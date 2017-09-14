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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11710117111171211713>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 83
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 01:45

  Wirująświatła написав:...........
где там буллинг? неадекватная реакция на нейтральный текст, в котором нет ни капли унижения или оскорбления. Объективно вы дедушка. То что наш - шутка. То что учим зависит от вашего желания воспринимать ту или иную информацию, то есть может быть да или нет. То что учим всему - шутка. Нормальная реакция была бы просто сказать спасибо.
А есть за что? :shock:
Шутка хороша один раз.
Раз, второй я это принимал за шутку и не обращал внимание. Но когда это повторяется...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 01:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:а если сравнить количество людей знающих что такое IQ и желающих пройти тест. тем не менее с чем вы не согласны, IQ украинцев выше или ниже европейского? или ваш вариант.


я уже сказал какой мой вариант.
вы притащили дыбильную ни о чем не говорящую статистику про страну в целом и пытаетесь раскрутить тему.
это было не понятно с первого раза?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 02:05

  Wirująświatła написав:Вполне возможно тестированием пользовались крупные компании


а может и не вполне возможно. это ваши фантазии и не более. как можно масштабировать на всю страну если вы не знаете статистику тех 88К.
или еще одно - вы считаете что про тестирование и про IQ ничего не знают в Германии?
как вы поясните что у них при населении 80 лямов (в три раза больше чем нас) тестом воспользовались только 30К (хотя если тупо по количеству масштабировать должно быть 240К. а по количеству просто тоже нельзя - нужно брать таких же как у нас по полу, роду деятельности, достатку и еще куча разной фигни которая учитывается для достоверности выборки) ?
я вообще честно говоря в шоке как у вас вообще возникла мысль масштабировать это на всю страну. вы вообще в вузе статистику изучали?
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 06 січ, 2025 02:08, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 02:08

  холява написав:
  Wirująświatła написав:Но даже на макак это правило уже не распространяется, одомашненная макака принимает все правила поведения в семье, ест ложкой и т.д. Тоже генетика? и это не дрессура, а влияние среды. Макака видит как ведут себя люди вокруг, формирует нейронные связи и пытается делать то же самое. посмотрите хотя бы с 41й минуты.

https://www.youtube.com/watch?v=nZVIzzx4TPg


Де ви навчались і хто вас навчав ?

Ви повинні були чути про абстрактне мислення .
Ніхто окрім чоловіка їм не володіє ...

жгіте далі


""Ніхто окрім чоловіка""
А жінка?

Згадав вільний переклад "куріца нє птіца..."
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 02:38

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:а если сравнить количество людей знающих что такое IQ и желающих пройти тест. тем не менее с чем вы не согласны, IQ украинцев выше или ниже европейского? или ваш вариант.


я уже сказал какой мой вариант.
вы притащили дыбильную ни о чем не говорящую статистику про страну в целом и пытаетесь раскрутить тему.
это было не понятно с первого раза?

1. Единственная относительно адекватная претензия, что я дал в общий доступ ссылку на ту таблицу, которая вам не понравилась.

Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.


2е. Чтобы понять хорошая колбаса или плохая ИХ НУЖНО СРАВНИТЬ. у вас есть пример хорошей выборки по IQ между странами? Если нет вы ещё и хуеплет.

3.Темы которые я раскручиваю это мое личное дело и ваше мнение я спрашивать не собираюсь. Можете добавить меня в ч.с. или удалиться с форума. Это ваше право.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 03:21

tester7336
Насколько понимаю, вопрос с IQ на сегодня достаточно спорный. Причём во многих аспектах. И в том, что именно он измеряет, и на его роль в оценке человеческих способностей, и от чего он зависит, и чем определяется (генетикой или другими факторами). И по всем этим вопросам (и многим другим) нет однозначного решения и общепринятого мнения. При существовании большого количества разных тестов.
В частности, о странах:
Были обнаружены различия в среднем IQ между странами. Ряд исследований[41][страница не указана 1702 дня] обнаружил связь между средним IQ страны и её экономическим развитием, ВВП (см., например, Коэффициент интеллекта и богатство народов), демократичностью, преступностью, рождаемостью и атеизмом. В бедных странах такие факторы окружающей среды, как плохое питание и болезни, вероятно, снижают средний национальный IQ.

Разница в 10—15 баллов при оценке IQ наблюдалась при сравнении среднестатистических показателей угнетённых социальных групп (неприкасаемых в Индии, буракумин в Японии, маори в Новой Зеландии) и доминирующих социальных групп в этих странах. При этом разница исчезала при эмиграции в другую страну, например: исследование среди детей японцев-иммигрантов в США не показало отличий показателей буракумин от остальных японцев

Средний IQ населения страны связан с ВВП страны (см. Коэффициент интеллекта и богатство народов) и эффективностью государства.

Существует исследование, обнаружившее корреляцию 0,82 между фактором общего интеллекта и баллом SAT (российский аналог — ЕГЭ)
http://surl.li/epllbo
Как обычно, значительно подробнее статья в англ. Вики - https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient.
Там, кстати, есть и такое:
Тест на интеллект Годдарда был одобрен евгениками, чтобы добиться принятия законов о принудительной стерилизации. Разные штаты принимали законы о стерилизации с разной скоростью. Эти законы, конституционность которых была подтверждена Верховным судом в его постановлении 1927 года по делу Бак против Белла , заставили более 60 000 человек пройти стерилизацию в Соединенных Штатах. [ 54 ]

Программа стерилизации в Калифорнии была настолько эффективной, что нацисты обратились к правительству за советом о том, как предотвратить рождение «непригодных».

