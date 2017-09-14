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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11701117021170311704>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 82
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 15:55

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:У меня по-прежнему.

Про бан - то была шутка. А теперь серьёзно: запишитесь в какой-нить садик компьютерной грамотности - где учат что такое ссылки и как с ними работать...

а може тобі навчитися думати (бо цьому не вчать, треба самому) - що якщо тобі пишуть, що контент недоступний, але в тебе він відкривається - то можливі різні причини.

пафосу багато, розуму мало - обернена пропорція...

Еще один... :lol:

>>> але в тебе він відкривається - то можливі різні причини.
Возможны. И все причины, кроме кривых рук открывающего я проверил.
Вот так -- открывается? :wink:
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 15:59

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Про бан - то была шутка. А теперь серьёзно: запишитесь в какой-нить садик компьютерной грамотности - где учат что такое ссылки и как с ними работать...

а може тобі навчитися думати (бо цьому не вчать, треба самому) - що якщо тобі пишуть, що контент недоступний, але в тебе він відкривається - то можливі різні причини.

пафосу багато, розуму мало - обернена пропорція...

Еще один... :lol:

>>> але в тебе він відкривається - то можливі різні причини.
Возможны. И все причины, кроме кривых рук открывающего я проверил.
Вот так -- открывается? :wink:
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/

то ти навчився нарешті правильно посилання на форумі вставляти? молодець! вчися далі :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:02

  Bobua написав:

То вони ще горгонзолку не пробували.

І то лише зараз ухилянтам добре.

Але завжди так не буде. Ще й за нашого життя.

Он вже нині війського на генпрокурора подають.

А що буде потім... 😁

прально, най нюхают бриздзю.
А як буде далі?
вас подадуть на голову сільради
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:05

  Hotab написав:барабашов


Кстати в мире где все кроме вертолётных пенсов


Невже 120-кг-мові свиноматки в званні «лейтенант запасу» воюють? Чи це в паралельному «мірі» душевнехвора на фоні інсульту свиня живе? :D

На мій погляд , Залужний не менше важив
а звідки ви знаєте яка вага Барабашов, у сауні разом парились? :)
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:10

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а може тобі навчитися думати (бо цьому не вчать, треба самому) - що якщо тобі пишуть, що контент недоступний, але в тебе він відкривається - то можливі різні причини.

пафосу багато, розуму мало - обернена пропорція...

Еще один... :lol:

>>> але в тебе він відкривається - то можливі різні причини.
Возможны. И все причины, кроме кривых рук открывающего я проверил.
Вот так -- открывается? :wink:
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/

то ти навчився нарешті правильно посилання на форумі вставляти? молодець! вчися далі :lol:

Оно еще и читать не умеет :lol:
-- вернись к началу и посмотри на автора ссылки... :lol:
К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:21

  _hunter написав:Оно еще и читать не умеет :lol:
-- вернись к началу и посмотри на автора ссылки... :lol:
К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?


Вас развели примитивной провокацией.
Хоть на улице с дворняжками не перегавкиваетесь,пытаясь им что-то доказать? :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:26

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
планувати будуть швидше та більше. про ефективніше - вже не певен. загальна ефективність економічного розвитку буде нижче, ніж в країнах з розвиненою економікою - поки що досвід показує саме так. планування не є поганим, все планується - але кожен складає свій план, а не хтось один планує за всіх. "ефективні" системи інколи більш ефективні - прокопати Беломорканал, прокласти БАМ, підняти цілину - й то знову за рахунок населення :)
В данном тексте это основное и абсолютно верное. Всё остальное предположения и допущения.
про аес та гес некоректні приклади
Почему?
відсутність централізованого планування - це не анархія, як схоже ви думаєте.
В чём разница?
щось мені це нагадує - не бачу, не хочу бачити, не хочу визнавати :D

є досвід останніх десятиліть про ефективність централізованого планування. де воно зараз ще існує - КНДР й Куба?..

в розвинених країнах нема ж централізованного планування - є лише напрямки розвитку, які стимулює держава. й нічого, не схоже на анархію... :D

ми зараз спостерігаємо черговий цікавий експеримент - коли в Китаї партійну диктатуру в 2017 році поміняли на особисту автократію. й подивимось, чим це закінчиться для країни, яка свої здобутки отримала лише в результаті тісної співпраці з розвиненими країнами.
Ризикну додати маленьке уточнення по впливу типу планування на тип кризи...
В країнах де вплив державного планування мінімальний - всі кризи які виникали це криза перевиробництва...
В країнах де всі підчиняється державному плануванню - всі кризи це кризи дефіциту товарів/послуг

Тому кожен може самостійно обирати що на його думку краще.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:28

  Господар Вельзевула написав:
  _hunter написав:Оно еще и читать не умеет :lol:
-- вернись к началу и посмотри на автора ссылки... :lol:
К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?

Вас развели примитивной провокацией.
Хоть на улице с дворняжками не перегавкиваетесь,пытаясь им что-то доказать? :mrgreen:

що подвійний володар мух, лячно особисто зі мною напряму дискутувати? :lol:
навіщо ти нік змінив - тоді було набагато точніше :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:33

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:барабашов


Кстати в мире где все кроме вертолётных пенсов


Невже 120-кг-мові свиноматки в званні «лейтенант запасу» воюють? Чи це в паралельному «мірі» душевнехвора на фоні інсульту свиня живе? :D

На мій погляд , Залужний не менше важив
а звідки ви знаєте яка вага Барабашов, у сауні разом парились? :)

Мені невдобно вам повідомляти, що крім сауни з лінійкою і кантером, барабашов ще і сам міг повідомити свою вагу і кількість см сала на холці))
Пруфи не просіть!!! Пошук по автору і словам і в кращі часи не дуже працював на форумі, а зараз творці взагалі вирішили, що не треба озиратись назад. Лише вперед!!! :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:42

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Shaman
пафосу багато, розуму мало - обернена пропорція..

Еще один...

>>> але в тебе він відкривається - то можливі різні причини.
Возможны. И все причины, кроме кривых рук открывающего я проверил.
Вот так -- открывается?
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/

то ти навчився нарешті правильно посилання на форумі вставляти? молодець! вчися далі :lol:

Оно еще и читать не умеет
-- вернись к началу и посмотри на автора ссылки... :lol:
К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?

питання були й будуть до пихатих та зарозумілих ;) я багато чого знаю краще за інших, й підказати щось іншим без пафосу - взагалі без питання.

але коли хтось не вміє вставляти посилання, й воно не працює, то витрачати час, розбираючись, де там накосячили - я час не витрачаю. в мене-то й facebook не працює. :D

ти мову встигаєш вчити з такою увагою до форуму? бо настане час, й джобцентр почне тебе bumsen по-дорослому 8)
Shaman
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  #<1 ... 11701117021170311704>
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