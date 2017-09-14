Додано: Нед 05 січ, 2025 23:01

Господар Вельзевула написав: Бурштынская тепловая электростанция — расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией

Повітряна тривога в Івано-Франківській області тривала із 05:39 до 8:20. Мешканці Бурштина почули звуки вибухів близько 7:30. О 8:24 ДТЕК повідомив, що ворог атакував Бурштинську ТЕС. «Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС», – повідомили у ДТЕК.



Вывод-после очередного обстрела Бурштинской ТЕС там опять что-то расхерачили (на то есть указание ДТЕК)- и света вдруг стало гораздо больше.

А там линии передач дли импорта/экспорта.

Согласно бритве Оккама самое вероятное предположение чаще всего оказывается самым правильным. Бурштынская тепловая электростанция — расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, СловакиейПовітряна тривога в Івано-Франківській області тривала із 05:39 до 8:20. Мешканці Бурштина почули звуки вибухів близько 7:30. О 8:24 ДТЕК повідомив, що ворог атакував Бурштинську ТЕС. «Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС», – повідомили у ДТЕК.Вывод-после очередного обстрела Бурштинской ТЕС там опять что-то расхерачили (на то есть указание ДТЕК)- и света вдруг стало гораздо больше.А там линии передач дли импорта/экспорта.Согласно бритве Оккама самое вероятное предположение чаще всего оказывается самым правильным.

Під час масових відключень в серпні трохи аналізував наш енергоринок, і по об"ємах та середній ціні TOM (покупка сьогодні з поставкою завтра) можна було дуже точно прогнозувати масштаби відключеннь в Києві (власне за 2 тижні помилився лише 1 раз).Власне є 4 "сорти" споживачів ЕЕ.1. Ті хто заздалегідь купив її на біржі. "Нормальна" ціна ТОМ там 10-12 грн/квт*год (і це оптом в досить великих об"ємах), тому зазвичай це тільки кілька %% енергоринку, але іноді "падала" до 2-3 і відповідно об"єми зростали в рази, а режим відключень в Києві змінювався із "6 годин є, 2 нема" на "2 є, 6 нема"... Мабудь просто співпадіння...2. Ті хто самостійно купує імпортну ЕЕ - їх теж відносно небагато, у них теж максимально високий приорітет, але лише щодо транспортування з цілком конкретної точки входу.3. Критична інфраструктура та прифронтова зона.4. Всі решта.В те що ситуація для 4-го сорту покращилась через зменшення експорту - зовсім не віриться, він і так зовсім незначний.А от можливості прокачати ЕЕ із заходу в центр та на схід досить обмежені, і за рахунок проблем із імпортом для 2-го сорту - ситуація з постачанням для 4-го дійсно могла покращитися.