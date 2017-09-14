Shaman написав:........... планувати будуть швидше та більше. про ефективніше - вже не певен. загальна ефективність економічного розвитку буде нижче, ніж в країнах з розвиненою економікою - поки що досвід показує саме так. планування не є поганим, все планується - але кожен складає свій план, а не хтось один планує за всіх. "ефективні" системи інколи більш ефективні - прокопати Беломорканал, прокласти БАМ, підняти цілину - й то знову за рахунок населення
В данном тексте это основное и абсолютно верное. Всё остальное предположения и допущения.
про аес та гес некоректні приклади
Почему?
відсутність централізованого планування - це не анархія, як схоже ви думаєте.
В чём разница?
щось мені це нагадує - не бачу, не хочу бачити, не хочу визнавати
є досвід останніх десятиліть про ефективність централізованого планування. де воно зараз ще існує - КНДР й Куба?..
в розвинених країнах нема ж централізованного планування - є лише напрямки розвитку, які стимулює держава. й нічого, не схоже на анархію...
ми зараз спостерігаємо черговий цікавий експеримент - коли в Китаї партійну диктатуру в 2017 році поміняли на особисту автократію. й подивимось, чим це закінчиться для країни, яка свої здобутки отримала лише в результаті тісної співпраці з розвиненими країнами.
Ризикну додати маленьке уточнення по впливу типу планування на тип кризи... В країнах де вплив державного планування мінімальний - всі кризи які виникали це криза перевиробництва... В країнах де всі підчиняється державному плануванню - всі кризи це кризи дефіциту товарів/послуг
Тому кожен може самостійно обирати що на його думку краще.
Невже 120-кг-мові свиноматки в званні «лейтенант запасу» воюють? Чи це в паралельному «мірі» душевнехвора на фоні інсульту свиня живе?
На мій погляд , Залужний не менше важив а звідки ви знаєте яка вага Барабашов, у сауні разом парились?
Мені невдобно вам повідомляти, що крім сауни з лінійкою і кантером, барабашов ще і сам міг повідомити свою вагу і кількість см сала на холці)) Пруфи не просіть!!! Пошук по автору і словам і в кращі часи не дуже працював на форумі, а зараз творці взагалі вирішили, що не треба озиратись назад. Лише вперед!!!