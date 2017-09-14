Banderlog написав:

Господар Вельзевула написав: Мнений много. Мое мнение-генетика определяющая.

Но уровень развития в любой из подсистем будет определять генетика. Мнений много. Мое мнение-генетика определяющая.Но уровень развития в любой из подсистем будет определять генетика.

За людиною з якою ви заводите дітей тисячі предків про яких ви нічого не знаєте

проблема тільки в тім що на генетику трудно впливати).. І з 100 процентною достовірністю мож тільки глянути на майбутню тещу.но даж такий аналіз племінного матеріалу мало хто проводить.