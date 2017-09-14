Далеко не все в стране такие безбожники...
Там уже и ООН нс эту тему высказываться начало.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 11:48
Далеко не все в стране такие безбожники...
Там уже и ООН нс эту тему высказываться начало.
Додано: Нед 05 січ, 2025 11:48
Додано: Нед 05 січ, 2025 11:53
удивил
Додано: Нед 05 січ, 2025 11:54
В якому місці звучала «заборона плакати?» І як взагалі можна заборонити це робити?
Більше того, нема навіть заборони приїхати і плакати над труною. Начебто всіх запускають , не відмовляють нікому.
Додано: Нед 05 січ, 2025 12:00
В інсектарій
_hunter
Озабочєннлсть? Нє, ну якщо вже навіть «ООН»
Ви трохи не туди дивитесь. 200 тис таких яке ви , про вас..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 січ, 2025 12:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 05 січ, 2025 12:04
Проверьте, пожалуйста, ссылку.
Додано: Нед 05 січ, 2025 12:08
Діамантовий вік, або абетка для шляхетних дівчат (The Diamond Age: Or, A Young Lady's Illustrated Primer) — роман американського письменника-фантаста Ніла Стівенсона, написаний у 1995 році.
Про епоху нанороботів і всякого такого.
Виробництва, власне, вже і не буде.
Подачі будуть. Труби, по яких йтиме набір будівельних атомів, а “виробництво” вдома, якоюсь майбутньою версією 3д принтерів.
Більшість безробітні.
Бездомні роблять собі майже невагомі спальні мішки (уууу... хочеться і собі такі... 🤗), а потім вітер ганяє їх небом... 😒
Бунти якісь будуть.
От досі пам`ятаю, що якісь такі мудили підпалили великі труби подач і здалеку було видно як палахкотять.
От як у такому світі без держ.влади й хоча би часткової націоналізації?
Як мають жити % десь так 90? населення...
От просто ніде буде заробити.
Колись більшість була в с/г, а тепер всього 1-2% у розвинутих країнах.
Понапридумували нові професії.
Але що придумувати далі?
Коли дрони вже виривають бур`яни, а потім ще й навчаться легко стискати і смикати -- і почнуть полуницю збирати.
І на шахту теж.
І на кіноновиробництво, всупереч страйкам Голівудів.
З чого має жити та переважна більшість, що не буде власниками засобів виррбництва. Або знань як з ним працювати...
Якщо вже нині млн епсилонів-напівкретинів у півн.сх. сусіда мають лише один спосіб заробити -- підписатись на участь в м`ясному штурмі...
Додано: Нед 05 січ, 2025 12:14
Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...[/quote]
Мій родич не зміг приїхати на похорон матері. Його син в ЗСУ сказав батя, навіть не думай
так это не «не смог», а «не захотел»
к чему эти манипуляции[/quote]
Не манипулируйте.
Назад к семье его не пустят.
Что значит не захотел? Достаточно захотеть?[/quote]
Понимаеш , Бетон ,есть Украина (государство ).
Есть люди которые жили ,учились ,женились , зарабатывали .....и т.д.в Украине .
Напали на Украину -кто должен ее защищать ?
...давай все уедут кто воевать не хочет ...
Я мало слышал , чтобы кто то хотел подвергать жизнь опасности .
...но нашлись сотни тысячь людей, которые все таки пошли на риски по защите Украины .
Тебе путин каждый день говорит с экрана -я тебя уничтожу и катается танками по части твоей "квартиры ",а ты как ипенутый пишеш паксвили .
Изначально все обязаны пойти в ТЦК (военкоматы)-и определится ,признан годным служи , признан негодным не служи .
Есть проблема в том что люди пользуются ситуацией и с той стороны и с другой.
Почему ты ни разу не написал , что наши ребята гибнут защищая свой и ТВОЙ дом от росии ? Ты же каждый день , впрочем как и другие росийские граждане , льеш на форум дерьмо , но сам не в армии и большинство прячутся за отмазками типа тупая травма нижнего сфинктера перенесенная в детстве .
Да, есть факты неуважительного и предвзятого поведенния .
Но это не означает что всех надо обвинять .
Я еще раз убедительно прошу тебя пойти в ТЦК и наконец обрести направление в часть и потом стать на защиту своей страны .
Кто же ее защитит , если не ты ?
Достаточно только захотеть .
Додано: Нед 05 січ, 2025 12:18
Работает.
Похоже тот бан продолжает расширяться
Додано: Нед 05 січ, 2025 12:19
Ні-ні.
У таких є лише права.
В т.ч. і плакати.
Але нема обов`язків.
В т.ч. і захищати своє право плакати...
Сед бат тру... 😒
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