для простоты указал только одну группу - ветераны. Как я понимаю вы под понятием обычные люди понимаете тех лиц, которые не попадают ни в одну группу, которая имеет право на льготы по жкх. Еще раз - льготы. Но эти лица могут претендовать на субсидию, если удовлетворяют критериям соотвествующего закона. Данное постановление не имеет отношения к получаемой субсидии. Однако, граждане, которые имеют право на льготу ЖКХ, также имеют право на субсидию. До выхода этого постановления у них был выбор или льгота, или субсидия. Что выгоднее. В этом году возможность только по получению субсидии. Опять же если соблюдены критерии попадания. ИМХО.
Спасибо, теперь понятно. Просто забыл о льготах на ЖКХ.
jump написав:Волейболіст польської "Варти" із Завєрцов Юрій Гладир розповів про те, що пропустив похорон власної матері через страх не виїхати з України.
"Багато людей не знають цього, але моя мати пішла з життя чотири тижні тому. Я дізнався про це, коли ми були в Мілані. Вона була здоровою жінкою. Наступного дня святого Валентина їй виповнилося б 70. Її серце не витримало уві сні. Для мене та мого брата, який живе в Чехії, тим більше боляче, що ми не змогли поїхати на її похорони. Якби ми це зробили, то не виїхали б з України.
Те, що відбувається зараз в Україні, лякає. І я не говорю про саму війну. Ви не побачите цього по телевізору та не почуєте про це. Ми з братом не поїхали б звідти... Я не хочу більше нічого про це говорити, бо це надто складна ситуація для мене в політичному плані", - сказав Гладир в інтерв'ю TVP. https://zn.ua/ukr/SPORT/volejbolist-pro ... ajini.html
Зараз в Україні війна . На Україну напали і вона захищається .
...значно краще волати про це з закордону , і виправдовувати небажання захищати свою Батьківщину . "Рубити гроші " в іншій країні . БОЯГУЗИ .
" мати померла " мої співчуття , і ви не поїхали поховати матір ?
.... то що казати про смерть тисяч наших побратимів ? Про матерів шо поховали своїх синів й дівчат , які захищали Україну ....
Що ж ти про це не питаєш ? Що ж ви такі непослідовні на цьому форуміі ?
Приехали оба брата на похороны. Оба там где живут(и возможно немалую ипотеку платят) там и работают, и не год, не два, и не с 22года точно, а может и все лет 10-20(матери 70, им явно не 30) Что дальше? Что делать их семьям? Молиться на перемогу и благосклонность криворожского блазня? Или ждать закона(нет!темника минюста, как и в феврале 22го)о том, что М15/70 сгоняются в концлагеря и с их кожи делаются кошельки и абажуры, я мясо идёт на выплату долгов за поставленные Абрамсы и Патриоты? По поводу "поховали"... Лично вы сколько "синів" поховали?
Господар Вельзевула написав:......... При чем здесь нейромедиатор к возможности самого процессора? Боже-боже, как я хотел избежать академического спора о какой-то неважной фигне, но все-таки.
"Роль генетики и окружающей среды в предсказании IQ рассматривается в Plomin et al. (2001, 2003)[3]. До последнего времени наследственность в основном изучалась на детях. Разные исследования в США показали влияние на IQ наследственности в границах между 0,4 и 0,8[4][5][6]. Это означает, что разница в IQ среди наблюдаемых детей зависит от генов на величину от 40 до 80 %. Остальное зависит от условий существования ребёнка и ошибки измерения. Наследственность в границах от 0,4 до 0,8 означает, что IQ в значительной степени является наследственным показателем[7][8].
Изучение жизненного пути приёмных детей привело к однозначному выводу о том, что различия в их судьбе в основном определялись наследственностью и случайными факторами, а не тем, в какой семье они воспитывались. Уже к 16-летнему возрасту корреляция между коэффициентом интеллекта приёмных детей и их приёмных родителей становится близка к нулю. Различия в образовательном уровне детей зависят от образовательного уровня биологических родителей вдвое сильнее, чем от образовательного уровня приёмных родителей[9]. "
Все эти исследования дают достаточно неоднозначные выводы. Из того, что вы привели, корреляция от 0,4 до 0,8 - очень большой разброс. И если 0,8 это очень приличная корреляция, то 0,4 так себе. Спорить с влиянием генетики не приходится. Но и условия жизни важны. Рост людей за последние 100 лет заметно увеличился. Очень сомнительно, что это генетические изменения - слишком быстро. Явно последствие хорошего питания и др. таких же факторов. А вот влияние воспитания и окружающего общества на умственное развитие вопрос очень интересный. На мой взгляд есть, и достаточно существенное. Но из тех исследований, о которых слышал, однозначные выводы сделать не могу.
На тлі грандіозних проблем , з якими стикнулись люди в Україні, «не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил. Я не зміг приїхати на поховання батька, бо тільки-но зайшов в АТО, «одна машина - один екіпаж». Якби просив замінити, це б зайняло не один день і я все одно б не встиг на поховання. Що ж, відвідав могилу після ротації.
Тебе батькам цигани продали. А Флаймана - куракалпаки підкинули в Тернопіль на берег ставка (0.4..0.8 таке собі) . Фокс казав.Тому йому 3 освіти стукнулись в лоба і відстрелили назад без вмятин, почервонінь та іншого впливу на розумові здібності дитинки. (0.2…0.6 виявились безсилі )