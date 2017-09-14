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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11707117081170911710

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 83
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:00

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:+ до параної
-обов'язково прибрати біометрію та встановити пароль (не пін!)
-виключити режим розробника, якщо був ввімкнений (цей режим дуже спрощує злам телефону!).

Почему (особенно, первое)?

Зломати складніше. Біометрія дозволяє отримати доступ легко, і без згоди, аби фізично тіло було присутнім на місці, або навіть просто відбиток з силікону.
З паролем так не вийде.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 06 січ, 2025 00:00, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:00

  _Mykola_ написав:Так розмова була не про спецслужби, а про шахраїв. Для більшості випадків відключена біометрія, пароль та закрите меню розробника, зробить простий доступ майже неможливим, особливо якщо на телефоні будуть останні або передостанні версії ОС.


Кстати, в контексте обсуждения. Доступ ко всему в моем телефоне происходит через фейсайди, что в обсуждаемом случае не поможет,так как можно подносить телефон к лицу умершего. И отпечаток тоже не поможет-можно прикладывать палец.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:07

  Господар Вельзевула написав:
  _Mykola_ написав:Так розмова була не про спецслужби, а про шахраїв. Для більшості випадків відключена біометрія, пароль та закрите меню розробника, зробить простий доступ майже неможливим, особливо якщо на телефоні будуть останні або передостанні версії ОС.


Кстати, в контексте обсуждения. Доступ ко всему в моем телефоне происходит через фейсайди, что в обсуждаемом случае не поможет,так как можно подносить телефон к лицу умершего. И отпечаток тоже не поможет-можно прикладывать палец.

И узнаёт?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:17

  Wirująświatła написав:удивительно как мало человек отреагировало на эту инфу, а почему не отключают э.э. обсуждают 2ю страницу, людям по..ую уровень дебилизма вокруг?


Тема про войну, и ее последствия,в том числе дерибан остатков электрики после прилетов.
Тупость то генетическое, создайте тему про тупых украинцев,там будем обсуждать.
Хотя мне неинтересно, и так понятно что 73% явно не гении.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:22

  Господар Вельзевула написав:создайте тему про тупых украинцев,там будем обсуждать.
тема про энергетику создана но вы обсуждаете ее здесь.
Ринок енергоносіїв в контексті
я как бы не возражаю, и не прошу обсуждать IQ, удивляюсь что это мало кому интересно. По энергетике генератор подключил и забыл про отключения, по IQ попадете вы в руки доктора, тцк, мента, судьи с низким IQ оцените всю прелесть бытия.

от генетической теории интеллекта отказались примерно в 90х годах, когда меня учили её уже всерьез не рассматривали, а с появлением аппарата пэт кт это теория стала просто смешной. собака где бы не росла будет вести себя одинаково, что в племени аборигенов, что в высокоразвитом обществе. Это генетика.

Но даже на макак это правило уже не распространяется, одомашненная макака принимает все правила поведения в семье, ест ложкой и т.д. Тоже генетика? и это не дрессура, а влияние среды. Макака видит как ведут себя люди вокруг, формирует нейронные связи и пытается делать то же самое. посмотрите хотя бы с 41й или 57й минуты.

https://www.youtube.com/watch?v=nZVIzzx4TPg
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 00:56, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:38

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:+ до параної
-обов'язково прибрати біометрію та встановити пароль (не пін!)
-виключити режим розробника, якщо був ввімкнений (цей режим дуже спрощує злам телефону!).

Почему (особенно, первое)?

Зломати складніше. Біометрія дозволяє отримати доступ легко, і без згоди, аби фізично тіло було присутнім на місці, або навіть просто відбиток з силікону.
З паролем так не вийде.

Спасибо, не подумал, что речь идёт о тлф, отобранных у мертвых, а не просто потерянных или похищенных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:38

  Wirująświatła написав:по IQ попадете вы в руки доктора, тцк, иента, судьи с низким IQ оцените всю прелесть бытия.


Я уже попал в руки тупоголовых и оценил всю эту прелесть,спасибо.
Если читать отчеты центра Разумкова-то приведенная вами цифра должна быть еще ниже :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:55

  Господар Вельзевула написав:Если читать отчеты центра Разумкова-то приведенная вами цифра должна быть еще ниже :(

Искренность ответов респондентов падает. Социология сейчас имеет что то общее с астрологией.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:59

  Wirująświatła написав:Но даже на макак это правило уже не распространяется, одомашненная макака принимает все правила поведения в семье, ест ложкой и т.д. Тоже генетика? и это не дрессура, а влияние среды. Макака видит как ведут себя люди вокруг, формирует нейронные связи и пытается делать то же самое. посмотрите хотя бы с 41й минуты.

https://www.youtube.com/watch?v=nZVIzzx4TPg


Де ви навчались і хто вас навчав ?

Ви повинні були чути про абстрактне мислення .
Ніхто окрім чоловіка їм не володіє ...

жгіте далі
холява
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  #<1 ... 11707117081170911710
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