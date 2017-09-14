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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11704117051170611707

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 82
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
5%
4
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:43

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:так і про що мова: "роль кібер безпеки трохи перебільшена" (с) (тм)
перед смертью лучше зблокировать карты и удалить приложухи.

+ до параної
-обов'язково прибрати біометрію та встановити пароль (не пін!)
-виключити режим розробника, якщо був ввімкнений (цей режим дуже спрощує злам телефону!).
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:45

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав: возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
Давно є міні пекарні, або хлібопічки, достатньо возити муку раз в півроку-рік.
І як це не дивно, економічно доцільніше пекти хліб у хлібопічці, ніж купувати, виключення становлять хіба що хліби типу українського який потребує доволі непростого процесу. :D
Якщо до найближчого магазину -100 км
А дорога є проїзною максимум 5 місяців в році - то не дуже то й мікрохлібопічка допоможе.
Адже якщо з електрикою ще так-сяк по дротам
То мука, масло,олія.. і так далі - все одно вертольотом....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:53

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:так і про що мова: "роль кібер безпеки трохи перебільшена" (с) (тм)
перед смертью лучше зблокировать карты и удалить приложухи.

+ до параної
-обов'язково прибрати біометрію та встановити пароль (не пін!)
-виключити режим розробника, якщо був ввімкнений (цей режим дуже спрощує злам телефону!).

у айфона была такая функция если 10 раз ввести неправильный пароль девайс уйдёт на полный сброс с удалением всех сторонних программ.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:55

  flyman написав:
  Bobua написав:8 січня.
Київ.
Пікет.
https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 9200032712

антиваксєри,
ухилянти,
капітулянти ...
а це хто?


Чего гадать, в марафоне скажут,как называть. Хотя навскидку-агенты кремля.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:09

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил.

Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...

Они БРОСИЛИ своих престарелых родитнелей
Не едут даже женщины\девушки ухаживать за тяжелобольными предками, они на социале в поисках счастья и стажа проживания, спихивают уход даже не на сиделок (социала не хватит), а на соседей
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлю та меблі: фото закладу охорони здоров’я у Семенівці після атаки КАБами (Фото)
Голова Семенівської міської ради Сергій Деденко на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив фото пошкодженої будівлі Семенівського центру первинної медико-санітарної допомоги внаслідок ворожої атаки КАБами.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:12

  Бетон написав:Денис Мищенко, боец 12 бригады Азов, сфоткался на фоне бусификации и подписал фото " работайте братья"

Ну хоть не скрывают уже

https://ibb.co/znxc5Dh



"У міста краще виїжджати не в формі": Білецький розповів про наслідки "бусифікації" ТЦК (відео) 8)

"Ловиш себе на думці, що в міста краще виїжджати не в формі. … Через весь цей переляк і істерику ТЦК люди часто достатньо лякливо відносяться до людей в формі. 8) І я знаю, що це багатьом насправді болить і багатьом неприємно, бо рік тому люди відчували єдність, бійці відчували, що до них ставляться як до захисників. То зараз неприємне буває відчуття. Так, нам потрібен призов, але ми розуміємо, що ті форми, які воно набрало, неадекватні" :oops: , — сказав Білецький.

Він вважає, що силоміць мобілізовані особи часто не відповідають вимогам фронту, і це створює більше проблем для сержантів, офіцерів та командирів. На думку командира 3 ОШБр, така ситуація знижує ефективність підрозділів і ускладнює виконання бойових завдань.

"Ви не знайдете серед військових фанатів усіх цих заходів з простої причини: що потім робити із цим "тигром" сержанту, офіцеру чи бійцю, якому такого "орла" дали у відділення? Від нього інколи проблем набагато більше, ніж користі", — пояснив він.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... yavu-video
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:16

  Бетон написав:Денис Мищенко, боец 12 бригады Азов, сфоткался на фоне бусификации и подписал фото " работайте братья"

Ну хоть не скрывают уже

https://ibb.co/znxc5Dh

що не приховують? що в бригадах потрібне поповнення? так давно не приховують...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:20

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав: возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
Давно є міні пекарні, або хлібопічки, достатньо возити муку раз в півроку-рік.
І як це не дивно, економічно доцільніше пекти хліб у хлібопічці, ніж купувати, виключення становлять хіба що хліби типу українського який потребує доволі непростого процесу. :D
Якщо до найближчого магазину -100 км
А дорога є проїзною максимум 5 місяців в році - то не дуже то й мікрохлібопічка допоможе.
Адже якщо з електрикою ще так-сяк по дротам
То мука, масло,олія.. і так далі - все одно вертольотом....

Фактично рецепт, простий,
на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт:
-мука 400 гр.
-вода 280 мл
-сухі дріжжі - 1ч.л
-сіль 1,25 ч.л
-олія 1 ст.л (можна не додавати)
-цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)

Де тут постійно треба вертоліт?
Один раз в півроку-рік, закинули і все, всі компоненти запросто зберігаються рік...
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