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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11701117021170311704

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 82
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:43

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Невже 120-кг-мові свиноматки в званні «лейтенант запасу» воюють? Чи це в паралельному «мірі» душевнехвора на фоні інсульту свиня живе? :D

На мій погляд , Залужний не менше важив
а звідки ви знаєте яка вага Барабашов, у сауні разом парились? :)

Мені невдобно вам повідомляти, що крім сауни з лінійкою і кантером, барабашов ще і сам міг повідомити свою вагу і кількість см сала на холці))

Кантерь
помню таке слово у дитинстві, у селі куди я любив навідуватись, дід важив нутрій і кролів та ще Бог зна що ...,
якщо сам- питань нема, але як він міряв сало на хольці у вас питань нема? :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1)



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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:48

  Vadim_ написав:якщо сам- питань нема,


Сам показатель веса мало о чем говорит.И даже ИМТ не полностью показателен.
На основании вводных у меня пока нет уверенности, что пан Барабашов точно не сухой мускулистый атлет ростом 195см.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:48

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Невже 120-кг-мові свиноматки в званні «лейтенант запасу» воюють? Чи це в паралельному «мірі» душевнехвора на фоні інсульту свиня живе? :D

На мій погляд , Залужний не менше важив
а звідки ви знаєте яка вага Барабашов, у сауні разом парились? :)

Мені невдобно вам повідомляти, що крім сауни з лінійкою і кантером, барабашов ще і сам міг повідомити свою вагу і кількість см сала на холці))
Пруфи не просіть!!! Пошук по автору і словам і в кращі часи не дуже працював на форумі, а зараз творці взагалі вирішили, що не треба озиратись назад. Лише вперед!!! :mrgreen:

аналогії просяться. коли на аватар ставлять Барецького, то на думку спадає, що там має бути 150+ або 180+.

Шнур багато експериментував зі складом Ленінграду - але що там робив Барецький, я так й не зрозумів :D а для Стаса схоже це найвище досягнення :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:50

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:то ти навчився нарешті правильно посилання на форумі вставляти? молодець! вчися далі :lol:

Оно еще и читать не умеет
-- вернись к началу и посмотри на автора ссылки... :lol:
К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?

але коли хтось не вміє вставляти посилання, й воно не працює, то витрачати час, розбираючись, де там накосячили - я час не витрачаю. в мене-то й facebook не працює. :D

Это хорошо, что вопрос по кривым рукам открывающего снялся :lol:

А вот аж прямо Тратить да еще и Разбираясь - не нужно: после садика компьютерной грамотности "чинить" поломанные ссылки вы будете на автомате за секунду Времени максимум - не демонстрируя всему форуму свою компьютерную безграмотность :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:50

Vadim_
дід важив нутрій і кролів


Ну тобто теоретично, якби він не признався сам, можна і барабашова..
щодо товщини сала на холці.. Я далекий від думки, що в художній школі де він вчився, розказували про поверхневий інтеграл першого роду, через який він вирахував своє сало на поверхні.

а для Стаса схоже це найвище досягнення :lol:



Ми читаєм Барабашова, це теж його найвище досягнення
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 січ, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:51

8 січня.
Київ.
Пікет.
https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 9200032712
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:54

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Оно еще и читать не умеет
-- вернись к началу и посмотри на автора ссылки... :lol:
К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?

але коли хтось не вміє вставляти посилання, й воно не працює, то витрачати час, розбираючись, де там накосячили - я час не витрачаю. в мене-то й facebook не працює. :D

Это хорошо, что вопрос по кривым рукам открывающего снялся :lol:

А вот аж прямо Тратить да еще и Разбираясь - не нужно: после садика компьютерной грамотности "чинить" поломанные ссылки вы будете на автомате за секунду Времени максимум - не демонстрируя всему форуму свою компьютерную безграмотность :lol:

я ж кажу - молодець!!! ти вже щось можеш :lol:
Shaman
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  #<1 ... 11701117021170311704
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