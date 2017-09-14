"Ми не можемо показувати приклад, як Росія - "заганяти когось палками" на війну. Ми не така держава. Тому що це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом Європейського Союзу" Зеленський
) в мене бабусю в дитинстві, років в 4, цигани викрали. Вона на старість ,коли впала в дитинство, часто розказувала. Як яскравий спогад. Завершувала завжди - слава Богу шо збіглиси наші люди та й відбили. А я їй казав шо напевно не ту відбили, і вона не наша, а йкас циганка, лиш шо біла Не думаю я що генетика рішає. Маленькі діти дзеркалять батьків як хамеліони, і якщо замінити предмет дзеркалення то і результат буде іншим. Окрім того є теорія що ми середнє значення 7 людей з якими спілкуємось.
Сибарит написав:ЗЫ Очень много у нас проблем от того, что пытаемся влезать в системы, которые прекрасно обходятся без нас
редко с вами соглашаюсь, но здесь вы очень очень правы. Про макак шутка, просто с ними очень весело, никогда не унывающее животное. Это ж надо уметь. Вот пытаюсь выяснить, бывают ли у макак депрессии или это очередное "достижение" человечества. Может вы знаете?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 05 січ, 2025 10:40, всього редагувалось 3 разів.
) в мене бабусю в дитинстві, років в 4, цигани викрали. Вона на старість ,коли впала в дитинство, часто розказувала. Як яскравий спогад. Завершувала завжди - слава Богу шо збіглиси наші люди та й відбили. А я їй казав шо напевно не ту відбили, і вона не наша, а йкас циганка, лиш шо біла Не думаю я що генетика рішає. Маленькі діти дзеркалять батьків як хамеліони, і якщо замінити предмет дзеркалення то і результат буде іншим. Окрім того є теорія що ми середнє значення 7 людей з якими спілкуємось.
....добрий ранок . Здоров,я всім . Розумові здібності дає ЖІНКА (мати дитини ). розумові сдібності закодовані в Х-хромосомі . При народженні мати надає дві Х-хромосоми ,батько -одну . ось чому треба вибирати жінку розумнішу серед усіх ...
...але як почитати деякіх , то вони рахують що умнішіх за себе навіть не чули...