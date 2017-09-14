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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11695116961169711698>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 80
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
20
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
12
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:48

  Hotab написав:adeges


и. Ну померла, але що це означає на тлі світлової революції. Десь про це вже було

«Ну померла» людина в 70+ це природній розвиток подій. Обовʼязково поплакати над труною - це якесь нездорове язичництво.

Далеко не все в стране такие безбожники...
Там уже и ООН нс эту тему высказываться начало.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:48

  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_ua/12994


https://www.facebook.com/watch?v=583068657765147
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:53

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_ua/12994


https://www.facebook.com/watch?v=583068657765147

удивил
https://www.youtube.com/shorts/O-d9AN4V ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:54

  adeges написав:Родина вже має право оплакувати, чи треба перемоги дочекатись? Чи по віку все одно не проход?

В якому місці звучала «заборона плакати?» І як взагалі можна заборонити це робити?
Більше того, нема навіть заборони приїхати і плакати над труною. Начебто всіх запускають , не відмовляють нікому.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:00

  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_ua/12994

муха начали вдоль линий электрички паковать, потом на 1й же электричке отправка на ноль
https://t.me/kindzadza_ua/12981


Зображення

потом на 1й же электричке


В інсектарій

_hunter
Там уже и ООН


Озабочєннлсть? Нє, ну якщо вже навіть «ООН» :D


Ви трохи не туди дивитесь. 200 тис таких яке ви , про вас..

Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 січ, 2025 12:12, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:04

  detroytred написав:Не знайшов саме відео, натрапив на коментар А-ча:
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/

Проверьте, пожалуйста, ссылку.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:08

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:............
Взагалі без елементів планування нічого й не існує, як і економік взагалі без державного впливу- це теоретична абстракція.
Необходимую степень жёсткости планирования можно обсуждать. При этом она зависит как от потребностей общества, так и от возможностей планирования, которые, в частности, сегодня зависят от совершенствования экономических моделей, вычислительных мощностей и, возможно, развития ИИ.

"Аналогічні спроби" - наприклад Венесуела. Ліві прийшли до влади, націоналізували все що можна, і все що можна в надзвичайно багатій країні розвалилося. Жодного прецеденту успішного (тобто ефективного) функціонування планової економіки немає. Все звалюється в системні дисбаланси, дефіцит, зубожіння населення і глибокі кризи.
Всі оці диспути "а як би то ще інакше реалізувати антилюдську планову утопічну модель" - це танці на граблях.

Не очень знаком с сегодняшней экономической системой Венесуэлы. Национализация и планирование вообще-то разные вещи. Не знаю, есть ли в Венесуэле планирование. И если есть, то насколько квалифицировано им занимаются. Можно так "спланировать", что уж лучше без плана.
Питання не про "жорсткість" планування, а про загальні принципи і інструменти.
Питання не в "якості" планування і технологічних можливостях це робити, питання в принципах побудові моделі, які ніякі алгоритми планування не змінять.
Націоналізація- це базова, "краєугольна цегла" побудови планової економіки. Планова економіка- це заміна конкуренції і індивідуальної ініціативи на державну монополію, заміна ринкових механізмів ціноутворення на централізоване визначення цін, фактично ліквідація економічних свобод. Це можливо тільки за ліквідації чи дуже сильного обмеження приватної власності на капітал.
Думка, що цю в корні деструктивну модель можна покращити просто озброївши чиновника кращими інструментами аналізу і планування в корні хибна, бо хибний сам принцип того, що право на визначення потреби кожної окремої людини і їх задоволення ви в людини забираєте, намагаєтеся стерти особистість, стандартизувати її і позбавити права вибору.




Діамантовий вік, або абетка для шляхетних дівчат (The Diamond Age: Or, A Young Lady's Illustrated Primer) — роман американського письменника-фантаста Ніла Стівенсона, написаний у 1995 році.

