RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1169611697116981169911700 ... 11702>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 82
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:21

  Hotab написав:
  adeges написав:Родина вже має право оплакувати, чи треба перемоги дочекатись? Чи по віку все одно не проход?

В якому місці звучала «заборона плакати?» І як взагалі можна заборонити це робити?
Більше того, нема навіть заборони приїхати і плакати над труною. Начебто всіх запускають , не відмовляють нікому.


Не почув відповіді про вік і стан здоров'я. 70 - це вже пожив. Це я зрозумів. Пора в колумбарій. Та чи не забагато, не занадто щиро, вам не здається?

І щодо здоровя не все ясно
adeges
 
Повідомлень: 4596
З нами з: 14.03.06
Подякував: 432 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:22

  Hotab написав:

Ви трохи не туди дивитесь. 200 тис таких яке ви , про вас..


А на немецкие ресурсы с этими слухами есть ссылка? - а то есть "подозрение", что укр-пропаганда в этом вопросе "не совсем" объективна...
_hunter
 
Повідомлень: 8943
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:34

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Не знайшов саме відео, натрапив на коментар А-ча:
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/

Проверьте, пожалуйста, ссылку.
Страница сейчас недоступна
Возможно, это связано с технической проблемой, которую мы уже решаем. Попробуйте перезагрузить страницу.

https://www.google.com/url?q=https://ww ... Elhw0UnztE

А ось тут чел розповідає, як пропаганда на рфії подає той випадок.
І, виявляється, що навіть Маск відреагував на нього.
https://m.youtube.com/watch?v=YC80GyWuMAE
До речі, цікавий ефір. Чел показує, що все на фронті гууд, добровольці в рфії скінчилися. І торкається тем договорняків.
detroytred
 
Повідомлень: 31578
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вспомнил прикол.
Не поверите. Оказывается есть такая страна, где чуваку трижды вручали повестку в тцк в 2019, а с 2022 он регулярно обвиняет миллионы людей в ухылянстве и учит как нужно служить.

Ржачно, да?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4225
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:02

  Бетон написав:Вспомнил прикол.
Не поверите. Оказывается есть такая страна, где чуваку трижды вручали повестку в тцк в 2019, а с 2022 он регулярно обвиняет миллионы людей в ухылянстве и учит как нужно служить.

Ржачно, да?

давайте новые истории, а то щас как каждый начнет вспоминать что было пр царе горохе.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26896
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:02

  Бетон написав:Вспомнил прикол.
Не поверите. Оказывается есть такая страна, где чуваку трижды вручали повестку в тцк в 2019, а с 2022 он регулярно обвиняет миллионы людей в ухылянстве и учит как нужно служить.

Ржачно, да?

Это вы про кого?
Наше откормленное скумбрией по 8грн "солнце", что хочет на второй срок в 14м этих повесток наполучал гору
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:05

adeges

Не почув відповіді про вік і стан здоров'я. 70


Бо це не має значенння. Так як нема заборони оплакувати будь кого.
Щодо «не дають приїхати з Польщі/Чехіі/Німеччини». Дають. Але людина розставила пріоритети так: поплачу вдома, зате я далі буду ухилятись.
Держава розставила пріоритети свої:
Проблеми оплакування ухилянтом смерті своїх батьків - позаду захисту держави і можливих смертей мільйонів патріотичних українців в результаті
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 січ, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14001
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:08

Поки ЗСУ пішли в наступ на Курщині, противник також здійснює наступальні дії в напрямку українського кордону, — Стерненко (https://t.me/ssternenko/38340)
пишут что успешное наступление это условие Трампа на продление помощи от США. То что я когда то писал. Все хотят помочь победителю и отморозиться от побеждённого. увы человеческая цивилизация за миллионы лет ничего умнее, чем поклонение сильным не придумала. Макаки разные по силе, но культа сильного вожака в стае нет. Его сила не способ болезненного самоутверждения, а инструмент защиты стаи от врагов.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26896
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:14

  Wirująświatła написав:
Поки ЗСУ пішли в наступ на Курщині, противник також здійснює наступальні дії в напрямку українського кордону, — Стерненко (https://t.me/ssternenko/38340)
пишут что успешное наступление это условие Трампа на продление помощи от США. То что я когда то писал. Все хотят помочь победителю и отморозиться от побеждённого. увы человеческая цивилизация за миллионы лет ничего умнее чем поклонение сильным не придумала. Макаки разные по силе, но культа сильного вожака в стае нет. Его сила не способ болезненного самоутверждения, а инструмент защиты стаи от врагов.


Весьма удивительно.с каких это пор Трамп требует наступления а не прекращения войны? Он хоть раз об этом заявлял публично? Или это способ прекращения войны, пара наступлений и все, войне конец?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:15

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_ua/12994

муха начали вдоль линий электрички паковать, потом на 1й же электричке отправка на ноль
https://t.me/kindzadza_ua/12981


Зображення

потом на 1й же электричке


В інсектарій

_hunter
Там уже и ООН


Озабочєннлсть? Нє, ну якщо вже навіть «ООН» :D


Ви трохи не туди дивитесь. 200 тис таких яке ви , про вас..


Хотаб, відео що Ви скинули напралене на глядачів телемарафону. Хтось щось сказав, 200 тисяч, 10 тисяч, ті хто не працюють ітд. Знаючи Німеччину і ЄС - те що вони роблять все дуже повільно - навіть якщо захочуть - це займе десятиліття. А білі чоловіки 18-60, працелюбні, християни в ЄС зараз на вагу золота.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9722
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 1806 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1169611697116981169911700 ... 11702>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 80215
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 895021
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13393)
05.01.2025 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.