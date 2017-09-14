Додано: Пон 06 січ, 2025 00:22

Господар Вельзевула написав: создайте тему про тупых украинцев,там будем обсуждать. создайте тему про тупых украинцев,там будем обсуждать.

тема про энергетику создана но вы обсуждаете ее здесь.я как бы не возражаю, и не прошу обсуждать IQ, удивляюсь что это мало кому интересно. По энергетике генератор подключил и забыл про отключения, по IQ попадете вы в руки доктора, тцк, мента, судьи с низким IQ оцените всю прелесть бытия.от генетической теории интеллекта отказались примерно в 90х годах, когда меня учили её уже всерьез не рассматривали, а с появлением аппарата пэт кт это теория стала просто смешной. собака где бы не росла будет вести себя одинаково, что в племени аборигенов, что в высокоразвитом обществе. Это генетика.Но даже на макак это правило уже не распространяется, одомашненная макака принимает все правила поведения в семье, ест ложкой и т.д. Тоже генетика? и это не дрессура, а влияние среды. Макака видит как ведут себя люди вокруг, формирует нейронные связи и пытается делать то же самое. посмотрите хотя бы с 41й или 57й минуты.