budivelnik написав: возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
Давно є міні пекарні, або хлібопічки, достатньо возити муку раз в півроку-рік. І як це не дивно, економічно доцільніше пекти хліб у хлібопічці, ніж купувати, виключення становлять хіба що хліби типу українського який потребує доволі непростого процесу.
Якщо до найближчого магазину -100 км А дорога є проїзною максимум 5 місяців в році - то не дуже то й мікрохлібопічка допоможе. Адже якщо з електрикою ще так-сяк по дротам То мука, масло,олія.. і так далі - все одно вертольотом....
Hotab написав:не змогли із Чехії приїхати на поховання матері» - це пил.
Сусід не приїхав на похорони батька і таких українців тисячі...
Они БРОСИЛИ своих престарелых родитнелей Не едут даже женщины\девушки ухаживать за тяжелобольными предками, они на социале в поисках счастья и стажа проживания, спихивают уход даже не на сиделок (социала не хватит), а на соседей
Голова Семенівської міської ради Сергій Деденко на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив фото пошкодженої будівлі Семенівського центру первинної медико-санітарної допомоги внаслідок ворожої атаки КАБами.
"У міста краще виїжджати не в формі": Білецький розповів про наслідки "бусифікації" ТЦК (відео)
"Ловиш себе на думці, що в міста краще виїжджати не в формі. … Через весь цей переляк і істерику ТЦК люди часто достатньо лякливо відносяться до людей в формі. І я знаю, що це багатьом насправді болить і багатьом неприємно, бо рік тому люди відчували єдність, бійці відчували, що до них ставляться як до захисників. То зараз неприємне буває відчуття. Так, нам потрібен призов, але ми розуміємо, що ті форми, які воно набрало, неадекватні" , — сказав Білецький.
Він вважає, що силоміць мобілізовані особи часто не відповідають вимогам фронту, і це створює більше проблем для сержантів, офіцерів та командирів. На думку командира 3 ОШБр, така ситуація знижує ефективність підрозділів і ускладнює виконання бойових завдань.
"Ви не знайдете серед військових фанатів усіх цих заходів з простої причини: що потім робити із цим "тигром" сержанту, офіцеру чи бійцю, якому такого "орла" дали у відділення? Від нього інколи проблем набагато більше, ніж користі", — пояснив він. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/686 ... yavu-video
budivelnik написав: возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
Давно є міні пекарні, або хлібопічки, достатньо возити муку раз в півроку-рік. І як це не дивно, економічно доцільніше пекти хліб у хлібопічці, ніж купувати, виключення становлять хіба що хліби типу українського який потребує доволі непростого процесу.
Якщо до найближчого магазину -100 км А дорога є проїзною максимум 5 місяців в році - то не дуже то й мікрохлібопічка допоможе. Адже якщо з електрикою ще так-сяк по дротам То мука, масло,олія.. і так далі - все одно вертольотом....
Фактично рецепт, простий, на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт: -мука 400 гр. -вода 280 мл -сухі дріжжі - 1ч.л -сіль 1,25 ч.л -олія 1 ст.л (можна не додавати) -цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)
Де тут постійно треба вертоліт? Один раз в півроку-рік, закинули і все, всі компоненти запросто зберігаються рік...