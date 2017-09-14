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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 116971169811699117001170111702>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 82
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:16

  Господар Вельзевула написав:Весьма удивительно.с каких это пор Трамп требует наступления а не прекращения войны? Он хоть раз об этом заявлял публично? Или это способ прекращения войны, пара наступлений и все, войне конец?
Публично он обещал закончить войну за 24 часа, продолжаем верить? моделируем ситуацию. Трамп считает что мы проиграли и дальше помогать смысла нет, вовочка просит последний шанс. Трамп не требует, он не возражает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бобуа)))) нащадкам загиблих буде не солодко. А нащадкам ухилянтів буде нормально.
А ще дехто із елоїв нащадків не наплодив.. бо не хтять з ними розмножатись на самому сирі. По новим правилам брачних ігр щоб заманити самочку надо суші і віскарик)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:23

  Banderlog написав:надо суші і віскарик)))
не обязательно на суше, можно и в лодке.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:23

Хотаб, немецкий политик или должностное лицо который выдворит украинского М 25-60 в лапы ТЦК сядет лет на 10.
Такие у них законы. Это называется европейские ценности если что.
Это обычная пропаганда марафонного розлива.
Нравится видеть только то, что хочется видеть.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:28

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:надо суші і віскарик)))
не обязательно на суше, можно и в лодке.

"Раки, де раки" - тим часом думав поруччик
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:32

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Вспомнил прикол.
Не поверите. Оказывается есть такая страна, где чуваку трижды вручали повестку в тцк в 2019, а с 2022 он регулярно обвиняет миллионы людей в ухылянстве и учит как нужно служить.

Ржачно, да?

давайте новые истории, а то щас как каждый начнет вспоминать что было пр царе горохе.

По такой логике, после войны ухилянтов нужно гос. наградами награждать.
Чтоб молодое поколение видело, что можно откосить и за это ничего не будет, а даже наоборот будет поощрение.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:32

  Wirująświatła написав:Публично он обещал закончить войну за 24 часа, продолжаем верить? моделируем ситуацию. Трамп считает что мы проиграли и дальше помогать смысла нет, вовочка просит последний шанс. Трамп не требует, он не возражает.


Такое,честно говоря. 24 часа-мимо для меня. Мне общий вектор интересен.
Посмотрим после инаугурации. Вы склоняетесь к тому ,что Трамп умоет руки, просто перестанет помогать?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:35

  Бетон написав:Вспомнил прикол.
Не поверите. Оказывается есть такая страна, где чуваку трижды вручали повестку в тцк в 2019, а с 2022 он регулярно обвиняет миллионы людей в ухылянстве и учит как нужно служить.

Ржачно, да?

Може пан бурсак йому особисто про це нагадає і ще опціоном запропонує понюхати...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:37

  adeges написав:
  Hotab написав:adeges


и. Ну померла, але що це означає на тлі світлової революції. Десь про це вже було

«Ну померла» людина в 70+ це природній розвиток подій. Обовʼязково поплакати над труною - це якесь нездорове язичництво. Як і носити потім пластмасові квіти і наливами горілку з конхветами на могилі.
Плакати потрібно над молодими і здоровими героями , які гинуть на війні. І всіляко допомагати їм, щоб вони не загинули. Тому «поїхати поплакати над труною батьків в поважному віці » можна коли завгодно. В зручний час.А якщо не вдалося поїхати поки що - поплакати вдома. Суть не зміниться.


Давайте все таки визначимось.

Перше. Що головніше: вік чи стан здоровя? Тобто плакати треба лише за молодими, чи лише за здоровими?

Друге, коли вік вже рівня пожив і дай іншим? 70 кажете, а чому? Можливо 50? У спарті десь під 35 цей вік був здається.

Наприклад бусифікований у 58 років з букетом хвороб загинув. З вашої логіки чого його жаліти, старий і хворий, плюс з бюджету навантаження знімає, так? Чому родині плакати, коли не вирішені глобальні проблеми?

Чи візьмемо інше питання, він не був бусифікованйй, він був добровольцем. Ішні ввідні ті ж самі. Родина вже має право оплакувати, чи треба перемоги дочекатись? Чи по віку все одно не проходе?



Загальна помилка людства -- перенаселеність.
Вже кожен другий зайвий, якщо дивитись день екологічного боргу.

Але солдати на нулі -- наразі найцінніші у суспільстві. Бо завдяки їм решта ~40млн -- і досі мають життя, нерухомість і всяке таке.
А якщо загинуть ті солдати, то замінити дуже важко...

Ухилянти -- не цінні. Бо ще й деморалізують військо.

Але, якщо десь на Заході є купа солдатів, що готові запустити нас всіх-всіх-всіх у свій тил, а потім захищати, і нам всім буде норм у чужих країнах з незрозумілими мовами -- то тоді найцінніші оті чужі солдати.
Втім, тоді трохи неясно чому оті ухилянти не вивезли до себе старих родичів? Там може і довше би пожили і оплакувати легше. Чи жити всім разом в одній квартирі -- то не comme il faut? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:41

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Публично он обещал закончить войну за 24 часа, продолжаем верить? моделируем ситуацию. Трамп считает что мы проиграли и дальше помогать смысла нет, вовочка просит последний шанс. Трамп не требует, он не возражает.


Такое,честно говоря. 24 часа-мимо для меня. Мне общий вектор интересен.
Посмотрим после инаугурации. Вы склоняетесь к тому ,что Трамп умоет руки, просто перестанет помогать?

1. если эта война между интересами рф и Украины, тогда да. мирового порядка больше нет, сильный жрет слабого, США и Китай не возражают, у остальных яйца не из того материала возражать путину.
2. если эта война между интересами Китая и США она продолжится еще на 3-5-10 лет.

то что сша не хочет быть посредником ни в каком из форматов говорит об этих двух версиях как об основных. прогнозов не даю чтобы ЛАД не описялся, если он не сбудется.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 05 січ, 2025 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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