Додано: Пон 06 січ, 2025 03:21

Были обнаружены различия в среднем IQ между странами. Ряд исследований[41][страница не указана 1702 дня] обнаружил связь между средним IQ страны и её экономическим развитием, ВВП (см., например, Коэффициент интеллекта и богатство народов), демократичностью, преступностью, рождаемостью и атеизмом. В бедных странах такие факторы окружающей среды, как плохое питание и болезни, вероятно, снижают средний национальный IQ.

Разница в 10—15 баллов при оценке IQ наблюдалась при сравнении среднестатистических показателей угнетённых социальных групп (неприкасаемых в Индии, буракумин в Японии, маори в Новой Зеландии) и доминирующих социальных групп в этих странах. При этом разница исчезала при эмиграции в другую страну, например: исследование среди детей японцев-иммигрантов в США не показало отличий показателей буракумин от остальных японцев

Средний IQ населения страны связан с ВВП страны (см. Коэффициент интеллекта и богатство народов) и эффективностью государства.



Существует исследование, обнаружившее корреляцию 0,82 между фактором общего интеллекта и баллом SAT (российский аналог — ЕГЭ)

Тест на интеллект Годдарда был одобрен евгениками, чтобы добиться принятия законов о принудительной стерилизации. Разные штаты принимали законы о стерилизации с разной скоростью. Эти законы, конституционность которых была подтверждена Верховным судом в его постановлении 1927 года по делу Бак против Белла , заставили более 60 000 человек пройти стерилизацию в Соединенных Штатах. [ 54 ]



Программа стерилизации в Калифорнии была настолько эффективной, что нацисты обратились к правительству за советом о том, как предотвратить рождение «непригодных».

если тестируемые оцениваются по постоянному стандартному правилу оценки, баллы по тестам IQ растут со средней скоростью около трех баллов IQ за десятилетие.

В учебнике по психологии 2011 года, написанном профессором психологии Гарварда Дэниелом Шактером , отмечалось, что унаследованный интеллект людей может снижаться, в то время как приобретенный интеллект повышается. [ 115 ]



Исследования показали, что эффект Флинна замедлился или повернул вспять курс в некоторых западных странах, начиная с конца 20-го века. Это явление было названо отрицательным эффектом Флинна . [ 116 ] Исследование записей тестов норвежских призывников показало, что баллы IQ падали для поколений, родившихся после 1975 года, и что основная причина как первоначального роста, так и последующих тенденций к падению, по-видимому, связана с окружающей средой, а не с генетикой.

Насколько понимаю, вопрос с IQ на сегодня достаточно спорный. Причём во многих аспектах. И в том, что именно он измеряет, и на его роль в оценке человеческих способностей, и от чего он зависит, и чем определяется (генетикой или другими факторами). И по всем этим вопросам (и многим другим) нет однозначного решения и общепринятого мнения. При существовании большого количества разных тестов.В частности, о странах:Как обычно, значительно подробнее статья в англ. Вики -Там, кстати, есть и такое:Ещё там интересно об эффекте Флинна:Короче, на сегодняшний день я бы не стал слишком много внимания показателю IQ.