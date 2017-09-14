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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11705117061170711708

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 83
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:31

  flyman написав:Wirująświatła
https://www.facebook.com/reel/1984893095352992

вот это характер!!! :D :D :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:34

  _Mykola_ написав:Фактично рецепт, простий,
на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт:
-мука 400 гр.
-вода 280 мл
-сухі дріжжі - 1ч.л
-сіль 1,25 ч.л
-олія 1 ст.л (можна не додавати)
-цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)

о и рецептики пошли, кто умеет вкусные кексики? выкладываем!
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:42

quote="5807255:_Mykola_"
===
  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав: возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
Давно є міні пекарні, або хлібопічки, достатньо возити муку раз в півроку-рік.
І як це не дивно, економічно доцільніше пекти хліб у хлібопічці, ніж купувати, виключення становлять хіба що хліби типу українського який потребує доволі непростого процесу. :D
Якщо до найближчого магазину -100 км
А дорога є проїзною максимум 5 місяців в році - то не дуже то й мікрохлібопічка допоможе.
Адже якщо з електрикою ще так-сяк по дротам
То мука, масло,олія.. і так далі - все одно вертольотом....

==
Фактично рецепт, простий,
на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт:
-мука 400 гр.
-вода 280 мл
-сухі дріжжі - 1ч.л
-сіль 1,25 ч.л
-олія 1 ст.л (можна не додавати)
-цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)

Де тут постійно треба вертоліт?
Один раз в півроку-рік, закинули і все, всі компоненти запросто зберігаються рік...
====
Доставка вже давно освоєна з допомогою дронів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 20:49

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Фактично рецепт, простий,
на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт:
-мука 400 гр.
-вода 280 мл
-сухі дріжжі - 1ч.л
-сіль 1,25 ч.л
-олія 1 ст.л (можна не додавати)
-цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)

о и рецептики пошли, кто умеет вкусные кексики? выкладываем!

Пан семинарист знает много кексиков с пахучей начинкой
Пахнет всё свежее
Свежеампутированное
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 21:17

Из тг чата

Jurgen:
Ну даремно Ви демонізуєте тцк. Ну хто вони такі? Звичайні бандити. А хіба їх мало було на теренах колишнього СРСР? Велосипед, газовий балончик, робоче взуття з металевими вставками стануть вам а нагоді. І, якщо уважно подивитися на відео бусіфікації, то беруть вони переважно лохів, які не дбають про власну безпеку

Alex:
Конституцією хіба кров витерти)
В нас такі безпрєдєльщікі їздять що навіть документи не питають, в бус волочать зразу і на полігон. Так що дивитися по сторонам це перш за все

Jurgen:
Молоток, викидуху, сокирку, заточку, можна брати тільки в тому випадку, коли впевнений, що їх точно застосуєш. Ну не можна рекомендувати їх тим, хто курку боїться зарізати

Н:
С мислями, что нужно захуярить всех на Земле, иначе люди будут строить космические корабли, полетят на другие планеты и будет полный пиздец галактике!

Пока в Мире есть Евреи, то войны никогда не закончатся, а верхушка власти в США и Англии одни Евреи.
Евреи столетиями заселяли страны Мира и в каждой стране ставили своих Евреев в высших эшелонах власти - это как вирус! Раньше крестовые военные походы на другие страны были во имя Господа, но с целью разграбления, порабощения, то теперь во имя демократии и свободы, но цели не изменились!

Polina:
В полиции прокомментировали сегодняшний конфликт между ТЦК и гражданскими.....

По информации полиции, во время дежурства полицейский услышал на улице крики. Он прибежал на место и увидел, что на земле лежит травмированный мужчина, а возле него военный ТЦК. Причина травмы на бодикамере не зафиксирована.

Потерпевшего госпитализировали. Уголовное дело по конфликту пока не возбуждено.

👽:
Украина находится на последнем месте среди стран Европы по уровню коэффициента интеллекта (IQ).

Об этом свидетельствует рейтинг Международного реестра IQ.

Вот я знал просто.

Среди стран мира Украина занимает 78-е место. Для сравнения: Россия находится на 6-м. На первом – Китай.

Украина спешит, спешит показать какой-либо результат на поле боя и чтобы укрыть уровень воровства...ей грозит аудит денег из США от новой администрации...Это не означает, что после 20.01.2025 резко перестанет финансирование режима Зеленского...нужно просто доказать Трампу и его команде, мы не воруем, мы сражаемся...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 21:19

Військове керівництво забороняє повідомляти про проблеми з мінами Мінстратегпрому. 151 бригаду змушують підписувати рапорти, ніби вони їх не отримували. 8)

За словами мінометників, ймовірною причиною великої кількості не розривів є порушення технології заливки вибухівки у міни.

