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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11699117001170111702

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 82
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:38

кое кто из наших турбопатриотов

https://t.me/kindzadza_ua/12976
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:47

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:Не знайшов саме відео, натрапив на коментар А-ча:
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/

Проверьте, пожалуйста, ссылку.

Работает.
Похоже тот бан продолжает расширяться :lol:

У меня по-прежнему.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:50

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Проверьте, пожалуйста, ссылку.

Работает.
Похоже тот бан продолжает расширяться :lol:

У меня по-прежнему.

Про бан - то была шутка. А теперь серьёзно: запишитесь в какой-нить садик компьютерной грамотности - где учат что такое ссылки и как с ними работать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 14:57

  detroytred написав:
  Господар Вельзевула написав:3)-Трамп занимает позицию Байдена и помогает по капле

Імхо. Цей варіант.
При цьому Трамп продовжує займатися своїми справами.

Аналогічно і всі інші партнери. Тобто європейці також.

європейці: "не дивіться вгору"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 15:00

  Wirująświatła написав:
Новый вирус, который похож на COVID-19 распространяется по Китаю: больницы переполнены, особенно детские, — NDTV (https://www.ndtv.com/world-news/china-f ... is-7385802)

Среди симптомов: озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Есть слухи о чрезвычайном положении в некоторых регионах.

ковідоноя війною закінчилася, тепер навпаки
flyman
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  #<1 ... 11699117001170111702
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