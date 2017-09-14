Vadim_ написав:Если НАТО создавалось в противовес Варшавскому договору а рф наследница СРСР то странно что помогают медленно, особенно оружием или план - хвост резать постепенно фалангами что бі рф не упала как огромный шкаф и не принесла миру проблем больших чем разрушение инфраструктуры Украины и смертей её людей
я проще смотрю. меня мало интересует "почему", так как это не имеет прикладного смысла. Меня интересует "что".До июля 2025 года уже точно будет ясно "что". Больше не будет надежд. Трамп -последний шанс.
Хм, а правим був Швець, коли казав, що нинішня адміністрація США готує Україну до ще одного контрнаступу (принаймні його спроби) прямо перед приходом до влади Трампа. Щоб у випадку удачі переговорні умови були кращими - типу у Трампа буде аргумент "ви (росіяни) наступали півроку, тепер українці наступають, значить ваші позиції рівні, настав час домовлятися". Я спочатку думав дід збрендив, коли він десь 2 тижні тому заявив про контрнаступ України на фоні напівоточення Покровська
UA написав:Хотаб, немецкий политик или должностное лицо который выдворит украинского М 25-60 в лапы ТЦК сядет лет на 10. Такие у них законы. Это называется европейские ценности если что. Это обычная пропаганда марафонного розлива. Нравится видеть только то, что хочется видеть.
Кстати в мире где все кроме вертолётных пенсов воюют может возникнуть вот такой казус: у меня двое знакомых выехали имея трёх детей до 18ти, у одного дочке месяц назад 18 исполнилось, у другого сыну весной 18(будет). Теперь они с лета будут(а первый и есть) ухылянты? И их за шкирку и в учёбку штази должно за 24 часа?
Бетон написав:Вспомнил прикол. Не поверите. Оказывается есть такая страна, где чуваку трижды вручали повестку в тцк в 2019, а с 2022 он регулярно обвиняет миллионы людей в ухылянстве и учит как нужно служить.
Ржачно, да?
ну если уж объективно то немного не так. не чуваку вручали а приходило на место старой регистрации родителям. но в этом на мой взгляд примечательно другое. в каком то из интервью он открыто говорил что повестки которые приходили на адрес родителям он решил проигнорировать. с аргументацией - пусть они у себя наведут порядок и вот только как придет мне на адрес тогда и буду что то делать. и это при том что закон его обязывал обновить инфу в случае смены места регистрации. т.е. он в открытую бравировал своим нарушением закона по учету военнообязанных да еще и перекладывал с больной головы типа то они виноваты что не туда шлют где я живу. зато как теперь всем рассказывает как должны родину любить и защищать.
Нещодавно в обговоренні було, що вежі кремля - це рфянське іпсо. Наштовхнувся на чергове спростування цього твердження.
Не може ж Буданов мовити рфянське іпсо?! *Найближче оточення Путіна – це не однорідна маса. Його можна умовно можна поділити на 2 вежі. Про це розповів голова ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю "Орестократії". 2 вежі Кремля Так, ці табори Буданов поділив на умовних "голубів" та "яструбів". Однак обидва відчувають, що справи у Росії дуже погані, та обидва розглядають різні шляхи вирішення війни.
Умовні "голуби" розуміють, що все зайшло надто далеко й потрібно зупинятися та шукати якесь мирне врегулювання. "Яструби" вважають, що з програшем у війні Росія припинить своє існування, а відтак прагнуть йти далі у кровожерливих планах.* https://24tv.ua/rosiya-prograye-viyni-p ... i_n2180508 Ще у жовтні 2022 року.
Wirująświatła написав:1. если эта война между интересами рф и Украины, тогда да. мирового порядка больше нет, сильный жрет слабого, США и Китай не возражают, у остальных яйца не из того материала возражать путину. 2. если эта война между интересами Китая и США она продолжится еще на 3-5-10 лет.
то что сша не хочет быть посредником ни в каком из форматов говорит об этих двух версиях как об основных. прогнозов не даю чтобы ЛАД не описялся, если он не сбудется.
Вы не ответили на вопрос. Да и не должны были. Это я просто так,к слову. Все скоро увидим, но очевидно же, вариантов немного. 1)-Трамп добивается заморозки 2)-Трамп шлет всех нахер и занимается своими делами (помощь прекращается) 3)-Трамп занимает позицию Байдена и помогает по капле 4)-Трамп заваливает нас оружия для победы.
Вариант 4 считаю невероятным. Вариант 3 маловероятным, хотя именно он нужен для реализации вашего прогноза про войну в 3-5-10 лет. Что то из первых двух должно быть, вопрос что.. Увидим в первые полгода после инаугурации.
Если НАТО создавалось в противовес Варшавскому договору а рф наследница СРСР то странно что помогают медленно, ///
"в противовес" - это одна из трактовок. Другая - для защиты от совка стран- _членов_ И это, кстати, просто отличный пример почему Плановые экономики (и бюрократизация вообще) - чистое зло.
The_Rebel написав:Хм, а правим був Швець, коли казав, що нинішня адміністрація США готує Україну до ще одного контрнаступу (принаймні його спроби) прямо перед приходом до влади Трампа. Щоб у випадку удачі переговорні умови були кращими - типу у Трампа буде аргумент "ви (росіяни) наступали півроку, тепер українці наступають, значить ваші позиції рівні, настав час домовлятися". Я спочатку думав дід збрендив, коли він десь 2 тижні тому заявив про контрнаступ України на фоні напівоточення Покровська