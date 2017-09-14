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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1169411695116961169711698>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 80
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
20
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
12
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:01

  Hotab написав:На тлі грандіозних проблем , з якими стикнулись люди в Україні, «не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил. Я не зміг приїхати на поховання батька, бо тільки-но зайшов в АТО, «одна машина - один екіпаж». Якби просив замінити, це б зайняло не один день і я все одно б не встиг на поховання. Що ж, відвідав могилу після ротації.


Імовірність загинути у Києві під час його обстрілу - десь 2 людини на мільйон. Або навіть менше. Для родин загиблих це трохі інші цифри. То і загальні проблеми України десь так само співвідносяться з смертю близької людини. Ну померла, але що це означає на тлі світлової революції. Десь про це вже було
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Парень, которого паковали 19 декабря в Черновцах - умер.

Напомню, 29 декабря тцк-ашник убил человека в Полтавском тцк
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:06

  smdtranz написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил.

Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...

Мій родич не зміг приїхати на похорон матері. Його син в ЗСУ сказав батя, навіть не думай


так это не «не смог», а «не захотел»
к чему эти манипуляции

Не манипулируйте.
Назад к семье его не пустят.
Что значит не захотел? Достаточно захотеть?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:25

adeges
Дивно. Там чітко про «пільги». Субсидії то ж зовсім інше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:29

  Бетон написав:Парень, которого паковали 19 декабря в Черновцах - умер.

Напомню, 29 декабря тцк-ашник убил человека в Полтавском тцк

Бетон, тобі ж все одно прикольно цим питанням займатись.. може б подивився по реєстру кримінальних проваджень, чим завершились (чи ще не завершились) попередні вбивства в ТЦК. Ну принаймні ті що були на слуху. Ще розслідуються, чи закрили без вироку, чи засудили. Якісь же результати є? Гарні чи погані. Тобі ж по приколу смакувати, бо мені чесно кажучи в принципі лінь лізти в це.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  Бетон написав:Парень, которого паковали 19 декабря в Черновцах - умер.

Напомню, 29 декабря тцк-ашник убил человека в Полтавском тцк

Бетон, тобі ж все одно прикольно цим питанням займатись.. може б подивився по реєстру кримінальних проваджень, чим завершились (чи ще не завершились) попередні вбивства в ТЦК. Ну принаймні ті що були на слуху. Ще розслідуються, чи закрили без вироку, чи засудили. Якісь же результати є? Гарні чи погані. Тобі ж по приколу смакувати, бо мені чесно кажучи в принципі лінь лізти в це.
Всі реєстри мінʼюсту ж лежать вже місяць
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:33

Faceless
Кажуть, наче реєстр РАЦ запрацював. Можна багатодінтним відстрочку оформлювати
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 05 січ, 2025 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:34

adeges


и. Ну померла, але що це означає на тлі світлової революції. Десь про це вже було

«Ну померла» людина в 70+ це природній розвиток подій. Обовʼязково поплакати над труною - це якесь нездорове язичництво. Як і носити потім пластмасові квіти і наливами горілку з конхветами на могилі.
Плакати потрібно над молодими і здоровими героями , які гинуть на війні. І всіляко допомагати їм, щоб вони не загинули. Тому «поїхати поплакати над труною батьків в поважному віці » можна коли завгодно. В зручний час.А якщо не вдалося поїхати поки що - поплакати вдома. Суть не зміниться. Людині в деревʼяній коробці вже все одно, плачуть над нею чи тихо вдома. Чи не плачуть взагалі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:45

  Hotab написав:adeges


и. Ну померла, але що це означає на тлі світлової революції. Десь про це вже було

«Ну померла» людина в 70+ це природній розвиток подій. Обовʼязково поплакати над труною - це якесь нездорове язичництво. Як і носити потім пластмасові квіти і наливами горілку з конхветами на могилі.
Плакати потрібно над молодими і здоровими героями , які гинуть на війні. І всіляко допомагати їм, щоб вони не загинули. Тому «поїхати поплакати над труною батьків в поважному віці » можна коли завгодно. В зручний час.А якщо не вдалося поїхати поки що - поплакати вдома. Суть не зміниться.


Давайте все таки визначимось.

Перше. Що головніше: вік чи стан здоровя? Тобто плакати треба лише за молодими, чи лише за здоровими?

Друге, коли вік вже рівня пожив і дай іншим? 70 кажете, а чому? Можливо 50? У спарті десь під 35 цей вік був здається.

Наприклад бусифікований у 58 років з букетом хвороб загинув. З вашої логіки чого його жаліти, старий і хворий, плюс з бюджету навантаження знімає, так? Чому родині плакати, коли не вирішені глобальні проблеми?

Чи візьмемо інше питання, він не був бусифікованйй, він був добровольцем. Ішні ввідні ті ж самі. Родина вже має право оплакувати, чи треба перемоги дочекатись? Чи по віку все одно не проходе?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:46

я вас обмежую

https://t.me/kindzadza_ua/12994

муха начали вдоль линий электрички паковать, потом на 1й же электричке отправка на ноль
https://t.me/kindzadza_ua/12981
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 05 січ, 2025 11:50, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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  #<1 ... 1169411695116961169711698>
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