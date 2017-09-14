_Mykola_ написав:Фактично рецепт, простий, на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт: -мука 400 гр. -вода 280 мл -сухі дріжжі - 1ч.л -сіль 1,25 ч.л -олія 1 ст.л (можна не додавати) -цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)
о и рецептики пошли, кто умеет вкусные кексики? выкладываем!
budivelnik написав: возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
Давно є міні пекарні, або хлібопічки, достатньо возити муку раз в півроку-рік. І як це не дивно, економічно доцільніше пекти хліб у хлібопічці, ніж купувати, виключення становлять хіба що хліби типу українського який потребує доволі непростого процесу.
Якщо до найближчого магазину -100 км А дорога є проїзною максимум 5 місяців в році - то не дуже то й мікрохлібопічка допоможе. Адже якщо з електрикою ще так-сяк по дротам То мука, масло,олія.. і так далі - все одно вертольотом....
== Фактично рецепт, простий, на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт: -мука 400 гр. -вода 280 мл -сухі дріжжі - 1ч.л -сіль 1,25 ч.л -олія 1 ст.л (можна не додавати) -цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)
Де тут постійно треба вертоліт? Один раз в півроку-рік, закинули і все, всі компоненти запросто зберігаються рік... ==== Доставка вже давно освоєна з допомогою дронів.
_Mykola_ написав:Фактично рецепт, простий, на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт: -мука 400 гр. -вода 280 мл -сухі дріжжі - 1ч.л -сіль 1,25 ч.л -олія 1 ст.л (можна не додавати) -цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)
о и рецептики пошли, кто умеет вкусные кексики? выкладываем!
Пан семинарист знает много кексиков с пахучей начинкой Пахнет всё свежее Свежеампутированное
Jurgen: Ну даремно Ви демонізуєте тцк. Ну хто вони такі? Звичайні бандити. А хіба їх мало було на теренах колишнього СРСР? Велосипед, газовий балончик, робоче взуття з металевими вставками стануть вам а нагоді. І, якщо уважно подивитися на відео бусіфікації, то беруть вони переважно лохів, які не дбають про власну безпеку
Alex: Конституцією хіба кров витерти) В нас такі безпрєдєльщікі їздять що навіть документи не питають, в бус волочать зразу і на полігон. Так що дивитися по сторонам це перш за все
Jurgen: Молоток, викидуху, сокирку, заточку, можна брати тільки в тому випадку, коли впевнений, що їх точно застосуєш. Ну не можна рекомендувати їх тим, хто курку боїться зарізати
Н: С мислями, что нужно захуярить всех на Земле, иначе люди будут строить космические корабли, полетят на другие планеты и будет полный пиздец галактике!
Пока в Мире есть Евреи, то войны никогда не закончатся, а верхушка власти в США и Англии одни Евреи. Евреи столетиями заселяли страны Мира и в каждой стране ставили своих Евреев в высших эшелонах власти - это как вирус! Раньше крестовые военные походы на другие страны были во имя Господа, но с целью разграбления, порабощения, то теперь во имя демократии и свободы, но цели не изменились!
Polina: В полиции прокомментировали сегодняшний конфликт между ТЦК и гражданскими.....
По информации полиции, во время дежурства полицейский услышал на улице крики. Он прибежал на место и увидел, что на земле лежит травмированный мужчина, а возле него военный ТЦК. Причина травмы на бодикамере не зафиксирована.
Потерпевшего госпитализировали. Уголовное дело по конфликту пока не возбуждено.
👽: Украина находится на последнем месте среди стран Европы по уровню коэффициента интеллекта (IQ).
Об этом свидетельствует рейтинг Международного реестра IQ.
Вот я знал просто.
Среди стран мира Украина занимает 78-е место. Для сравнения: Россия находится на 6-м. На первом – Китай.
Украина спешит, спешит показать какой-либо результат на поле боя и чтобы укрыть уровень воровства...ей грозит аудит денег из США от новой администрации...Это не означает, что после 20.01.2025 резко перестанет финансирование режима Зеленского...нужно просто доказать Трампу и его команде, мы не воруем, мы сражаемся...
