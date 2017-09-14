Додано: Нед 05 січ, 2025 20:12

Бетон написав: Денис Мищенко, боец 12 бригады Азов, сфоткался на фоне бусификации и подписал фото " работайте братья"



Ну хоть не скрывают уже



https://ibb.co/znxc5Dh Денис Мищенко, боец 12 бригады Азов, сфоткался на фоне бусификации и подписал фото " работайте братья"Ну хоть не скрывают уже

"У міста краще виїжджати не в формі": Білецький розповів про наслідки "бусифікації" ТЦК (відео)"Ловиш себе на думці, що в міста краще виїжджати не в формі. … Через весь цей переляк і істерику ТЦК люди часто достатньо лякливо відносяться до людей в формі.І я знаю, що це багатьом насправді болить і багатьом неприємно, бо рік тому люди відчували єдність, бійці відчували, що до них ставляться як до захисників. То зараз неприємне буває відчуття. Так, нам потрібен призов, але ми розуміємо, що ті форми, які воно набрало, неадекватні", — сказав Білецький.Він вважає, що силоміць мобілізовані особи часто не відповідають вимогам фронту, і це створює більше проблем для сержантів, офіцерів та командирів. На думку командира 3 ОШБр, така ситуація знижує ефективність підрозділів і ускладнює виконання бойових завдань."Ви не знайдете серед військових фанатів усіх цих заходів з простої причини: що потім робити із цим "тигром" сержанту, офіцеру чи бійцю, якому такого "орла" дали у відділення? Від нього інколи проблем набагато більше, ніж користі", — пояснив він.