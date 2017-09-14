_hunter написав:Про бан - то была шутка. А теперь серьёзно: запишитесь в какой-нить садик компьютерной грамотности - где учат что такое ссылки и как с ними работать...
ладу 74 и всему учим его мы. потому что он наш дедушка. ...........
Какие у меня умные внучкИ подросли? Прям душа радуется! Как я дожил до своих лет без вашего чуткого обучения? Виталик, вы там что-то писали о буллинге? Пытаетесь применить свои навыки на мне? Бесполезно. На меня это не действует. И потом, чего вы в принципе можете добиться? Ну, максимум, надоест мне и я подскажу вам некоторые известные адреса; ну, отправят меня на день-два или даже на неделю в баню. И что?
_hunter, я понимаю, что вы невысокого мнения обо мне - у меня даже не хватило ума уехать из Харькова куда-нибудь в Германию, чтобы получать там ни за что, ни про что 500 с лишним евро и спокойно лежать на диване, не слыша никаких воздушных тревог. Но всё же на то, чтобы вставить в адресную строку адрес [url]https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/[/url], как вы "любезно" рекомендуете в своём посте viewtopic.php?p=5807170&sid=880f4c97773ae609393a097e78b5f74a#p5807170, хватило даже моих "кривых рук". Тем не менее, получалось то же самое и не открывалось. В чём было дело, не знаю, но сейчас открывается. Но вот detroytred, вместо ваших со вторым внучком умничаний, дал другую ссылку https://www.google.com/url?q=https://ww ... Elhw0UnztE, где всё прекрасно открылось и там и видео было. Хорошо, что есть нормальные люди, а не мои "умные внуки".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 січ, 2025 01:27, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Какие у меня умные внучкИ подросли? Прям душа радуется! Как я дожил до своих лет без вашего чуткого обучения? Вы там что-то писали о буллинге? Пытаетесь применить свои навыки на мне? Бесполезно. На меня это не действует. И потом, чего вы в принципе можете добиться? Ну, максимум, надоест мне и я подскажу вам некоторые известные адреса; ну, отправят меня на день-два или даже на неделю в баню. И что?
где там буллинг? неадекватная реакция на нейтральный текст, в котором нет ни капли унижения или оскорбления. Объективно вы дедушка. То что наш - шутка. То что учим зависит от вашего желания воспринимать ту или иную информацию, то есть может быть да или нет. То что учим всему - шутка. Нормальная реакция была бы просто сказать спасибо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 01:34, всього редагувалось 2 разів.
Господар Вельзевула написав:Высказывайте теории,почему было плохо,а после последних обстрелов вдруг лучше с электроэнергией. Сам не смог найти ни единственной теории. В сети нашел мнение.Потом прогуглил и нашел два факта. 1- Бурштынская тепловая электростанция — расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией 2- Повітряна тривога в Івано-Франківській області тривала із 05:39 до 8:20. Мешканці Бурштина почули звуки вибухів близько 7:30. О 8:24 ДТЕК повідомив, що ворог атакував Бурштинську ТЕС. «Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС», – повідомили у ДТЕК.
Вывод-после очередного обстрела Бурштинской ТЕС там опять что-то расхерачили (на то есть указание ДТЕК)- и света вдруг стало гораздо больше. А там линии передач дли импорта/экспорта. Согласно бритве Оккама самое вероятное предположение чаще всего оказывается самым правильным.
Wirująświatła написав:удивительно как мало человек отреагировало на эту инфу, а почему не отключают э.э. обсуждают 2ю страницу, людям по..ую уровень дебилизма вокруг?
статистика не релевантна. а если сравнить количество прошедших тест с количеством населения в той стране то вообще ни о чем не говорит (в плане разношерстности процента от страны к стране). наших прошедших тест 88К. больше только Indonesia, Japan, China. Это специально кто то заслал туда ботов такое количество? Или у нас настолько популярно на этом сайте тест проходить? Или это судьи по 100500 раз проходили? второе место в таблице у Ирана с количеством тестов 4064. Это специально у них научных сотрудников заставили пройти?
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 06 січ, 2025 01:37, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав:предположение простое, генерирующим компаниям нужны денюжки. Отключения это хорошо, но не для их карманов. А если э.э. будет по 20 грн/квт про отключения вы забудете навсегда. чем бы по нам не стреляли.
Это понятно и ежу. Сейчас не по 20. Почему после обстрела Бурштина света стало хватать? Перебили проводочек поставки тому кто платит "па двацать"?
потому что обстрелы это не единственное что происходит, завозят/монтируют/ремонтируют оборудование. В моем городе этим летом-осенью школы/больницы не отключали, их повесили на газогенератоные станции, которые наконец-то запустили. Каждый год ситуация с э.э. будет лучше. и в конце войны прилет по генерации станет экзотикой.
Wirująświatła написав:удивительно как мало человек отреагировало на эту инфу, а почему не отключают э.э. обсуждают 2ю страницу, людям по..ую уровень дебилизма вокруг?
статистика не релевантна. а если сравнить количество прошедших тест с количеством населения в той стране то вообще ни о чем не говорит (в плане разношерстности процента от страны к стране).
с чем вы не согласны, IQ украинцев выше или ниже европейского? или ваш вариант.
tester7336 написав:Это специально кто то заслал туда ботов такое количество?
я каждого кого брал на работу просил пройти тест на IQ и еще парочку. Вполне возможно тестированием пользовались крупные компании. Поскольку от лишних бумаг стараются отказываться, логично что проходят онлайн. Мы же с вами тоже не через укрпошту общаемся. Почему тестирование должно проходить иначе?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 01:44, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła написав:удивительно как мало человек отреагировало на эту инфу, а почему не отключают э.э. обсуждают 2ю страницу, людям по..ую уровень дебилизма вокруг?
Тема про войну, и ее последствия,в том числе дерибан остатков электрики после прилетов. Тупость то генетическое, создайте тему про тупых украинцев,там будем обсуждать. Хотя мне неинтересно, и так понятно что 73% явно не гении.
Wirująświatła, мене хвилює, якщо філіпінка в середньому має вище IQ чим українка, то це для мене плюс, чи мінус?