Додано: Пон 06 січ, 2025 02:05

Wirująświatła написав: Вполне возможно тестированием пользовались крупные компании Вполне возможно тестированием пользовались крупные компании

а может и не вполне возможно. это ваши фантазии и не более. как можно масштабировать на всю страну если вы не знаете статистику тех 88К.или еще одно - вы считаете что про тестирование и про IQ ничего не знают в Германии?как вы поясните что у них при населении 80 лямов (в три раза больше чем нас) тестом воспользовались только 30К (хотя если тупо по количеству масштабировать должно быть 240К. а по количеству просто тоже нельзя - нужно брать таких же как у нас по полу, роду деятельности, достатку и еще куча разной фигни которая учитывается для достоверности выборки) ?я вообще честно говоря в шоке как у вас вообще возникла мысль масштабировать это на всю страну. вы вообще в вузе статистику изучали?