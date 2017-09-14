А ось тут чел розповідає, як пропаганда на рфії подає той випадок. І, виявляється, що навіть Маск відреагував на нього. https://m.youtube.com/watch?v=YC80GyWuMAE До речі, цікавий ефір. Чел показує, що все на фронті гууд, добровольці в рфії скінчилися. І торкається тем договорняків.
Бетон написав:Вспомнил прикол. Не поверите. Оказывается есть такая страна, где чуваку трижды вручали повестку в тцк в 2019, а с 2022 он регулярно обвиняет миллионы людей в ухылянстве и учит как нужно служить.
Ржачно, да?
давайте новые истории, а то щас как каждый начнет вспоминать что было пр царе горохе.
Бетон написав:Вспомнил прикол. Не поверите. Оказывается есть такая страна, где чуваку трижды вручали повестку в тцк в 2019, а с 2022 он регулярно обвиняет миллионы людей в ухылянстве и учит как нужно служить.
Ржачно, да?
Это вы про кого? Наше откормленное скумбрией по 8грн "солнце", что хочет на второй срок в 14м этих повесток наполучал гору
Бо це не має значенння. Так як нема заборони оплакувати будь кого. Щодо «не дають приїхати з Польщі/Чехіі/Німеччини». Дають. Але людина розставила пріоритети так: поплачу вдома, зате я далі буду ухилятись. Держава розставила пріоритети свої: Проблеми оплакування ухилянтом смерті своїх батьків - позаду захисту держави і можливих смертей мільйонів патріотичних українців в результаті
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 січ, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:Мнений много. Мое мнение-генетика определяющая. Но уровень развития в любой из подсистем будет определять генетика.
проблема тільки в тім що на генетику трудно впливати). За людиною з якою ви заводите дітей тисячі предків про яких ви нічого не знаєте. І з 100 процентною достовірністю мож тільки глянути на майбутню тещу. но даж такий аналіз племінного матеріалу мало хто проводить.
Це тимчасове явище. У них просто не було БД.
У майбутньому всі все знатимуть. І нащадкам ухилянтів буде ой як не солодко...
Поки ЗСУ пішли в наступ на Курщині, противник також здійснює наступальні дії в напрямку українського кордону, — Стерненко (https://t.me/ssternenko/38340)
пишут что успешное наступление это условие Трампа на продление помощи от США. То что я когда то писал. Все хотят помочь победителю и отморозиться от побеждённого. увы человеческая цивилизация за миллионы лет ничего умнее, чем поклонение сильным не придумала. Макаки разные по силе, но культа сильного вожака в стае нет. Его сила не способ болезненного самоутверждения, а инструмент защиты стаи от врагов.