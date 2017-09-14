Hotab написав:На тлі грандіозних проблем , з якими стикнулись люди в Україні, «не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил. Я не зміг приїхати на поховання батька, бо тільки-но зайшов в АТО, «одна машина - один екіпаж». Якби просив замінити, це б зайняло не один день і я все одно б не встиг на поховання. Що ж, відвідав могилу після ротації.
Імовірність загинути у Києві під час його обстрілу - десь 2 людини на мільйон. Або навіть менше. Для родин загиблих це трохі інші цифри. То і загальні проблеми України десь так само співвідносяться з смертю близької людини. Ну померла, але що це означає на тлі світлової революції. Десь про це вже було
Бетон написав:Парень, которого паковали 19 декабря в Черновцах - умер.
Напомню, 29 декабря тцк-ашник убил человека в Полтавском тцк
Бетон, тобі ж все одно прикольно цим питанням займатись.. може б подивився по реєстру кримінальних проваджень, чим завершились (чи ще не завершились) попередні вбивства в ТЦК. Ну принаймні ті що були на слуху. Ще розслідуються, чи закрили без вироку, чи засудили. Якісь же результати є? Гарні чи погані. Тобі ж по приколу смакувати, бо мені чесно кажучи в принципі лінь лізти в це.
Бетон написав:Парень, которого паковали 19 декабря в Черновцах - умер.
Напомню, 29 декабря тцк-ашник убил человека в Полтавском тцк
Бетон, тобі ж все одно прикольно цим питанням займатись.. може б подивився по реєстру кримінальних проваджень, чим завершились (чи ще не завершились) попередні вбивства в ТЦК. Ну принаймні ті що були на слуху. Ще розслідуються, чи закрили без вироку, чи засудили. Якісь же результати є? Гарні чи погані. Тобі ж по приколу смакувати, бо мені чесно кажучи в принципі лінь лізти в це.
и. Ну померла, але що це означає на тлі світлової революції. Десь про це вже було
«Ну померла» людина в 70+ це природній розвиток подій. Обовʼязково поплакати над труною - це якесь нездорове язичництво. Як і носити потім пластмасові квіти і наливами горілку з конхветами на могилі. Плакати потрібно над молодими і здоровими героями , які гинуть на війні. І всіляко допомагати їм, щоб вони не загинули. Тому «поїхати поплакати над труною батьків в поважному віці » можна коли завгодно. В зручний час.А якщо не вдалося поїхати поки що - поплакати вдома. Суть не зміниться. Людині в деревʼяній коробці вже все одно, плачуть над нею чи тихо вдома. Чи не плачуть взагалі.
и. Ну померла, але що це означає на тлі світлової революції. Десь про це вже було
«Ну померла» людина в 70+ це природній розвиток подій. Обовʼязково поплакати над труною - це якесь нездорове язичництво. Як і носити потім пластмасові квіти і наливами горілку з конхветами на могилі. Плакати потрібно над молодими і здоровими героями , які гинуть на війні. І всіляко допомагати їм, щоб вони не загинули. Тому «поїхати поплакати над труною батьків в поважному віці » можна коли завгодно. В зручний час.А якщо не вдалося поїхати поки що - поплакати вдома. Суть не зміниться.
Давайте все таки визначимось.
Перше. Що головніше: вік чи стан здоровя? Тобто плакати треба лише за молодими, чи лише за здоровими?
Друге, коли вік вже рівня пожив і дай іншим? 70 кажете, а чому? Можливо 50? У спарті десь під 35 цей вік був здається.
Наприклад бусифікований у 58 років з букетом хвороб загинув. З вашої логіки чого його жаліти, старий і хворий, плюс з бюджету навантаження знімає, так? Чому родині плакати, коли не вирішені глобальні проблеми?
Чи візьмемо інше питання, він не був бусифікованйй, він був добровольцем. Ішні ввідні ті ж самі. Родина вже має право оплакувати, чи треба перемоги дочекатись? Чи по віку все одно не проходе?