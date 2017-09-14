Додано: Нед 05 січ, 2025 15:43

ЛАД написав: Это глупость.

Есть вполне понятные причины - Россия начала "вставать с колен" и пытается восстановить утраченное влияние, имперский синдром - фантомные боли по утраченным территориям (хотя и оставшихся выше крыши, но там много неосвоенного), риски изменения соотношений между национальностями (в частности, между православными и мусульманами). Из потерянного Украина, конечно, самый лакомый кусок, возврат Украины резко усилил бы РФ. Вероятно, есть и какие-то ещё причины, о которых мы можем даже не догадываться, но вполне достаточно и названных. Это глупость.Есть вполне понятные причины - Россия начала "вставать с колен" и пытается восстановить утраченное влияние, имперский синдром - фантомные боли по утраченным территориям (хотя и оставшихся выше крыши, но там много неосвоенного), риски изменения соотношений между национальностями (в частности, между православными и мусульманами). Из потерянного Украина, конечно, самый лакомый кусок, возврат Украины резко усилил бы РФ. Вероятно, есть и какие-то ещё причины, о которых мы можем даже не догадываться, но вполне достаточно и названных.

Ошибки с нашей стороны.

В смысле внешней политики самым разумным президентом был Кучма с его многовекторностью.

Вступить в НАТО мы могли попытаться в 90-е, когда и РФ хотела туда. Тогда, может быть , удалось бы. Но тогда мы ешё не были готовы к этому, ещё слишком сильны были настроения, что НАТО - враг.

А дальше мы начали слишком явно рваться на Запад и слишком явно демонстрировать антироссийские настроения, зачастую очень дешево и примитивно - "хто не скаче, той москаль" и т.п., явная антирусская пропаганда, которая явно не поддерживалась, скажем мягко, значительной частью населения. Тут и то, что вы назвали - НАТО в конституции, попытки "пропетлять" с минскими соглашениями, всячески затягивая процесс и непонятно на что рассчитывая.

И это всё при том, что Запад явно вёл себя очень осторожно и аккуратно и не хотел ради Украины портить или хотя бы ставить под угрозу отношения с РФ.

Тут и грехи всех попередников в развале промышленности и армии. Не может быть сильной армии у "великой с/х державы", не имеющей промышленности. Мы не Новая Зеландия, которая находится на островах у чёрта на куличках и никому не нужна. Страна в центре Европы не может существовать без сильной армии и сильных союзников. А у нас нет ни того, ни другого. При том, что раньше многие бывшие государства Варшавского блока и республики Союза стремились создавать союзы с нами, осознавая, что из постсоветских стран Украина была самая сильная во всех отношениях. Постепенно, видя ослабление Украины, они теряли интерес и все эти союзы тихо умерли.

Нельзя жить, имея под боком значительно более могущественного соседа и не считаясь с его интересами, а, наоборот, явно плюя в его сторону. Куба после развала Союза, лишившись его поддержки, гораздо аккуратнее ведёт себя со Штатами и уже не пытается быть лидером Латинской Америки в борьбе с империализмом. Благодаря этому, ей удаётся сохранять режим без особых изменений.

Не претендую на глубину и полноту анализа. Это так, лёгкие наброски.

до купи, що в країні всі ці роки будувалася автократія, яка потім логічно перейшла в диктатуру. тому всі ці імперські замашки спеціально культивувалися. це наклалося на значне зростання ціни на нафту, до чого Раша взагалі немала відношення, але через ці шалені кошти вони чомусь вирішили, що стали великою країною зновуй ви не кажете ще про те, що при поверненні України зараз стоїть завдання "не повторити помилок минулого" й відповідно знищити це українське. ви цього чомусь не помічаєте, але це відкрито кажуть навіть офіційні особи.а оце класичне - сама винувата. коли виправдовують агресора, то починають шукати вину жертви. Раша напала б у будь-якому випадку, при наявності у нас виборної владі. не напала б лише, якби Яник побудував власну автократію, й ми стали б схожі на Біларусь.так, наша біда - це та кількість людей, яка й зараз теж тужить за вялікой руськой культурой й березками. а в часи Кучми це взагалі було як правильно кажете домінуючою ідеєю.а тепер питання - а яке собаче діло Раші, з ким ми хочемо жити й співпрацювати? Прибалтика взагалі проводить жорстку антируську політику (й правильно робить). Фінляндія вступила в НАТО - й що, надто руські з цього переймаються? тому не треба шукати якийсь причини - все просто - ми дійсно найбільша й найпростіша для інтеграції в руській мир країна, й Раша хоче її захопити - крапка. а привід завжди найдеться, коли є таке бажання. вислів Бжезінського про те, що без України Раша є регіональною державою - живе своїм життям. а комусь в імперському угарі дуже хочеться відчути себе імператором (що просто неможливо при демократії). та й дивно розповідати про зв'язок з Київською Руссю, коли цей Київ столиця іншої держави. й потроху доведеться визнавати, що історія Московії починається з часів Золотої орди - й ментальність звідти жвзагалі, одна з найбільших відмінностей нашої війни з Рашею в порівнянні з іншими конфліктами - це те, що перейшов на російську, й все - ти вже руський. в усіх інших випадках - Ізраіль, Карабах, Югославія - різні мови, різні віри - й там йде різанина. а у нас й мови схожі, й віра в декого досі одна - а інші атеїсти не розуміють, чому важлива саме українська церква...тому мета не знищити фізично. але знищити все українське. й фізично знищити тих, хто не хоче переходити в руській мір.а тут ви хитро перекручуєте. коли вам звертають увагу, що з 2019 року завалили розвиток зброї, ви розповідаєте, а що б ми могли. так будьте послідовні. країна втричі за розміром менша при будь-яких умовах не може протистояти більшій країни з ядерною зброєю та запасами звичайної зброї, які перевершують всі запаси Європи. просто так, вважалося, що після 2СВ ніхто кордони змінювати силою в Європі не буде. єдиний спосіб, що існує - це ядерна зброя. цим шляхом пішов Пакістан.а наш єдиний шлях - це НАТО, й треба туди було йти відразу, а не гратися в багатовекторність. й НАТО ми бачимо було створено для захисту Європу від Раші. й треба було розділити ментально нас й Рашу, НАТО захищає лише від Раші.й такти так захищаєш Рашу, бо є класиним представником імперської меншості - й мова для тебе важлива лише в сенсі - всі й так розуміють руську, навіщо мені українська, й українська віра тобі неактуальна. й в перебуванні в складі умовної російської імперії ти не бачищ проблеми.але є ще одна відмінність, яку ти не хочеш бачити - Раша сьогодні стала символом автократії, націоналізму, мракобісся, скрепи та чорносотенство. українці не такі, навіть російськомовні. а руські - лише барин, руський народ відмовився від права самостійно вирішувати свою долю - велика пайка, й цього достатньо.нічого собі трактат вийшов. а ні, це лише наброски