candle645 написав:В те що ситуація для 4-го сорту покращилась через зменшення експорту - зовсім не віриться, він і так зовсім незначний. А от можливості прокачати ЕЕ із заходу в центр та на схід досить обмежені, і за рахунок проблем із імпортом для 2-го сорту - ситуація з постачанням для 4-го дійсно могла покращитися.
Меня это объяснение устраивает вполне.Благодарю. Думаю,это ненадолго, проводочек подпаяют и 4 сорт продолжит смоктать.
_Mykola_ написав:Фактично рецепт, простий, на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт: -мука 400 гр. -вода 280 мл -сухі дріжжі - 1ч.л -сіль 1,25 ч.л -олія 1 ст.л (можна не додавати) -цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)
о и рецептики пошли, кто умеет вкусные кексики? выкладываем!
Це просто приклад наскільки цей процес простий і має елементарні складові.
flyman написав:так і про що мова: "роль кібер безпеки трохи перебільшена" (с) (тм)
перед смертью лучше зблокировать карты и удалить приложухи.
+ до параної -обов'язково прибрати біометрію та встановити пароль (не пін!) -виключити режим розробника, якщо був ввімкнений (цей режим дуже спрощує злам телефону!).
Слідкуєте за https://cellebrite.com/ а саме за оновленнями ufed і фізикал вналайзер, як тільки нові моделі телефонів попадають в нові релізи - значить вже зламуються. Наші служби юзають цей комплекс. Доречі, останні айфони певний час таки входять в список "невскриваємих"