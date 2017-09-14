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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11693116941169511696>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 79
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
20
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
12
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Ми не можемо показувати приклад, як Росія - "заганяти когось палками" на війну. Ми не така держава. Тому що це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом Європейського Союзу"
Зеленський

))))))))
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил.

Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:08

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил.

Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...

Мій родич не зміг приїхати на похорон матері. Його син в ЗСУ сказав батя, навіть не думай
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:17

  Hotab написав:
Тебе батькам цигани продали.
А
) в мене бабусю в дитинстві, років в 4, цигани викрали.
Вона на старість ,коли впала в дитинство, часто розказувала.
Як яскравий спогад. Завершувала завжди - слава Богу шо збіглиси наші люди та й відбили.
А я їй казав шо напевно не ту відбили, і вона не наша, а йкас циганка, лиш шо біла :lol:
Не думаю я що генетика рішає. Маленькі діти дзеркалять батьків як хамеліони, і якщо замінити предмет дзеркалення то і результат буде іншим. Окрім того є теорія що ми середнє значення 7 людей з якими спілкуємось.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:21

  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил.

Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...

Мій родич не зміг приїхати на похорон матері. Його син в ЗСУ сказав батя, навіть не думай



так это не «не смог», а «не захотел»
к чему эти манипуляции
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:25

  smdtranz написав:
  Бетон написав:Мій родич не зміг приїхати на похорон матері. Його син в ЗСУ сказав батя, навіть не думай



так это не «не смог», а «не захотел»
к чему эти манипуляции

від"ємний наступ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:36

  Сибарит написав:ЗЫ Очень много у нас проблем от того, что пытаемся влезать в системы, которые прекрасно обходятся без нас
редко с вами соглашаюсь, но здесь вы очень очень правы. Про макак шутка, просто с ними очень весело, никогда не унывающее животное. Это ж надо уметь. Вот пытаюсь выяснить, бывают ли у макак депрессии или это очередное "достижение" человечества. Может вы знаете?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 05 січ, 2025 10:40, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:36

Не знайшов саме відео, натрапив на коментар А-ча:
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:37

  Banderlog написав:
  Hotab написав:
Тебе батькам цигани продали.
А
) в мене бабусю в дитинстві, років в 4, цигани викрали.
Вона на старість ,коли впала в дитинство, часто розказувала.
Як яскравий спогад. Завершувала завжди - слава Богу шо збіглиси наші люди та й відбили.
А я їй казав шо напевно не ту відбили, і вона не наша, а йкас циганка, лиш шо біла :lol:
Не думаю я що генетика рішає. Маленькі діти дзеркалять батьків як хамеліони, і якщо замінити предмет дзеркалення то і результат буде іншим. Окрім того є теорія що ми середнє значення 7 людей з якими спілкуємось.


....добрий ранок .
Здоров,я всім .
Розумові здібності дає ЖІНКА (мати дитини ).
розумові сдібності закодовані в Х-хромосомі .
При народженні мати надає дві Х-хромосоми ,батько -одну .
ось чому треба вибирати жінку розумнішу серед усіх ...

...але як почитати деякіх , то вони рахують що умнішіх за себе навіть не чули...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Розумові здібності дає ЖІНКА (мати дитини ).

Якщо б це було так, то жінки були б суттєво розумнішими за чоловіків... Насправді все значно складніше. Інтелект це складно і на нього дуже багато факторів впливають...
Дюрі-бачі
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