Також, як зазначається, порівняно з мінами виробництва країн НАТО (82 мм калібр постачає, наприклад, Болгарія), точність мін Мінстратегпрому дуже низька.

Мінстратегпром та Міноборони досі жодного разу не виступили з офіційними поясненнями і навіть не спростовують та не коментують повідомлення у засобах масової інформації. Можна було б зрозуміти брак у невеликих партіях, як результат різкого масштабування виробництва, але ж проблема поширюється та не вирішуються, і це слід виправляти.

Відповідальні особи ховаються від пояснень у кабінетах. На програму виробництва мін Мінстратегпром отримав у 2024 році від платників податків 25 мільярдів гривень 8)
https://censor.net/ua/news/3528588/na-f ... kisni-miny
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 21:31

  jump написав: Військове керівництво забороняє повідомляти про проблеми з мінами Мінстратегпрому. 151 бригаду змушують підписувати рапорти, ніби вони їх не отримували. 8)

За словами мінометників, ймовірною причиною великої кількості не розривів є порушення технології заливки вибухівки у міни.

Також, як зазначається, порівняно з мінами виробництва країн НАТО (82 мм калібр постачає, наприклад, Болгарія), точність мін Мінстратегпрому дуже низька.

Мінстратегпром та Міноборони досі жодного разу не виступили з офіційними поясненнями і навіть не спростовують та не коментують повідомлення у засобах масової інформації. Можна було б зрозуміти брак у невеликих партіях, як результат різкого масштабування виробництва, але ж проблема поширюється та не вирішуються, і це слід виправляти.

Відповідальні особи ховаються від пояснень у кабінетах. На програму виробництва мін Мінстратегпром отримав у 2024 році від платників податків 25 мільярдів гривень 8)
https://censor.net/ua/news/3528588/na-f ... kisni-miny

"нуууу дууурные" (с) - тут на форуме же объясняли - "вместо того, что бы напильником доработать по месту зачем-то сор из избы выносят"...
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 21:36

Как Россия обходит санкции
https://t.me/infografo/8105
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 21:39

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:Давно є міні пекарні, або хлібопічки, достатньо возити муку раз в півроку-рік.
І як це не дивно, економічно доцільніше пекти хліб у хлібопічці, ніж купувати, виключення становлять хіба що хліби типу українського який потребує доволі непростого процесу. :D
Якщо до найближчого магазину -100 км
А дорога є проїзною максимум 5 місяців в році - то не дуже то й мікрохлібопічка допоможе.
Адже якщо з електрикою ще так-сяк по дротам
То мука, масло,олія.. і так далі - все одно вертольотом....
Фактично рецепт, простий,
на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт:
-мука 400 гр.
-вода 280 мл
-сухі дріжжі - 1ч.л
-сіль 1,25 ч.л
-олія 1 ст.л (можна не додавати)
-цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)

Де тут постійно треба вертоліт?
Один раз в півроку-рік, закинули і все, всі компоненти запросто зберігаються рік...
Тобто ви вважаєте що раз в пів року закинув крупу/муку/сіль...презервативи....- і можна жити?
Якщо по вашому це життя
То в нас різні погляди на це питання...

Для всіх інших хто не знає про що розмова
  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:Чомусь Канада і уряд з населенням вирішили по іншому...
90% територій Канади - не заселені, по тій простій причині що 40 млн населення не зможуть економічно доцільно жити на 9 900 000км2 територій.
Тому був прийнятий елегантний по своїй суті закон
90% території це Державний Парк на території якого ЗАБОРОНЕНА виробнича діяльність, а раз немає виробництва то й не має потреби в населенних пунктах...
І тому вийшло що канадці які живуть на 10% території держави не повинні доплачувати тим хто хоче жити по 2 хати на 1000км2, а раз так то не треба до кожної хати тягнути 500км дороги і возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
А от у "відсталій" Італіі і дроти тягнуть і воду проводять питну , навіть не громадянам ..., мля там мігранти живут кращее чем коренное население України у себе вдома
Треба деколи мозок вмикати коли щось порівнюєш
Отже
країна____площа території____кількість населення______густина населення
Італія____ 301 388 км2____________60 588 306_____________201 особа на 1км2
Канада____9 984 670 км²___________39 292 355_______________4 особи на 1км2
Україна____603 700 км²____________41 167 335______________68 осіб на 1 км2

Тепер дійшло чому те що добре для Канади не підходить для Італії?
І те що ми ближче по густині населення до Канади(68-4=64 різниця)
Ніж до Італії (201-68=131 різниця) ....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 21:52

  budivelnik написав:Тобто ви вважаєте що раз в пів року закинув крупу/муку/сіль...презервативи....- і можна жити?
а на южном полюсе как живут?
Wirująświatła
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  #<1 ... 11705117061170711708
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