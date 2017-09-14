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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11703117041170511706>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 82
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:37

  Schmit написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
quote="5807054:Hotab"]не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил.[/quote


Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...

а знаєте скільки людей не змогло потрапити на похорон на окуповані території? й досі не можуть...

тому проблеми людей за кордоном, які не хочуть їхати в Україну, якось не дуже вражають...

Так одним проблему створив зовнішній ворог, а іншим...


Й іншим теж!

Гигиги... Хто б міг подумати... 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:58

  Господар Вельзевула написав:тут на диване уже тошно три года лежать, прям сил нет
бедняжка, пишите номер карты кинем пару гривен...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:01

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Кому , сам выйдешь?
Там не церемонятся , сразу поедешь снег на Чукотке убирать или лес валить
п.с. помнишь с началом войны были видосы как кто то из призванных возмущается и материт МО рф , где это сейчас? нету


А что,тут церемонятся? Выйдут жены и ветераны разве что. Это все до жопы, к сожалению, тут тупик, менять их объективно некому. Хоть газом выкуривай-пример 155 бригады на слуху.Кто хочет решить в своей жизни, делает как Успих, вариант обкатан с 2022, а так цуцванг.
Но пацаны держатся изумительно, тут на диване уже тошно три года лежать, прям сил нет, а они воюют.


про успіха не цікаво , але мені цікаво , чого ви три роки на дівані ?
Вік , хвороба (не дай Господь ),небажання виходити з хати ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:07

  Banderlog написав:
  Bobua написав:

То вони ще горгонзолку не пробували.

І то лише зараз ухилянтам добре.

Але завжди так не буде. Ще й за нашого життя.

Он вже нині війського на генпрокурора подають.

А що буде потім... 😁

прально, най нюхают бриздзю.
А як буде далі?
вас подадуть на голову сільради



А це ідея...

Кожному УБД -- видати по селу.
А дуже успішним -- по місту. 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:08

:arrow:
Востаннє редагувалось Bobua в Нед 05 січ, 2025 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:09

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:тут на диване уже тошно три года лежать, прям сил нет
бедняжка, пишите номер карты кинем пару гривен...

Бросайте мне кому номер картьі давать ?
4028082001554755 Только немного , что б под финмон не попасть :roll: если будете бросать больше - дам другую карту :oops:
Передачки тоже можете присьілать чай черньій , конфетьі…
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:14

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Кому , сам выйдешь?
Там не церемонятся , сразу поедешь снег на Чукотке убирать или лес валить
п.с. помнишь с началом войны были видосы как кто то из призванных возмущается и материт МО рф , где это сейчас? нету


А что,тут церемонятся? Выйдут жены и ветераны разве что. Это все до жопы, к сожалению, тут тупик, менять их объективно некому. Хоть газом выкуривай-пример 155 бригады на слуху.Кто хочет решить в своей жизни, делает как Успих, вариант обкатан с 2022, а так цуцванг.
Но пацаны держатся изумительно, тут на диване уже тошно три года лежать, прям сил нет, а они воюют.

Путь Успіха я до конца не знаю , он сам засекретил до віяснения,
То шо хлопці тримаються я в захваті але я не можу добровільно таке зробити , НЕМА 100% гарантій від Держави Україна , законів, шо якщо я стану калікою то моїй сімьі буде платити держава таку сумму шо вони будуть жити , достатньо на харчування . комунальні і хотяб на навчання дитины , їй кожного дня потрібно з передмістя потрапити у місто , я у окопі , водитель маршрутки поряд ,
шо далі?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:24

:mrgreen: :mrgreen:

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Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Китаї спалах нового вірусу. Спалах може поширитися і на Індію - 2 найбільших ринки збуту москальської нафти.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:30

  Vadim_ написав:НЕМА 100% гарантій від Держави Україна


чат GPT за вас уже все ответил. даже на ветке выкладывали :mrgreen:
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