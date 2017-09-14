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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11702117031170411705>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 82
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:48

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Невже 120-кг-мові свиноматки в званні «лейтенант запасу» воюють? Чи це в паралельному «мірі» душевнехвора на фоні інсульту свиня живе? :D

На мій погляд , Залужний не менше важив
а звідки ви знаєте яка вага Барабашов, у сауні разом парились? :)

Мені невдобно вам повідомляти, що крім сауни з лінійкою і кантером, барабашов ще і сам міг повідомити свою вагу і кількість см сала на холці))
Пруфи не просіть!!! Пошук по автору і словам і в кращі часи не дуже працював на форумі, а зараз творці взагалі вирішили, що не треба озиратись назад. Лише вперед!!! :mrgreen:

аналогії просяться. коли на аватар ставлять Барецького, то на думку спадає, що там має бути 150+ або 180+.

Шнур багато експериментував зі складом Ленінграду - але що там робив Барецький, я так й не зрозумів :D а для Стаса схоже це найвище досягнення :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:50

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:то ти навчився нарешті правильно посилання на форумі вставляти? молодець! вчися далі :lol:

Оно еще и читать не умеет
-- вернись к началу и посмотри на автора ссылки... :lol:
К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?

але коли хтось не вміє вставляти посилання, й воно не працює, то витрачати час, розбираючись, де там накосячили - я час не витрачаю. в мене-то й facebook не працює. :D

Это хорошо, что вопрос по кривым рукам открывающего снялся :lol:

А вот аж прямо Тратить да еще и Разбираясь - не нужно: после садика компьютерной грамотности "чинить" поломанные ссылки вы будете на автомате за секунду Времени максимум - не демонстрируя всему форуму свою компьютерную безграмотность :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:50

Vadim_
дід важив нутрій і кролів


Ну тобто теоретично, якби він не признався сам, можна і барабашова..
щодо товщини сала на холці.. Я далекий від думки, що в художній школі де він вчився, розказували про поверхневий інтеграл першого роду, через який він вирахував своє сало на поверхні.

а для Стаса схоже це найвище досягнення :lol:



Ми читаєм Барабашова, це теж його найвище досягнення
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 січ, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:51

8 січня.
Київ.
Пікет.
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Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:54

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Оно еще и читать не умеет
-- вернись к началу и посмотри на автора ссылки... :lol:
К кривым рукам открывающего вопросов больше нет, я надеюсь?

але коли хтось не вміє вставляти посилання, й воно не працює, то витрачати час, розбираючись, де там накосячили - я час не витрачаю. в мене-то й facebook не працює. :D

Это хорошо, что вопрос по кривым рукам открывающего снялся :lol:

А вот аж прямо Тратить да еще и Разбираясь - не нужно: после садика компьютерной грамотности "чинить" поломанные ссылки вы будете на автомате за секунду Времени максимум - не демонстрируя всему форуму свою компьютерную безграмотность :lol:

я ж кажу - молодець!!! ти вже щось можеш :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:00

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:але коли хтось не вміє вставляти посилання, й воно не працює, то витрачати час, розбираючись, де там накосячили - я час не витрачаю. в мене-то й facebook не працює. :D

Это хорошо, что вопрос по кривым рукам открывающего снялся :lol:

А вот аж прямо Тратить да еще и Разбираясь - не нужно: после садика компьютерной грамотности "чинить" поломанные ссылки вы будете на автомате за секунду Времени максимум - не демонстрируя всему форуму свою компьютерную безграмотность :lol:

я ж кажу - молодець!!! ти вже щось можеш

Аж прямо на сердечке потеплело от комплиментика :lol:
Но в садик компьютерной грамотности - запишись: мало ли где пригодится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:16

  Hotab написав:Vadim_
дід важив нутрій і кролів


Ну тобто теоретично, якби він не признався сам, можна і барабашова..
То вже не побутовий кантерь, неточно але він десь до 10 кг, чі Хотаб спроможен утримати у руках 120 + кг, :shock:?
п.с. я в молодости ,занимаясь греблей , такой вес не мог взять ни на грудь ни в тяге льожа ні в рывке, но гребля это не ТА а тренировка на продолжительную полную отдачу и выносливость.
Меню на олимпиаде самоэ калорийноэ у академиков, сала на холке нету почьти совсем
шол в СА 78 кг. , наразі 82кг. - гарний штурмовик ? мабуть , але ...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 05 січ, 2025 17:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:17

  Bobua написав:8 січня.
Київ.
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Це потрібно робити на Красной Площади в Маскве, а не в Київі
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:25

  pesikot написав:
  Bobua написав:8 січня.
Київ.
Пікет.
https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 9200032712

Це потрібно робити на Красной Площади в Маскве, а не в Київі

Кому , сам выйдешь?
Там не церемонятся , сразу поедешь снег на Чукотке убирать или лес валить
п.с. помнишь с началом войны были видосы с рф как кто то из призванных возмущается, посылает командира и материт МО рф , где это сейчас? НЕТУ
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:34

  Vadim_ написав:Кому , сам выйдешь?
Там не церемонятся , сразу поедешь снег на Чукотке убирать или лес валить
п.с. помнишь с началом войны были видосы как кто то из призванных возмущается и материт МО рф , где это сейчас? нету


А что,тут церемонятся? Выйдут жены и ветераны разве что. Это все до жопы, к сожалению, тут тупик, менять их объективно некому. Хоть газом выкуривай-пример 155 бригады на слуху.Кто хочет решить в своей жизни, делает как Успих, вариант обкатан с 2022, а так цуцванг.
Но пацаны держатся изумительно, тут на диване уже тошно три года лежать, прям сил нет, а они воюют.
Господар Вельзевула
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