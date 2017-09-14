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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11699117001170111702>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 82
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:11

  Господар Вельзевула написав:3)-Трамп занимает позицию Байдена и помогает по капле

Імхо. Цей варіант.
При цьому Трамп продовжує займатися своїми справами.

Аналогічно і всі інші партнери. Тобто європейці також.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:15

  Vadim_ написав:Если НАТО создавалось в противовес Варшавскому договору а рф наследница СРСР то странно что помогают медленно, особенно оружием или план - хвост резать постепенно фалангами что бі рф не упала как огромный шкаф и не принесла миру проблем больших чем разрушение инфраструктуры Украины и смертей её людей


я проще смотрю. меня мало интересует "почему", так как это не имеет прикладного смысла.
Меня интересует "что".До июля 2025 года уже точно будет ясно "что".
Больше не будет надежд. Трамп -последний шанс.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хм, а правим був Швець, коли казав, що нинішня адміністрація США готує Україну до ще одного контрнаступу (принаймні його спроби) прямо перед приходом до влади Трампа. Щоб у випадку удачі переговорні умови були кращими - типу у Трампа буде аргумент "ви (росіяни) наступали півроку, тепер українці наступають, значить ваші позиції рівні, настав час домовлятися". Я спочатку думав дід збрендив, коли він десь 2 тижні тому заявив про контрнаступ України на фоні напівоточення Покровська
The_Rebel
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2
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:22

  UA написав:Хотаб, немецкий политик или должностное лицо который выдворит украинского М 25-60 в лапы ТЦК сядет лет на 10.
Такие у них законы. Это называется европейские ценности если что.
Это обычная пропаганда марафонного розлива.
Нравится видеть только то, что хочется видеть.

Кстати в мире где все кроме вертолётных пенсов воюют может возникнуть вот такой казус: у меня двое знакомых выехали имея трёх детей до 18ти, у одного дочке месяц назад 18 исполнилось, у другого сыну весной 18(будет). Теперь они с лета будут(а первый и есть) ухылянты? И их за шкирку и в учёбку штази должно за 24 часа?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:22

  Бетон написав:Вспомнил прикол.
Не поверите. Оказывается есть такая страна, где чуваку трижды вручали повестку в тцк в 2019, а с 2022 он регулярно обвиняет миллионы людей в ухылянстве и учит как нужно служить.

Ржачно, да?


ну если уж объективно то немного не так.
не чуваку вручали а приходило на место старой регистрации родителям.
но в этом на мой взгляд примечательно другое.
в каком то из интервью он открыто говорил что повестки которые приходили на адрес родителям он решил проигнорировать. с аргументацией - пусть они у себя наведут порядок и вот только как придет мне на адрес тогда и буду что то делать.
и это при том что закон его обязывал обновить инфу в случае смены места регистрации.
т.е. он в открытую бравировал своим нарушением закона по учету военнообязанных да еще и перекладывал с больной головы типа то они виноваты что не туда шлют где я живу.
зато как теперь всем рассказывает как должны родину любить и защищать.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:26

Нещодавно в обговоренні було, що вежі кремля - це рфянське іпсо.
Наштовхнувся на чергове спростування цього твердження.

Не може ж Буданов мовити рфянське іпсо?!
*Найближче оточення Путіна – це не однорідна маса. Його можна умовно можна поділити на 2 вежі. Про це розповів голова ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю "Орестократії".
2 вежі Кремля
Так, ці табори Буданов поділив на умовних "голубів" та "яструбів". Однак обидва відчувають, що справи у Росії дуже погані, та обидва розглядають різні шляхи вирішення війни.

Умовні "голуби" розуміють, що все зайшло надто далеко й потрібно зупинятися та шукати якесь мирне врегулювання. "Яструби" вважають, що з програшем у війні Росія припинить своє існування, а відтак прагнуть йти далі у кровожерливих планах.*
https://24tv.ua/rosiya-prograye-viyni-p ... i_n2180508
Ще у жовтні 2022 року.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:27

  Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:1. если эта война между интересами рф и Украины, тогда да. мирового порядка больше нет, сильный жрет слабого, США и Китай не возражают, у остальных яйца не из того материала возражать путину.
2. если эта война между интересами Китая и США она продолжится еще на 3-5-10 лет.

то что сша не хочет быть посредником ни в каком из форматов говорит об этих двух версиях как об основных. прогнозов не даю чтобы ЛАД не описялся, если он не сбудется.


Вы не ответили на вопрос. Да и не должны были. Это я просто так,к слову.
Все скоро увидим, но очевидно же, вариантов немного.
1)-Трамп добивается заморозки
2)-Трамп шлет всех нахер и занимается своими делами (помощь прекращается)
3)-Трамп занимает позицию Байдена и помогает по капле
4)-Трамп заваливает нас оружия для победы.

Вариант 4 считаю невероятным.
Вариант 3 маловероятным, хотя именно он нужен для реализации вашего прогноза про войну в 3-5-10 лет.
Что то из первых двух должно быть, вопрос что.. Увидим в первые полгода после инаугурации.

Если НАТО создавалось в противовес Варшавскому договору а рф наследница СРСР то странно что помогают медленно, ///

"в противовес" - это одна из трактовок. Другая - для защиты от совка стран- _членов_
И это, кстати, просто отличный пример почему Плановые экономики (и бюрократизация вообще) - чистое зло.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:28

  The_Rebel написав:Хм, а правим був Швець, коли казав, що нинішня адміністрація США готує Україну до ще одного контрнаступу (принаймні його спроби) прямо перед приходом до влади Трампа. Щоб у випадку удачі переговорні умови були кращими - типу у Трампа буде аргумент "ви (росіяни) наступали півроку, тепер українці наступають, значить ваші позиції рівні, настав час домовлятися". Я спочатку думав дід збрендив, коли він десь 2 тижні тому заявив про контрнаступ України на фоні напівоточення Покровська


Где этот контрнаступ? Ото в Курске шо писали?
Я не знаю мне смеяться или плакать. Вы посмотрите, что говорит полковник "Купол" Козел.
https://focus.ua/voennye-novosti/686791-nastuplenie-rossii-kakim-gorodam-grozit-okkupaciya-novosti-ukrainy
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:29

  detroytred написав:Так, ці табори Буданов поділив на умовних "голубів" та "яструбів". Однак обидва відчувають, що справи у Росії дуже погані, та обидва розглядають різні шляхи вирішення війни.
генерал свр, буданов пересказал написанное там.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:32

если вирус то китайский

Новый вирус, который похож на COVID-19 распространяется по Китаю: больницы переполнены, особенно детские, — NDTV (https://www.ndtv.com/world-news/china-f ... is-7385802)

Среди симптомов: озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Есть слухи о чрезвычайном положении в некоторых регионах.
Wirująświatła
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