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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11704117051170611707>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 82
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:40

  tester7336 написав:
  Vadim_ написав:НЕМА 100% гарантій від Держави Україна


чат GPT за вас уже все ответил. даже на ветке выкладывали :mrgreen:

троль чі дурко?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:41

  Vadim_ написав:
  tester7336 написав:
  Vadim_ написав:НЕМА 100% гарантій від Держави Україна


чат GPT за вас уже все ответил. даже на ветке выкладывали :mrgreen:

троль чі дурко?


я так понимаю у ограниченных нет других вариантов?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:47

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Bobua написав:8 січня.
Київ.
Пікет.
https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 9200032712

Це потрібно робити на Красной Площади в Маскве, а не в Київі

Кому , сам выйдешь?
Там не церемонятся , сразу поедешь снег на Чукотке убирать или лес валить
п.с. помнишь с началом войны были видосы с рф как кто то из призванных возмущается, посылает командира и материт МО рф , где это сейчас? НЕТУ

У тебя есть проблески разума, в этаноловой ванне сознания )

Но общей картины ты не видишь

У нас война, и даже не проблема в том, что часть общества у нас этого не замечают
У нас и часть военных этого не понимает и продолжают топить за какие-то конкретные сроки

Так и представляю, 1943 год, пикет на Красной плошади в Москве за разумные сроки

Смешно ?
Мне нет, но именно это Bobua и закинул
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:54

цены в одессе

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:57

  Denik написав:В Китаї спалах нового вірусу. Спалах може поширитися і на Індію - 2 найбільших ринки збуту москальської нафти.

В худший год в Китае потребление на 11% упало - считаете в этот раз будет больше?
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:22

  budivelnik написав: возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)

Давно є міні пекарні, або хлібопічки, достатньо возити муку раз в півроку-рік.
І як це не дивно, економічно доцільніше пекти хліб у хлібопічці, ніж купувати, виключення становлять хіба що хліби типу українського який потребує доволі непростого процесу. :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:37

  ЛАД написав:Если он хотя бы когда-то реально учился на военной кафедре (а не ходил лишь бы отмазаться от армии), то за месяц хоть чему-то научиться можно, если хотя бы заниматься вместе с підлеглими.
А доучиваться придётся на месте.
Я, конечно, не знаю, как их готовили во Франции, но, вроде, жалоб на некачественную подготовку за границкй не слышно было. Это ведь не первая бригада.

Я вже якось писав про "навчання" офіцерів запасу у одному з ТОП цивільних вишів ДО війни.
Там навіть якщо дуже-дуже хотів, знань не давали, взагалі, за ДВА роки, було від сили десяток-два хоч якихось занять. Хіба що перед присягою два тижні строєм ходити вчили. Такі "офіцери" це абсолютний НУЛЬ по знанням військової справи.
Тому те що описує цей "піджак" закономірність.

Неможливо навчити офіцера з нуля за місяць. Якщо ще закрити в "шаражку" на місяць і з ранку до ночі вчити на конкретного ВЗВОДНОГО, то так, ще якийсь шанс є. Якщо ж так як пише, взагалі ніяк, навіть якщо це був яйцеголовий айтішник, який вміє вчитися сам. :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:38

  Bobua написав:8 січня.
Київ.
Пікет.
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антиваксєри,
ухилянти,
капітулянти ...
а це хто?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:39

Работайте братья

Денис Мищенко, боец 12 бригады Азов, сфоткался на фоне бусификации и подписал фото " работайте братья"

Ну хоть не скрывают уже

https://ibb.co/znxc5Dh
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:41

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Если он хотя бы когда-то реально учился на военной кафедре (а не ходил лишь бы отмазаться от армии), то за месяц хоть чему-то научиться можно, если хотя бы заниматься вместе с підлеглими.
А доучиваться придётся на месте.
Я, конечно, не знаю, как их готовили во Франции, но, вроде, жалоб на некачественную подготовку за границкй не слышно было. Это ведь не первая бригада.

Я вже якось писав про "навчання" офіцерів запасу у одному з ТОП цивільних вишів ДО війни.
Там навіть якщо дуже-дуже хотів, знань не давали, взагалі, за ДВА роки, було від сили десяток-два хоч якихось занять. Хіба що перед присягою два тижні строєм ходити вчили. Такі "офіцери" це абсолютний НУЛЬ по знанням військової справи.
Тому те що описує цей "піджак" закономірність.

Неможливо навчити офіцера з нуля за місяць. Якщо ще закрити в "шаражку" на місяць і з ранку до ночі вчити на конкретного ВЗВОДНОГО, то так, ще якийсь шанс є. Якщо ж так як пише, взагалі ніяк, навіть якщо це був яйцеголовий айтішник, який вміє вчитися сам. :evil:

правило 10000 год. ніхто не відміняв
flyman
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  #<1 ... 11704117051170611707>
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