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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 січ, 2025 16:48
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
Невже 120-кг-мові свиноматки в званні «лейтенант запасу» воюють? Чи це в паралельному «мірі» душевнехвора на фоні інсульту свиня живе?
На мій погляд , Залужний не менше важив
а звідки ви знаєте яка вага Барабашов, у сауні разом парились?
Мені невдобно вам повідомляти, що крім сауни з лінійкою і кантером, барабашов ще і сам міг повідомити свою вагу і кількість см сала на холці))
Пруфи не просіть!!! Пошук по автору і словам і в кращі часи не дуже працював на форумі, а зараз творці взагалі вирішили, що не треба озиратись назад. Лише вперед!!!
аналогії просяться. коли на аватар ставлять Барецького, то на думку спадає, що там має бути 150+ або 180+.
Шнур багато експериментував зі складом Ленінграду - але що там робив Барецький, я так й не зрозумів
а для Стаса схоже це найвище досягнення
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Shaman
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Додано: Нед 05 січ, 2025 16:50
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
то ти навчився нарешті правильно посилання на форумі вставляти? молодець! вчися далі
Оно еще и читать не умеет
-- вернись к началу и посмотри на автора ссылки...
К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?
але коли хтось не вміє вставляти посилання, й воно не працює, то витрачати час, розбираючись, де там накосячили - я час не витрачаю. в мене-то й facebook не працює.
Это хорошо, что вопрос по кривым рукам открывающего снялся
А вот аж прямо Тратить да еще и Разбираясь - не нужно: после садика компьютерной грамотности "чинить" поломанные ссылки вы будете на автомате за секунду Времени максимум - не демонстрируя всему форуму свою компьютерную безграмотность
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Додано: Нед 05 січ, 2025 16:50
Vadim_
дід важив нутрій і кролів
Ну тобто теоретично, якби він не признався сам, можна і барабашова..
щодо товщини сала на холці.. Я далекий від думки, що в художній школі де він вчився, розказували про поверхневий інтеграл першого роду, через який він вирахував своє сало на поверхні.
а для Стаса схоже це найвище досягнення
Ми читаєм Барабашова, це теж його найвище досягнення
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 05 січ, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 16:51
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Додано: Нед 05 січ, 2025 16:54
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Оно еще и читать не умеет
-- вернись к началу и посмотри на автора ссылки...
К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?
але коли хтось не вміє вставляти посилання, й воно не працює, то витрачати час, розбираючись, де там накосячили - я час не витрачаю. в мене-то й facebook не працює.
Это хорошо, что вопрос по кривым рукам открывающего снялся
А вот аж прямо Тратить да еще и Разбираясь - не нужно: после садика компьютерной грамотности "чинить" поломанные ссылки вы будете на автомате за секунду Времени максимум
- не демонстрируя всему форуму свою компьютерную безграмотность
я ж кажу - молодець!!! ти вже щось можеш
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Додано: Нед 05 січ, 2025 17:00
Shaman написав:
я ж кажу - молодець!!! ти вже щось можеш
Аж прямо на сердечке потеплело от комплиментика
Но в садик компьютерной грамотности - запишись: мало ли где пригодится...
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Додано: Нед 05 січ, 2025 17:16
Hotab написав:Vadim_
дід важив нутрій і кролів
Ну тобто теоретично, якби він не признався сам, можна і барабашова.
.
То вже не побутовий кантерь, неточно але він десь до 10 кг, чі Хотаб спроможен утримати у руках 120 + кг,
?
п.с. я в молодости ,занимаясь греблей , такой вес не мог взять ни на грудь ни в тяге льожа ні в рывке, но гребля это не ТА а тренировка на продолжительную полную отдачу и выносливость.
Меню на олимпиаде самоэ калорийноэ у академиков, сала на холке нету почьти совсем
шол в СА 78 кг. , наразі 82кг. - гарний штурмовик ? мабуть , але ...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 05 січ, 2025 17:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 17:17
Це потрібно робити на Красной Площади в Маскве, а не в Київі
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Додано: Нед 05 січ, 2025 17:25
pesikot написав:
Це потрібно робити на Красной Площади в Маскве, а не в Київі
Кому , сам выйдешь?
Там не церемонятся , сразу поедешь снег на Чукотке убирать или лес валить
п.с. помнишь с началом войны были видосы с рф как кто то из призванных возмущается, посылает командира и материт МО рф , где это сейчас? НЕТУ
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Vadim_
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Додано: Нед 05 січ, 2025 17:34
Vadim_ написав:
Кому , сам выйдешь?
Там не церемонятся , сразу поедешь снег на Чукотке убирать или лес валить
п.с. помнишь с началом войны были видосы как кто то из призванных возмущается и материт МО рф , где это сейчас? нету
А что,тут церемонятся? Выйдут жены и ветераны разве что. Это все до жопы, к сожалению, тут тупик, менять их объективно некому. Хоть газом выкуривай-пример 155 бригады на слуху.Кто хочет решить в своей жизни, делает как Успих, вариант обкатан с 2022, а так цуцванг.
Но пацаны держатся изумительно, тут на диване уже тошно три года лежать, прям сил нет, а они воюют.
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