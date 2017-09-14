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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 січ, 2025 14:38
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Wirująświatła
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Додано: Нед 05 січ, 2025 14:47
_hunter написав: ЛАД написав:
Проверьте, пожалуйста, ссылку.
Работает.
Похоже тот бан продолжает расширяться
У меня по-прежнему.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 14:50
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Проверьте, пожалуйста, ссылку.
Работает.
Похоже тот бан продолжает расширяться
У меня по-прежнему.
Про бан - то была шутка. А теперь серьёзно: запишитесь в какой-нить садик компьютерной грамотности - где учат что такое ссылки и как с ними работать...
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Додано: Нед 05 січ, 2025 14:57
detroytred написав: Господар Вельзевула написав:
3)-Трамп занимает позицию Байдена и помогает по капле
Імхо. Цей варіант.
При цьому Трамп продовжує займатися своїми справами.
Аналогічно і всі інші партнери. Тобто європейці також.
європейці: "не дивіться вгору"
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flyman
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Додано: Нед 05 січ, 2025 15:00
Wirująświatła написав:
Новый вирус, который похож на COVID-19 распространяется по Китаю: больницы переполнены, особенно детские, — NDTV (https://www.ndtv.com/world-news/china-f ... is-7385802
)
Среди симптомов: озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Есть слухи о чрезвычайном положении в некоторых регионах.
ковідоноя війною закінчилася, тепер навпаки
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