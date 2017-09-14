_Mykola_ написав:Так розмова була не про спецслужби, а про шахраїв. Для більшості випадків відключена біометрія, пароль та закрите меню розробника, зробить простий доступ майже неможливим, особливо якщо на телефоні будуть останні або передостанні версії ОС.
Кстати, в контексте обсуждения. Доступ ко всему в моем телефоне происходит через фейсайди, что в обсуждаемом случае не поможет,так как можно подносить телефон к лицу умершего. И отпечаток тоже не поможет-можно прикладывать палец.
_Mykola_ написав:Так розмова була не про спецслужби, а про шахраїв. Для більшості випадків відключена біометрія, пароль та закрите меню розробника, зробить простий доступ майже неможливим, особливо якщо на телефоні будуть останні або передостанні версії ОС.
Кстати, в контексте обсуждения. Доступ ко всему в моем телефоне происходит через фейсайди, что в обсуждаемом случае не поможет,так как можно подносить телефон к лицу умершего. И отпечаток тоже не поможет-можно прикладывать палец.
Wirująświatła написав:удивительно как мало человек отреагировало на эту инфу, а почему не отключают э.э. обсуждают 2ю страницу, людям по..ую уровень дебилизма вокруг?
Тема про войну, и ее последствия,в том числе дерибан остатков электрики после прилетов. Тупость то генетическое, создайте тему про тупых украинцев,там будем обсуждать. Хотя мне неинтересно, и так понятно что 73% явно не гении.
Господар Вельзевула написав:создайте тему про тупых украинцев,там будем обсуждать.
тема про энергетику создана но вы обсуждаете ее здесь. Ринок енергоносіїв в контексті я как бы не возражаю, и не прошу обсуждать IQ, удивляюсь что это мало кому интересно. По энергетике генератор подключил и забыл про отключения, по IQ попадете вы в руки доктора, тцк, мента, судьи с низким IQ оцените всю прелесть бытия.
от генетической теории интеллекта отказались примерно в 90х годах, когда меня учили её уже всерьез не рассматривали, а с появлением аппарата пэт кт это теория стала просто смешной. собака где бы не росла будет вести себя одинаково, что в племени аборигенов, что в высокоразвитом обществе. Это генетика.
Но даже на макак это правило уже не распространяется, одомашненная макака принимает все правила поведения в семье, ест ложкой и т.д. Тоже генетика? и это не дрессура, а влияние среды. Макака видит как ведут себя люди вокруг, формирует нейронные связи и пытается делать то же самое. посмотрите хотя бы с 41й или 57й минуты.
Wirująświatła написав:Но даже на макак это правило уже не распространяется, одомашненная макака принимает все правила поведения в семье, ест ложкой и т.д. Тоже генетика? и это не дрессура, а влияние среды. Макака видит как ведут себя люди вокруг, формирует нейронные связи и пытается делать то же самое. посмотрите хотя бы с 41й минуты.