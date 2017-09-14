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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11693116941169511696

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 79
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
20
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
12
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:47

  ЛАД написав:
  tumos написав:........
  ЛАД написав:
Насколько я понял, речь идёт о праве "на податкову соціальну пільгу". Это не то же самое, что субсидия на ЖКХ.
Если это распространяется на все виды помощи и в т.ч. на субсидии ЖКХ, то это практически лишит помощи чуть ли не всех, кроме совсем уж нищих.


Я понимаю событие следующим образом. Существуют группы граждан, которые имеет право
на льготы по оплате услуг ЖКХ согласно разным нормативным актам. Некоторые группы были
уже были окучены ранее ограничениями исходя из размера дохода, при котором льгота
не предоставляется. Теперь ограничения наложены на группу под условным названием "ветераны".
Условием ограничения является сумма 4240 на каждого члена семьи. Поскольку мы говорим о ветеране,
то в семье скорее всего два человека (супруг и супруга). Значит их совокупный доход в месяц должен составлять менее 8480.

Если это распространяется на "ветеранов", то тем более и на обычных людей.
Возьмём даже проще - одинокий пенсионер. При сегодняшней средней пенсии 5 851,86 грн больше половины останутся без субсидии. Если кто-то считает, что пенсии 4500-5000 достаточно, чтобы обойтись без субсидии, могу предложить попробовать.
Или, как в вашем примере, 8480 на двоих. Если это не пенсионеры, то таких вообще практически не будет.
Но посмотрим. У меня как раз знакомая собирается подавать на субсидию (пенсия около 5 тыс.). Посмотрим на результат.

  Water написав:
  tumos написав:Я понимаю событие следующим образом. Теперь ограничения наложены на группу под условным названием "ветераны".

Знайдіть оригінал Постанови, прочитайте.

Там оригиналом постановления не обойдётся. Придётся переходить к начальному Постановлению, а от него ещё дальше. И в наших законах без пол-литра не обойдёшься. Иногда впечатление такое, что пишут специально запутанно, чтобы простой человек не разобрался.


Я теж повівся. Жодного відношення до відмін чи змін до порядку виповти житлових субсидій постанова не має
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Востаннє редагувалось adeges в Нед 05 січ, 2025 10:51, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:49

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:Розумові здібності дає ЖІНКА (мати дитини ).

Якщо б це було так, то жінки були б суттєво розумнішими за чоловіків... Насправді все значно складніше. Інтелект це складно і на нього дуже багато факторів впливають...

ну так они и умнее чем холява
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:01

  Hotab написав:На тлі грандіозних проблем , з якими стикнулись люди в Україні, «не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил. Я не зміг приїхати на поховання батька, бо тільки-но зайшов в АТО, «одна машина - один екіпаж». Якби просив замінити, це б зайняло не один день і я все одно б не встиг на поховання. Що ж, відвідав могилу після ротації.


Імовірність загинути у Києві під час його обстрілу - десь 2 людини на мільйон. Або навіть менше. Для родин загиблих це трохі інші цифри. То і загальні проблеми України десь так само співвідносяться з смертю близької людини. Ну померла, але що це означає на тлі світлової революції. Десь про це вже було
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Парень, которого паковали 19 декабря в Черновцах - умер.

Напомню, 29 декабря тцк-ашник убил человека в Полтавском тцк
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:06

  smdtranz написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил.

Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...

Мій родич не зміг приїхати на похорон матері. Його син в ЗСУ сказав батя, навіть не думай


так это не «не смог», а «не захотел»
к чему эти манипуляции

Не манипулируйте.
Назад к семье его не пустят.
Что значит не захотел? Достаточно захотеть?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:08

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:Розумові здібності дає ЖІНКА (мати дитини ).

Якщо б це було так, то жінки були б суттєво розумнішими за чоловіків... Насправді все значно складніше. Інтелект це складно і на нього дуже багато факторів впливають...

ну так они и умнее чем холява

Он коновал или генетик?
Умник по розумовим здібностям нашёлся. ))
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