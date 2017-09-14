Hotab написав:Невже 120-кг-мові свиноматки в званні «лейтенант запасу» воюють? Чи це в паралельному «мірі» душевнехвора на фоні інсульту свиня живе?
На мій погляд , Залужний не менше важив а звідки ви знаєте яка вага Барабашов, у сауні разом парились?
Мені невдобно вам повідомляти, що крім сауни з лінійкою і кантером, барабашов ще і сам міг повідомити свою вагу і кількість см сала на холці)) Пруфи не просіть!!! Пошук по автору і словам і в кращі часи не дуже працював на форумі, а зараз творці взагалі вирішили, що не треба озиратись назад. Лише вперед!!!
аналогії просяться. коли на аватар ставлять Барецького, то на думку спадає, що там має бути 150+ або 180+.
Шнур багато експериментував зі складом Ленінграду - але що там робив Барецький, я так й не зрозумів а для Стаса схоже це найвище досягнення
Shaman написав:то ти навчився нарешті правильно посилання на форумі вставляти? молодець! вчися далі
Оно еще и читать не умеет -- вернись к началу и посмотри на автора ссылки... К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?
але коли хтось не вміє вставляти посилання, й воно не працює, то витрачати час, розбираючись, де там накосячили - я час не витрачаю. в мене-то й facebook не працює.
Это хорошо, что вопрос по кривым рукам открывающего снялся
А вот аж прямо Тратить да еще и Разбираясь - не нужно: после садика компьютерной грамотности "чинить" поломанные ссылки вы будете на автомате за секунду Времени максимум - не демонстрируя всему форуму свою компьютерную безграмотность
Ну тобто теоретично, якби він не признався сам, можна і барабашова.. щодо товщини сала на холці.. Я далекий від думки, що в художній школі де він вчився, розказували про поверхневий інтеграл першого роду, через який він вирахував своє сало на поверхні.
а для Стаса схоже це найвище досягнення
Ми читаєм Барабашова, це теж його найвище досягнення
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 січ, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Оно еще и читать не умеет -- вернись к началу и посмотри на автора ссылки... К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?
але коли хтось не вміє вставляти посилання, й воно не працює, то витрачати час, розбираючись, де там накосячили - я час не витрачаю. в мене-то й facebook не працює.
Это хорошо, что вопрос по кривым рукам открывающего снялся
А вот аж прямо Тратить да еще и Разбираясь - не нужно: после садика компьютерной грамотности "чинить" поломанные ссылки вы будете на автомате за секунду Времени максимум - не демонстрируя всему форуму свою компьютерную безграмотность