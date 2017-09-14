это жопа. все твои планы рухнули. заводи обезьяну.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 01:43
Додано: Пон 06 січ, 2025 01:45
А есть за что?
Шутка хороша один раз.
Раз, второй я это принимал за шутку и не обращал внимание. Но когда это повторяется...
Додано: Пон 06 січ, 2025 01:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я уже сказал какой мой вариант.
вы притащили дыбильную ни о чем не говорящую статистику про страну в целом и пытаетесь раскрутить тему.
это было не понятно с первого раза?
Додано: Пон 06 січ, 2025 02:05
а может и не вполне возможно. это ваши фантазии и не более. как можно масштабировать на всю страну если вы не знаете статистику тех 88К.
или еще одно - вы считаете что про тестирование и про IQ ничего не знают в Германии?
как вы поясните что у них при населении 80 лямов (в три раза больше чем нас) тестом воспользовались только 30К (хотя если тупо по количеству масштабировать должно быть 240К. а по количеству просто тоже нельзя - нужно брать таких же как у нас по полу, роду деятельности, достатку и еще куча разной фигни которая учитывается для достоверности выборки) ?
я вообще честно говоря в шоке как у вас вообще возникла мысль масштабировать это на всю страну. вы вообще в вузе статистику изучали?
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 06 січ, 2025 02:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 січ, 2025 02:08
""Ніхто окрім чоловіка""
А жінка?
Згадав вільний переклад "куріца нє птіца..."
Додано: Пон 06 січ, 2025 02:38
1. Единственная относительно адекватная претензия, что я дал в общий доступ ссылку на ту таблицу, которая вам не понравилась.
Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.
2е. Чтобы понять хорошая колбаса или плохая ИХ НУЖНО СРАВНИТЬ. у вас есть пример хорошей выборки по IQ между странами? Если нет вы ещё и хуеплет.
3.Темы которые я раскручиваю это мое личное дело и ваше мнение я спрашивать не собираюсь. Можете добавить меня в ч.с. или удалиться с форума. Это ваше право.
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