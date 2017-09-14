Це потрібно робити на Красной Площади в Маскве, а не в Київі
Кому , сам выйдешь? Там не церемонятся , сразу поедешь снег на Чукотке убирать или лес валить п.с. помнишь с началом войны были видосы с рф как кто то из призванных возмущается, посылает командира и материт МО рф , где это сейчас? НЕТУ
У тебя есть проблески разума, в этаноловой ванне сознания )
Но общей картины ты не видишь
У нас война, и даже не проблема в том, что часть общества у нас этого не замечают У нас и часть военных этого не понимает и продолжают топить за какие-то конкретные сроки
Так и представляю, 1943 год, пикет на Красной плошади в Москве за разумные сроки
budivelnik написав: возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
Давно є міні пекарні, або хлібопічки, достатньо возити муку раз в півроку-рік. І як це не дивно, економічно доцільніше пекти хліб у хлібопічці, ніж купувати, виключення становлять хіба що хліби типу українського який потребує доволі непростого процесу.
ЛАД написав:Если он хотя бы когда-то реально учился на военной кафедре (а не ходил лишь бы отмазаться от армии), то за месяц хоть чему-то научиться можно, если хотя бы заниматься вместе с підлеглими. А доучиваться придётся на месте. Я, конечно, не знаю, как их готовили во Франции, но, вроде, жалоб на некачественную подготовку за границкй не слышно было. Это ведь не первая бригада.
Я вже якось писав про "навчання" офіцерів запасу у одному з ТОП цивільних вишів ДО війни. Там навіть якщо дуже-дуже хотів, знань не давали, взагалі, за ДВА роки, було від сили десяток-два хоч якихось занять. Хіба що перед присягою два тижні строєм ходити вчили. Такі "офіцери" це абсолютний НУЛЬ по знанням військової справи. Тому те що описує цей "піджак" закономірність.
Неможливо навчити офіцера з нуля за місяць. Якщо ще закрити в "шаражку" на місяць і з ранку до ночі вчити на конкретного ВЗВОДНОГО, то так, ще якийсь шанс є. Якщо ж так як пише, взагалі ніяк, навіть якщо це був яйцеголовий айтішник, який вміє вчитися сам.
ЛАД написав:Если он хотя бы когда-то реально учился на военной кафедре (а не ходил лишь бы отмазаться от армии), то за месяц хоть чему-то научиться можно, если хотя бы заниматься вместе с підлеглими. А доучиваться придётся на месте. Я, конечно, не знаю, как их готовили во Франции, но, вроде, жалоб на некачественную подготовку за границкй не слышно было. Это ведь не первая бригада.
Я вже якось писав про "навчання" офіцерів запасу у одному з ТОП цивільних вишів ДО війни. Там навіть якщо дуже-дуже хотів, знань не давали, взагалі, за ДВА роки, було від сили десяток-два хоч якихось занять. Хіба що перед присягою два тижні строєм ходити вчили. Такі "офіцери" це абсолютний НУЛЬ по знанням військової справи. Тому те що описує цей "піджак" закономірність.
Неможливо навчити офіцера з нуля за місяць. Якщо ще закрити в "шаражку" на місяць і з ранку до ночі вчити на конкретного ВЗВОДНОГО, то так, ще якийсь шанс є. Якщо ж так як пише, взагалі ніяк, навіть якщо це був яйцеголовий айтішник, який вміє вчитися сам.