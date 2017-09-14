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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 січ, 2025 17:37
Schmit написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
quote="5807054:Hotab"]не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил.[/quote
Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...
а знаєте скільки людей не змогло потрапити на похорон на окуповані території? й досі не можуть...
тому проблеми людей за кордоном, які не хочуть їхати в Україну, якось не дуже вражають...
Так одним проблему створив зовнішній ворог, а іншим...
Й іншим теж!
Гигиги... Хто б міг подумати... 😂
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Додано: Нед 05 січ, 2025 17:58
Господар Вельзевула написав:
тут на диване уже тошно три года лежать, прям сил нет
бедняжка, пишите номер карты кинем пару гривен...
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:01
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
Кому , сам выйдешь?
Там не церемонятся , сразу поедешь снег на Чукотке убирать или лес валить
п.с. помнишь с началом войны были видосы как кто то из призванных возмущается и материт МО рф , где это сейчас? нету
А что,тут церемонятся? Выйдут жены и ветераны разве что. Это все до жопы, к сожалению, тут тупик, менять их объективно некому. Хоть газом выкуривай-пример 155 бригады на слуху.Кто хочет решить в своей жизни, делает как Успих, вариант обкатан с 2022, а так цуцванг.
Но пацаны держатся изумительно, тут на диване уже тошно три года лежать, прям сил нет, а они воюют.
про успіха не цікаво , але мені цікаво , чого ви три роки на дівані ?
Вік , хвороба (не дай Господь ),небажання виходити з хати ?
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:07
Banderlog написав:
Bobua написав:
То вони ще горгонзолку не пробували.
І то лише зараз ухилянтам добре.
Але завжди так не буде. Ще й за нашого життя.
Он вже нині війського на генпрокурора подають.
А що буде потім... 😁
прально, най нюхают бриздзю.
А як буде далі?
вас подадуть на голову сільради
А це ідея...
Кожному УБД -- видати по селу.
А дуже успішним -- по місту. 😂
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:08
Востаннє редагувалось Bobua
в Нед 05 січ, 2025 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:09
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
тут на диване уже тошно три года лежать, прям сил нет
бедняжка, пишите номер карты кинем пару гривен...
Бросайте мне кому номер картьі давать ?
4028082001554755 Только немного , что б под финмон не попасть
если будете бросать больше - дам другую карту
Передачки тоже можете присьілать чай черньій , конфетьі…
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:14
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
Кому , сам выйдешь?
Там не церемонятся , сразу поедешь снег на Чукотке убирать или лес валить
п.с. помнишь с началом войны были видосы как кто то из призванных возмущается и материт МО рф , где это сейчас? нету
А что,тут церемонятся? Выйдут жены и ветераны разве что. Это все до жопы, к сожалению, тут тупик, менять их объективно некому. Хоть газом выкуривай-пример 155 бригады на слуху.Кто хочет решить в своей жизни, делает как Успих, вариант обкатан с 2022, а так цуцванг.
Но пацаны держатся изумительно, тут на диване уже тошно три года лежать, прям сил нет, а они воюют.
Путь Успіха я до конца не знаю , он сам засекретил до віяснения,
То шо хлопці тримаються я в захваті але я не можу добровільно таке зробити , НЕМА 100% гарантій від Держави Україна , законів, шо якщо я стану калікою то моїй сімьі буде платити держава таку сумму шо вони будуть жити , достатньо на харчування . комунальні і хотяб на навчання дитины , їй кожного дня потрібно з передмістя потрапити у місто , я у окопі , водитель маршрутки поряд ,
шо далі?
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:24
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:27
В Китаї спалах нового вірусу. Спалах може поширитися і на Індію - 2 найбільших ринки збуту москальської нафти.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:30
Vadim_ написав:
НЕМА 100% гарантій від Держави Україна
чат GPT за вас уже все ответил. даже на ветке выкладывали
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