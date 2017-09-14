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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11709117101171111712

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 83
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 01:43

  flyman написав:якщо філіпінка в середньому має вище IQ чим українка,
то це для мене плюс, чи мінус?
это жопа. все твои планы рухнули. заводи обезьяну.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 01:45

  Wirująświatła написав:...........
где там буллинг? неадекватная реакция на нейтральный текст, в котором нет ни капли унижения или оскорбления. Объективно вы дедушка. То что наш - шутка. То что учим зависит от вашего желания воспринимать ту или иную информацию, то есть может быть да или нет. То что учим всему - шутка. Нормальная реакция была бы просто сказать спасибо.
А есть за что? :shock:
Шутка хороша один раз.
Раз, второй я это принимал за шутку и не обращал внимание. Но когда это повторяется...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 01:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:а если сравнить количество людей знающих что такое IQ и желающих пройти тест. тем не менее с чем вы не согласны, IQ украинцев выше или ниже европейского? или ваш вариант.


я уже сказал какой мой вариант.
вы притащили дыбильную ни о чем не говорящую статистику про страну в целом и пытаетесь раскрутить тему.
это было не понятно с первого раза?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 02:05

  Wirująświatła написав:Вполне возможно тестированием пользовались крупные компании


а может и не вполне возможно. это ваши фантазии и не более. как можно масштабировать на всю страну если вы не знаете статистику тех 88К.
или еще одно - вы считаете что про тестирование и про IQ ничего не знают в Германии?
как вы поясните что у них при населении 80 лямов (в три раза больше чем нас) тестом воспользовались только 30К (хотя если тупо по количеству масштабировать должно быть 240К. а по количеству просто тоже нельзя - нужно брать таких же как у нас по полу, роду деятельности, достатку и еще куча разной фигни которая учитывается для достоверности выборки) ?
я вообще честно говоря в шоке как у вас вообще возникла мысль масштабировать это на всю страну. вы вообще в вузе статистику изучали?
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 06 січ, 2025 02:08, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 02:08

  холява написав:
  Wirująświatła написав:Но даже на макак это правило уже не распространяется, одомашненная макака принимает все правила поведения в семье, ест ложкой и т.д. Тоже генетика? и это не дрессура, а влияние среды. Макака видит как ведут себя люди вокруг, формирует нейронные связи и пытается делать то же самое. посмотрите хотя бы с 41й минуты.

https://www.youtube.com/watch?v=nZVIzzx4TPg


Де ви навчались і хто вас навчав ?

Ви повинні були чути про абстрактне мислення .
Ніхто окрім чоловіка їм не володіє ...

жгіте далі


""Ніхто окрім чоловіка""
А жінка?

Згадав вільний переклад "куріца нє птіца..."
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 02:38

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:а если сравнить количество людей знающих что такое IQ и желающих пройти тест. тем не менее с чем вы не согласны, IQ украинцев выше или ниже европейского? или ваш вариант.


я уже сказал какой мой вариант.
вы притащили дыбильную ни о чем не говорящую статистику про страну в целом и пытаетесь раскрутить тему.
это было не понятно с первого раза?

1. Единственная относительно адекватная претензия, что я дал в общий доступ ссылку на ту таблицу, которая вам не понравилась.

Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.


2е. Чтобы понять хорошая колбаса или плохая ИХ НУЖНО СРАВНИТЬ. у вас есть пример хорошей выборки по IQ между странами? Если нет вы ещё и хуеплет.

3.Темы которые я раскручиваю это мое личное дело и ваше мнение я спрашивать не собираюсь. Можете добавить меня в ч.с. или удалиться с форума. Это ваше право.
Wirująświatła
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  #<1 ... 11709117101171111712
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