Військове керівництво забороняє повідомляти про проблеми з мінами Мінстратегпрому. 151 бригаду змушують підписувати рапорти, ніби вони їх не отримували.
За словами мінометників, ймовірною причиною великої кількості не розривів є порушення технології заливки вибухівки у міни.
Також, як зазначається, порівняно з мінами виробництва країн НАТО (82 мм калібр постачає, наприклад, Болгарія), точність мін Мінстратегпрому дуже низька.
Мінстратегпром та Міноборони досі жодного разу не виступили з офіційними поясненнями і навіть не спростовують та не коментують повідомлення у засобах масової інформації. Можна було б зрозуміти брак у невеликих партіях, як результат різкого масштабування виробництва, але ж проблема поширюється та не вирішуються, і це слід виправляти.
jump написав: Військове керівництво забороняє повідомляти про проблеми з мінами Мінстратегпрому. 151 бригаду змушують підписувати рапорти, ніби вони їх не отримували.
За словами мінометників, ймовірною причиною великої кількості не розривів є порушення технології заливки вибухівки у міни.
Також, як зазначається, порівняно з мінами виробництва країн НАТО (82 мм калібр постачає, наприклад, Болгарія), точність мін Мінстратегпрому дуже низька.
Мінстратегпром та Міноборони досі жодного разу не виступили з офіційними поясненнями і навіть не спростовують та не коментують повідомлення у засобах масової інформації. Можна було б зрозуміти брак у невеликих партіях, як результат різкого масштабування виробництва, але ж проблема поширюється та не вирішуються, і це слід виправляти.
_Mykola_ написав:Давно є міні пекарні, або хлібопічки, достатньо возити муку раз в півроку-рік. І як це не дивно, економічно доцільніше пекти хліб у хлібопічці, ніж купувати, виключення становлять хіба що хліби типу українського який потребує доволі непростого процесу.
Якщо до найближчого магазину -100 км А дорога є проїзною максимум 5 місяців в році - то не дуже то й мікрохлібопічка допоможе. Адже якщо з електрикою ще так-сяк по дротам То мука, масло,олія.. і так далі - все одно вертольотом....
Фактично рецепт, простий, на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт: -мука 400 гр. -вода 280 мл -сухі дріжжі - 1ч.л -сіль 1,25 ч.л -олія 1 ст.л (можна не додавати) -цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)
Де тут постійно треба вертоліт? Один раз в півроку-рік, закинули і все, всі компоненти запросто зберігаються рік...
Тобто ви вважаєте що раз в пів року закинув крупу/муку/сіль...презервативи....- і можна жити? Якщо по вашому це життя То в нас різні погляди на це питання...
Для всіх інших хто не знає про що розмова
budivelnik написав:
Vadim_ написав:
budivelnik написав:Чомусь Канада і уряд з населенням вирішили по іншому... 90% територій Канади - не заселені, по тій простій причині що 40 млн населення не зможуть економічно доцільно жити на 9 900 000км2 територій. Тому був прийнятий елегантний по своїй суті закон 90% території це Державний Парк на території якого ЗАБОРОНЕНА виробнича діяльність, а раз немає виробництва то й не має потреби в населенних пунктах... І тому вийшло що канадці які живуть на 10% території держави не повинні доплачувати тим хто хоче жити по 2 хати на 1000км2, а раз так то не треба до кожної хати тягнути 500км дороги і возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом( бо хліб має бути свіжий)
А от у "відсталій" Італіі і дроти тягнуть і воду проводять питну , навіть не громадянам ..., мля там мігранти живут кращее чем коренное население України у себе вдома
Треба деколи мозок вмикати коли щось порівнюєш Отже країна____площа території____кількість населення______густина населення Італія____ 301 388 км2____________60 588 306_____________201 особа на 1км2 Канада____9 984 670 км²___________39 292 355_______________4 особи на 1км2 Україна____603 700 км²____________41 167 335______________68 осіб на 1 км2
Тепер дійшло чому те що добре для Канади не підходить для Італії? І те що ми ближче по густині населення до Канади(68-4=64 різниця) Ніж до Італії (201-68=131 різниця) ....