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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11707117081170911710>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 83
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:11

  Wirująświatła написав:
«Священні навчання»: що в КНДР кажуть родинам загиблих на Курщині вояків

Родини загиблих на Курщині північнокорейських військових режим Кім Чен Ина зобов’язує підписувати документи (https://glavcom.ua/tags/dokumenti.html) про нерозголошення. Їм також забороняють спілкуватися між собою. Про це повідомляє (https://informnapalm.org/ua/rodyny-zahy ... ndr-zobov/) розвідувальної спільноти InformNapalm, посилаючись на видання «Вільна Азія» (RFA).

Що цікаво, влада (https://glavcom.ua/tags/vlada.html) КНДР називає участь у війні проти Україні «священними навчаннями».

КНДР і КНР це СРСР , спробував бы ты щось в 1985 році в СРСР щось погане сказати про ограниченный контингент в Афганістане
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:12

  candle645 написав:В те що ситуація для 4-го сорту покращилась через зменшення експорту - зовсім не віриться, він і так зовсім незначний.
А от можливості прокачати ЕЕ із заходу в центр та на схід досить обмежені, і за рахунок проблем із імпортом для 2-го сорту - ситуація з постачанням для 4-го дійсно могла покращитися.


Меня это объяснение устраивает вполне.Благодарю.
Думаю,это ненадолго, проводочек подпаяют и 4 сорт продолжит смоктать. :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:17

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Фактично рецепт, простий,
на всі автоматизовані процедури 6 годин та витрати енергії 550-750Вт:
-мука 400 гр.
-вода 280 мл
-сухі дріжжі - 1ч.л
-сіль 1,25 ч.л
-олія 1 ст.л (можна не додавати)
-цукор 1ст.л (можна не додавати, хліб вийде у 1,5 рази більш щільний)

о и рецептики пошли, кто умеет вкусные кексики? выкладываем!

Це просто приклад наскільки цей процес простий і має елементарні складові.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:так і про що мова: "роль кібер безпеки трохи перебільшена" (с) (тм)
перед смертью лучше зблокировать карты и удалить приложухи.

+ до параної
-обов'язково прибрати біометрію та встановити пароль (не пін!)
-виключити режим розробника, якщо був ввімкнений (цей режим дуже спрощує злам телефону!).
Слідкуєте за https://cellebrite.com/ а саме за оновленнями ufed і фізикал вналайзер, як тільки нові моделі телефонів попадають в нові релізи - значить вже зламуються. Наші служби юзають цей комплекс.
Доречі, останні айфони певний час таки входять в список "невскриваємих"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:31

  Vadim_ написав:, спробував бы ты щось в 1985 році в СРСР щось погане сказати про ограниченный контингент в Афганістане
лад говорил что при леньке уже говорилось что угодно без последствий. я там пытался спорить, но при леньке я еще даже в школу не ходил.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:42

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:так і про що мова: "роль кібер безпеки трохи перебільшена" (с) (тм)
перед смертью лучше зблокировать карты и удалить приложухи.

+ до параної
-обов'язково прибрати біометрію та встановити пароль (не пін!)
-виключити режим розробника, якщо був ввімкнений (цей режим дуже спрощує злам телефону!).

Почему (особенно, первое)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:45

  Господар Вельзевула написав:
  candle645 написав:В те що ситуація для 4-го сорту покращилась через зменшення експорту - зовсім не віриться, він і так зовсім незначний.
А от можливості прокачати ЕЕ із заходу в центр та на схід досить обмежені, і за рахунок проблем із імпортом для 2-го сорту - ситуація з постачанням для 4-го дійсно могла покращитися.


Меня это объяснение устраивает вполне.Благодарю.
Думаю,это ненадолго, проводочек подпаяют и 4 сорт продолжит смоктать. :mrgreen:

проводочек подпаять дело нескольких дней. отключений нет потому что э.э. хватает. возможных причины 3
1. починили что то большое и существенное
2. экспортеры нарастили под нас мощности, можно проверить где то есть сайты с ежедневным балансом. что было летом и сейчас.
3. перераспределение внутри страны, вариантов много.

в любом случае ответ дтэку нужны деньги.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:49

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:, спробував бы ты щось в 1985 році в СРСР щось погане сказати про ограниченный контингент в Афганістане
лад говорил что при леньке уже говорилось что угодно без последствий. я там пытался спорить, но при леньке я еще даже в школу не ходил.

Где то мабуть в 1979, не точно , я махал Лёне в ЗИЛе из парка Гагарина и да ,говорить можно было всё , ну почьти всё ,но на кухне.
телевизор чёрно белый Электрон стоил 60 рублей а зарплата у мамы чтото около 100 или чуть более
п.с. телевизор и холодильниК купили в кредит ((( :?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 06 січ, 2025 00:03, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:51

  Wirująświatła написав:в любом случае ответ дтэку нужны деньги.


Вот именно. Нормальные деньги,а не вот эти копейки от четвертого сорта.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:56

  Faceless написав:
_Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:+ до параної
-обов'язково прибрати біометрію та встановити пароль (не пін!)
-виключити режим розробника, якщо був ввімкнений (цей режим дуже спрощує злам телефону!).
Слідкуєте за https://cellebrite.com/ а саме за оновленнями ufed і фізикал вналайзер, як тільки нові моделі телефонів попадають в нові релізи - значить вже зламуються. Наші служби юзають цей комплекс.
Доречі, останні айфони певний час таки входять в список "невскриваємих"

Так розмова була не про спецслужби, а про шахраїв. Для більшості випадків відключена біометрія, пароль та закрите меню розробника, зробить простий доступ майже неможливим, особливо якщо на телефоні будуть останні або передостанні версії ОС.
_Mykola_
 
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  #<1 ... 11707117081170911710>
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