Про епоху нанороботів і всякого такого.

Виробництва, власне, вже і не буде.

Подачі будуть. Труби, по яких йтиме набір будівельних атомів, а “виробництво” вдома, якоюсь майбутньою версією 3д принтерів.
Більшість безробітні.
Бездомні роблять собі майже невагомі спальні мішки (уууу... хочеться і собі такі... 🤗), а потім вітер ганяє їх небом... 😒

Бунти якісь будуть.
От досі пам`ятаю, що якісь такі мудили підпалили великі труби подач і здалеку було видно як палахкотять.

От як у такому світі без держ.влади й хоча би часткової націоналізації?

Як мають жити % десь так 90? населення...

От просто ніде буде заробити.

Колись більшість була в с/г, а тепер всього 1-2% у розвинутих країнах.

Понапридумували нові професії.

Але що придумувати далі?
Коли дрони вже виривають бур`яни, а потім ще й навчаться легко стискати і смикати -- і почнуть полуницю збирати.
І на шахту теж.
І на кіноновиробництво, всупереч страйкам Голівудів.

З чого має жити та переважна більшість, що не буде власниками засобів виррбництва. Або знань як з ним працювати...

Якщо вже нині млн епсилонів-напівкретинів у півн.сх. сусіда мають лише один спосіб заробити -- підписатись на участь в м`ясному штурмі...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:14

  Бетон написав:

Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...[/quote]
Мій родич не зміг приїхати на похорон матері. Його син в ЗСУ сказав батя, навіть не думай


так это не «не смог», а «не захотел»
к чему эти манипуляции[/quote]
Не манипулируйте.
Назад к семье его не пустят.
Что значит не захотел? Достаточно захотеть?[/quote]

Понимаеш , Бетон ,есть Украина (государство ).
Есть люди которые жили ,учились ,женились , зарабатывали .....и т.д.в Украине .
Напали на Украину -кто должен ее защищать ?
...давай все уедут кто воевать не хочет ...
Я мало слышал , чтобы кто то хотел подвергать жизнь опасности .
...но нашлись сотни тысячь людей, которые все таки пошли на риски по защите Украины .

Тебе путин каждый день говорит с экрана -я тебя уничтожу и катается танками по части твоей "квартиры ",а ты как ипенутый пишеш паксвили .

Изначально все обязаны пойти в ТЦК (военкоматы)-и определится ,признан годным служи , признан негодным не служи .
Есть проблема в том что люди пользуются ситуацией и с той стороны и с другой.

Почему ты ни разу не написал , что наши ребята гибнут защищая свой и ТВОЙ дом от росии ? Ты же каждый день , впрочем как и другие росийские граждане , льеш на форум дерьмо , но сам не в армии и большинство прячутся за отмазками типа тупая травма нижнего сфинктера перенесенная в детстве .
Да, есть факты неуважительного и предвзятого поведенния .
Но это не означает что всех надо обвинять .
Я еще раз убедительно прошу тебя пойти в ТЦК и наконец обрести направление в часть и потом стать на защиту своей страны .
Кто же ее защитит , если не ты ?
Достаточно только захотеть .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:18

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Не знайшов саме відео, натрапив на коментар А-ча:
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/

Проверьте, пожалуйста, ссылку.

Работает.
Похоже тот бан продолжает расширяться :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:19

  Hotab написав:
  adeges написав:Родина вже має право оплакувати, чи треба перемоги дочекатись? Чи по віку все одно не проход?

В якому місці звучала «заборона плакати?» І як взагалі можна заборонити це робити?
Більше того, нема навіть заборони приїхати і плакати над труною. Начебто всіх запускають , не відмовляють нікому.


Ні-ні.

У таких є лише права.
В т.ч. і плакати.

Але нема обов`язків.
В т.ч. і захищати своє право плакати...

Сед бат тру... 😒
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  #<1 ... 11695116961169711698>
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