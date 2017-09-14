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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 січ, 2025 13:43
UA написав:
Хотаб, немецкий политик или должностное лицо который выдворит украинского М 25-60 в лапы ТЦК сядет лет на 10.
Такие у них законы. Это называется европейские ценности если что.
Это обычная пропаганда марафонного розлива.
Нравится видеть только то, что хочется видеть.
Та никто их не тронет. Это не ВМВ, когда беженцев пинали с страны в страну.
Меня не особо они волнуют, так как мои знакомые ревут и стогнут как там херово и насколько лучше тут было, если бы не ТЦК. Включая жалобы на безвкусную пищу в Штатах.
Кстати, видос вчера видел, и в новостях писали. Типа поляк торцонул машиной украинку, которая разговаривала по телефону на паркоместе, мешая ему припарковаться.Дальше пишут что он ударил ее кулаком в лицо (бред, от одного удара она бы полягла и на видео этого не было).
Дальше уже видео- она его поливает с балона газом (явно слабенький гражданский)-в ответ он ее пинает с ноги, она аж носом погорнула.
Вроде его разозлила ее речь. Оставляя за кадром все пустые разговоры , я вижу одно- в целом мы их там утомили. Так что им там тоже не мед. Чужие мы будем везде.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 13:43
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил.
Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...
а знаєте скільки людей не змогло потрапити на похорон на окуповані території? й досі не можуть...
тому проблеми людей за кордоном, які не хочуть їхати в Україну, якось не дуже вражають...
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Shaman
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Додано: Нед 05 січ, 2025 13:50
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил.
Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...
а знаєте скільки людей не змогло потрапити на похорон на окуповані території? й досі не можуть...
тому проблеми людей за кордоном, які не хочуть їхати в Україну, якось не дуже вражають...
Так одним проблему створив зовнішній ворог, а іншим...
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 05 січ, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 13:51
Wirująświatła написав:
1. если эта война между интересами рф и Украины, тогда да. мирового порядка больше нет, сильный жрет слабого, США и Китай не возражают, у остальных яйца не из того материала возражать путину.
2. если эта война между интересами Китая и США она продолжится еще на 3-5-10 лет.
то что сша не хочет быть посредником ни в каком из форматов говорит об этих двух версиях как об основных. прогнозов не даю чтобы ЛАД не описялся, если он не сбудется.
Вы не ответили на вопрос. Да и не должны были. Это я просто так,к слову.
Все скоро увидим, но очевидно же, вариантов немного.
1)-Трамп добивается заморозки
2)-Трамп шлет всех нахер и занимается своими делами (помощь прекращается)
3)-Трамп занимает позицию Байдена и помогает по капле
4)-Трамп заваливает нас оружия для победы.
Вариант 4 считаю невероятным.
Вариант 3 маловероятным, хотя именно он нужен для реализации вашего прогноза про войну в 3-5-10 лет.
Что то из первых двух должно быть, вопрос что.. Увидим в первые полгода после инаугурации.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 13:55
Banderlog написав:
Бобуа)))) нащадкам загиблих буде не солодко. А нащадкам ухилянтів буде нормально.
А ще дехто із елоїв нащадків не наплодив.. бо не хтять з ними розмножатись на самому сирі. По новим правилам брачних ігр щоб заманити самочку надо суші і віскарик)))
То вони ще горгонзолку не пробували.
І то лише зараз ухилянтам добре.
Але завжди так не буде. Ще й за нашого життя.
Он вже нині війського на генпрокурора подають.
А що буде потім... 😁
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Додано: Нед 05 січ, 2025 13:55
Господар Вельзевула написав:
Вариант 3 маловероятным, хотя именно он нужен для реализации вашего прогноза про войну в 3-5-10 лет.
