Jurgen:

Ну даремно Ви демонізуєте тцк. Ну хто вони такі? Звичайні бандити. А хіба їх мало було на теренах колишнього СРСР? Велосипед, газовий балончик, робоче взуття з металевими вставками стануть вам а нагоді. І, якщо уважно подивитися на відео бусіфікації, то беруть вони переважно лохів, які не дбають про власну безпеку



Alex:

Конституцією хіба кров витерти)

В нас такі безпрєдєльщікі їздять що навіть документи не питають, в бус волочать зразу і на полігон. Так що дивитися по сторонам це перш за все



Jurgen:

Молоток, викидуху, сокирку, заточку, можна брати тільки в тому випадку, коли впевнений, що їх точно застосуєш. Ну не можна рекомендувати їх тим, хто курку боїться зарізати



Н:

С мислями, что нужно захуярить всех на Земле, иначе люди будут строить космические корабли, полетят на другие планеты и будет полный пиздец галактике!



Пока в Мире есть Евреи, то войны никогда не закончатся, а верхушка власти в США и Англии одни Евреи.

Евреи столетиями заселяли страны Мира и в каждой стране ставили своих Евреев в высших эшелонах власти - это как вирус! Раньше крестовые военные походы на другие страны были во имя Господа, но с целью разграбления, порабощения, то теперь во имя демократии и свободы, но цели не изменились!



Polina:

В полиции прокомментировали сегодняшний конфликт между ТЦК и гражданскими.....



По информации полиции, во время дежурства полицейский услышал на улице крики. Он прибежал на место и увидел, что на земле лежит травмированный мужчина, а возле него военный ТЦК. Причина травмы на бодикамере не зафиксирована.



Потерпевшего госпитализировали. Уголовное дело по конфликту пока не возбуждено.



👽:

Украина находится на последнем месте среди стран Европы по уровню коэффициента интеллекта (IQ).



Об этом свидетельствует рейтинг Международного реестра IQ.



Вот я знал просто.



Среди стран мира Украина занимает 78-е место. Для сравнения: Россия находится на 6-м. На первом – Китай.



Украина спешит, спешит показать какой-либо результат на поле боя и чтобы укрыть уровень воровства...ей грозит аудит денег из США от новой администрации...Это не означает, что после 20.01.2025 резко перестанет финансирование режима Зеленского...нужно просто доказать Трампу и его команде, мы не воруем, мы сражаемся...