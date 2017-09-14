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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 січ, 2025 22:20
холява написав:
Віталька , ти ж за Україну , чого не все скопіював ?
я за макак, по сабжу шоб вам работа осталась. а то расслабили булки, один вообще лежать на диване устал.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 05 січ, 2025 22:28
Wirująświatła написав:
предположение простое, генерирующим компаниям нужны денюжки. Отключения это хорошо, но не для их карманов. А если э.э. будет по 20 грн/квт про отключения вы забудете навсегда. чем бы по нам не стреляли.
Это понятно и ежу.
Сейчас не по 20. Почему после обстрела Бурштина света стало хватать?
Перебили проводочек поставки тому кто платит "па двацать"?
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 05 січ, 2025 22:32
Господар Вельзевула написав:
Высказывайте теории,почему было плохо,а после последних обстрелов вдруг лучше с электроэнергией.
Сам не смог найти ни единственной теории.
В сети нашел мнение.Потом прогуглил и нашел два факта.
1-
Бурштынская тепловая электростанция — расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией
2-
Повітряна тривога в Івано-Франківській області тривала із 05:39 до 8:20. Мешканці Бурштина почули звуки вибухів близько 7:30. О 8:24 ДТЕК повідомив, що ворог атакував Бурштинську ТЕС. «Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС», – повідомили у ДТЕК.
Вывод-после очередного обстрела Бурштинской ТЕС там опять что-то расхерачили (на то есть указание ДТЕК)- и света вдруг стало гораздо больше.
А там линии передач дли импорта/экспорта.
Согласно бритве Оккама самое вероятное предположение чаще всего оказывается самым правильным.
бритвой Оккама — подразумевается, что с его помощью, как бритвой, срезается все лишнее и избыточно сложное. Сейчас наиболее известная формулировка этого принципа звучит так: «Не следует множить сущности без необходимости».(с)
ти бажав щось розумне написати ?
гарні слова ?
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Додано: Нед 05 січ, 2025 22:33
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
Тобто ви вважаєте що раз в пів року закинув крупу/муку/сіль...презервативи....- і можна жити?
Якщо по вашому це життя
То в нас різні погляди на це питання...
Для всіх інших хто не знає про що розмова
budivelnik написав:
Чомусь Канада і уряд з населенням вирішили по іншому...
90% територій Канади - не заселені, по тій простій причині що 40 млн населення не зможуть економічно доцільно жити на 9 900 000км2 територій.
Тому був прийнятий елегантний по своїй суті закон
90% території це Державний Парк на території якого ЗАБОРОНЕНА виробнича діяльність, а раз немає виробництва то й не має потреби в населенних пунктах...
І тому вийшло що канадці які живуть на 10% території держави не повинні доплачувати тим хто хоче жити по 2 хати на 1000км2, а раз так то не треба до кожної хати тягнути 500км дороги і возити по 2 булки хліба кожного дня вертольотом
( бо хліб має бути свіжий)
Треба деколи мозок вмикати коли щось порівнюєш
Отже
країна____площа території____кількість населення______густина населення
Італія____ 301 388 км2____________60 588 306_____________201 особа на 1км2
Канада____9 984 670 км²___________39 292 355_______________4 особи на 1км2
Україна____603 700 км²____________41 167 335______________68 осіб на 1 км2
Тепер дійшло чому те що добре для Канади не підходить для Італії?
І те що ми ближче по густині населення до Канади(68-4=64 різниця)
Ніж до Італії (201-68=131 різниця) ....
а на южном полюсе как живут?
Навіщо тобі порівняння з полярною станцією?
є ще більш екстремальні і на порядок доступніші місця
наприклад тюрма, або психлікарня....
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Додано: Нед 05 січ, 2025 22:35
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
предположение простое, генерирующим компаниям нужны денюжки. Отключения это хорошо, но не для их карманов. А если э.э. будет по 20 грн/квт про отключения вы забудете навсегда. чем бы по нам не стреляли.
Это понятно и ежу.
Сейчас не по 20. Почему после обстрела Бурштина света стало хватать?
Перебили проводочек поставки тому кто платит "па двацать"?