помощь техникой это загрузка заказами американских заводов, была инфа что 70-80% такой помощи емнип остается в сша, прекратить ее - выстрелить себе в ногу. Трамп и маск слегка пистят, когда говорят что Зеленский грабит США. А бюджетную помощь вероятно прикроют.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 13:58
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
планувати будуть швидше та більше. про ефективніше - вже не певен
. загальна ефективність економічного розвитку буде нижче, ніж в країнах з розвиненою економікою - поки що досвід показує саме так. планування не є поганим, все планується - але кожен складає свій план, а не хтось один планує за всіх. "ефективні" системи інколи більш ефективні - прокопати Беломорканал, прокласти БАМ, підняти цілину - й то знову за рахунок населення
В данном тексте это основное и абсолютно верное. Всё остальное предположения и допущения.
про аес та гес некоректні приклади
Почему?
відсутність централізованого планування - це не анархія, як схоже ви думаєте.
В чём разница?
щось мені це нагадує - не бачу, не хочу бачити, не хочу визнавати
є досвід останніх десятиліть про ефективність централізованого планування. де воно зараз ще існує - КНДР й Куба?..
в розвинених країнах нема ж централізованного планування - є лише напрямки розвитку, які стимулює держава. й нічого, не схоже на анархію...
ми зараз спостерігаємо черговий цікавий експеримент - коли в Китаї партійну диктатуру в 2017 році поміняли на особисту автократію. й подивимось, чим це закінчиться для країни, яка свої здобутки отримала лише в результаті тісної співпраці з розвиненими країнами.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 13:58
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Вариант 3 маловероятным, хотя именно он нужен для реализации вашего прогноза про войну в 3-5-10 лет.
помощь техникой это загрузка заказами американских заводов, была инфа что 70-80% такой помощи емнип остается в сша, прекратить ее - выстрелить себе в ногу.
Говоря проще-ставите на 3 вариант.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 14:01
Bobua написав:
Але солдати на нулі -- наразі найцінніші у суспільстві. Бо завдяки їм решта ~40млн -- і досі мають життя, нерухомість і всяке таке.
А якщо загинуть ті солдати, то замінити дуже важко...
Ухилянти -- не цінні. Бо ще й деморалізують військо.
Отут собака і заритий.
А самі захисники завдяки собі, теж мають? Життя своїх родин, нерухомість і всяке таке.
На цих сторінках десь рік тому захисник чітко вказав, що йому пофіг на ухилянтів і т.д. Він захищає своїх близьких і т.д.
А для стимулів потрібні, за великим рахунком, дві складові:
1. Нормальна організація захисту (усунення паперів, складнощів списання, відношення начальників і т.д.)
2. Підвищення грошового забезпечення.
Імхо. Ухилянство це лише наслідок негараздів в самій державі та війську, як її складової.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 14:08
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
1. если эта война между интересами рф и Украины, тогда да. мирового порядка больше нет, сильный жрет слабого, США и Китай не возражают, у остальных яйца не из того материала возражать путину.
2. если эта война между интересами Китая и США она продолжится еще на 3-5-10 лет.
то что сша не хочет быть посредником ни в каком из форматов говорит об этих двух версиях как об основных. прогнозов не даю чтобы ЛАД не описялся, если он не сбудется.
Вы не ответили на вопрос. Да и не должны были. Это я просто так,к слову.
Все скоро увидим, но очевидно же, вариантов немного.
1)-Трамп добивается заморозки
2)-Трамп шлет всех нахер и занимается своими делами (помощь прекращается)
3)-Трамп занимает позицию Байдена и помогает по капле
4)-Трамп заваливает нас оружия для победы.
Вариант 4 считаю невероятным.
Вариант 3 маловероятным, хотя именно он нужен для реализации вашего прогноза про войну в 3-5-10 лет.
Что то из первых двух должно быть, вопрос что.. Увидим в первые полгода после инаугурации.
Если НАТО создавалось в противовес Варшавскому договору а рф наследница СРСР то странно что помогают медленно, особенно оружием или план - хвост резать постепенно фалангами что бі рф не упала как огромный шкаф и не принесла миру проблем больших чем разрушение инфраструктуры Украины и смертей её людей
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