потому что обстрелы это не единственное что происходит, завозят/монтируют/ремонтируют оборудование. В моем городе этим летом-осенью школы/больницы не отключали, их повесили на газогенератоные станции, которые наконец-то запустили. Каждый год ситуация с э.э. будет лучше. и в конце войны прилет по генерации станет экзотикой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 05 січ, 2025 22:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 22:36
Господар Вельзевула написав:
Почему после обстрела Бурштина света стало хватать?
1 Не факт що стало гірше а не дурник придумав
2 Є генерація, є підстанції НАВКОЛО генерації.
Може якраз розбили те що йшло в іншу частину України а не обовязково на експорт
А може диспечер ПРИМУСОВО відімкнув якого промислового споживача і вийшло що населенню і на освітлення стало більше...
Варіантів море
От тільки зашугані чомусь вибирають найгірші...
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Додано: Нед 05 січ, 2025 22:37
Господар Вельзевула написав:
Высказывайте теории,почему было плохо,а после последних обстрелов вдруг лучше с электроэнергией.
Сам не смог найти ни единственной теории.
В сети нашел мнение.Потом прогуглил и нашел два факта.
1-
Бурштынская тепловая электростанция — расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией
2-
Повітряна тривога в Івано-Франківській області тривала із 05:39 до 8:20. Мешканці Бурштина почули звуки вибухів близько 7:30. О 8:24 ДТЕК повідомив, що ворог атакував Бурштинську ТЕС. «Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС», – повідомили у ДТЕК.
Вывод-после очередного обстрела Бурштинской ТЕС там опять что-то расхерачили (на то есть указание ДТЕК)- и света вдруг стало гораздо больше.
А там линии передач дли импорта/экспорта.
Согласно бритве Оккама самое вероятное предположение чаще всего оказывается самым правильным.
Об этом лучше не отсвечивать в эфире..., удалите
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Додано: Нед 05 січ, 2025 22:39
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Додано: Нед 05 січ, 2025 23:01
Господар Вельзевула написав:
Бурштынская тепловая электростанция — расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией
Повітряна тривога в Івано-Франківській області тривала із 05:39 до 8:20. Мешканці Бурштина почули звуки вибухів близько 7:30. О 8:24 ДТЕК повідомив, що ворог атакував Бурштинську ТЕС. «Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС», – повідомили у ДТЕК.
Вывод-после очередного обстрела Бурштинской ТЕС там опять что-то расхерачили (на то есть указание ДТЕК)- и света вдруг стало гораздо больше.
А там линии передач дли импорта/экспорта.
Согласно бритве Оккама самое вероятное предположение чаще всего оказывается самым правильным.
Під час масових відключень в серпні трохи аналізував наш енергоринок, і по об"ємах та середній ціні TOM (покупка сьогодні з поставкою завтра) можна було дуже точно прогнозувати масштаби відключеннь в Києві (власне за 2 тижні помилився лише 1 раз).
Власне є 4 "сорти" споживачів ЕЕ.
1. Ті хто заздалегідь купив її на біржі. "Нормальна" ціна ТОМ там 10-12 грн/квт*год (і це оптом в досить великих об"ємах), тому зазвичай це тільки кілька %% енергоринку, але іноді "падала" до 2-3 і відповідно об"єми зростали в рази, а режим відключень в Києві змінювався із "6 годин є, 2 нема" на "2 є, 6 нема"... Мабудь просто співпадіння...
2. Ті хто самостійно купує імпортну ЕЕ - їх теж відносно небагато, у них теж максимально високий приорітет, але лише щодо транспортування з цілком конкретної точки входу.
3. Критична інфраструктура та прифронтова зона.
4. Всі решта.
В те що ситуація для 4-го сорту покращилась через зменшення експорту - зовсім не віриться, він і так зовсім незначний.
А от можливості прокачати ЕЕ із заходу в центр та на схід досить обмежені, і за рахунок проблем із імпортом для 2-го сорту - ситуація з постачанням для 4-го дійсно могла покращитися.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 23:04
Господар Вельзевула написав:
Это понятно и ежу.
Сейчас не по 20. Почему после обстрела Бурштина света стало хватать?
Перебили проводочек поставки тому кто платит "па двацать"?
Якщо зовсім "на пальцях" - то ймовірно так.
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