Ещё там интересно об эффекте Флинна:
если тестируемые оцениваются по постоянному стандартному правилу оценки, баллы по тестам IQ растут со средней скоростью около трех баллов IQ за десятилетие.

В учебнике по психологии 2011 года, написанном профессором психологии Гарварда Дэниелом Шактером , отмечалось, что унаследованный интеллект людей может снижаться, в то время как приобретенный интеллект повышается. [ 115 ]

Исследования показали, что эффект Флинна замедлился или повернул вспять курс в некоторых западных странах, начиная с конца 20-го века. Это явление было названо отрицательным эффектом Флинна . [ 116 ] Исследование записей тестов норвежских призывников показало, что баллы IQ падали для поколений, родившихся после 1975 года, и что основная причина как первоначального роста, так и последующих тенденций к падению, по-видимому, связана с окружающей средой, а не с генетикой.


Короче, на сегодняшний день я бы не стал слишком много внимания показателю IQ.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 04:38

  budivelnik написав:.......
Чомусь Канада і уряд з населенням вирішили по іншому...
90% територій Канади - не заселені, по тій простій причині що 40 млн населення не зможуть економічно доцільно жити на 9 900 000км2 територій.
Тому був прийнятий елегантний по своїй суті закон
90% території це Державний Парк на території якого ЗАБОРОНЕНА виробнича діяльність, а раз немає виробництва то й не має потреби в населенних пунктах...
.........

А можно какую-то ссылку, где можно почитать об этом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 04:49

  Vadim_ написав:..........
Если НАТО создавалось в противовес Варшавскому договору а рф наследница СРСР то странно что помогают медленно, особенно оружием или план - хвост резать постепенно фалангами что бі рф не упала как огромный шкаф и не принесла миру проблем больших чем разрушение инфраструктуры Украины и смертей её людей

Созданная после Второй мировой войны , организация реализует Североатлантический договор , подписанный в Вашингтоне, округ Колумбия , 4 апреля 1949 года. [ 5 ] [ 6 ] НАТО — это система коллективной безопасности : ее независимые государства-члены соглашаются защищать друг друга от нападений третьих сторон. Во время холодной войны НАТО действовало в качестве сдерживающего фактора угрозы, исходящей от Советского Союза . Альянс оставался на месте после распада Советского Союза и Варшавского договора и принимал участие в военных операциях на Балканах , Ближнем Востоке , в Южной Азии и Африке
https://en.wikipedia.org/wiki/NATO
Варшавский договор ( WP ), [ d ] официально Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи ( TFCMA ), [ e ] был договором о коллективной обороне, подписанным в Варшаве , Польша , между Советским Союзом и семью другими социалистическими республиками Восточного блока Центральной и Восточной Европы в мае 1955 года во время Холодной войны .
........
Под контролем Советского Союза Варшавский договор был создан в качестве баланса сил или противовеса Организации Североатлантического договора (НАТО) и Западному блоку .
https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Pact
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 05:16

IQ не идеален, но всемирно признан как интегральная метрика. Сейчас бы его назвали тест на общие знания и эрудицию. Поскольку видов интеллекта много, а IQ изменяет далеко не всё, и даже не половину

Гарднер выделял девять типов интеллекта: вербальный, музыкальный, логический, образный, телесный, внутренний, социальный, натуралистический (природный) и философский.

На счёт "философского" и "музыкального" как то сомневаюсь, скорее всего "философский" - гибрид "логического" и "вербального" (если брать серьезных философов типа Канта и Спинозы), либо "образного" и "вербального", если философией считать притчи и коаны
коа́н (ко:ан, японская калька кит. 公案, гунъань) — короткое повествование, вопрос, диалог, обычно не имеющие логической подоплёки, зачастую содержащие алогизмы и парадоксы, доступные скорее интуитивному пониманию

Рёнан, дзенский мастер, жил самой простой жизнью в маленькой хижине у подножья горы. Однажды вечером в хижину забрался вор и обнаружил, что там нечего украсть. Вернувшись, Рёнан застал у себя вора. «Ты прошел долгий путь, чтобы навестить меня,- сказал он бродяге,- и ты не должен вернуться с пустыми руками. Пожалуйста, возьми в подарок мою одежду.» Вор был ошарашен. Он взял одежду и тихонько ушел. Рёнан сидел нагой, любуясь луной. «Бедный парень,- задумчиво сказал он.- Мне бы так хотелось подарить ему эту прекрасную Луну.»


"музыкальный" - гибрид "образного" и "эмоционального".

То что эмоциональный интеллект существует уже доказано и не оспаривается.

Вероятно Гарднер его обозвал "внутренний" или "образный" хотя и к "телесному" эмоции отношения тоже имеют.

Взять хотя бы распознанное физиологических потребностей. Чистый EQ. Который имеет отражение и в остальных видах интеллекта, поскольку они как то осмысляются. Когда человек хочет в туалет, а сходить негде - это сильно влияет на его эмоции.

"Социальный интеллект" это умение человека взаимодействовать с обществом, с коллективом.

Практического применения измерения перечисленных видов интеллекта (кроме логического и социального) нет, поскольку философия или вербальность (владение языком) это уже "личное дело каждого". Разве что в терапии, при обязательном согласии испытуемого.

А у IQ практическое применение есть. Но характеристику он "выдаёт" только частичную. Мне бы в голову не пришло искать связь IQ и ВВП, тем более общества в целом.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 07:28

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:предположение простое, генерирующим компаниям нужны денюжки. Отключения это хорошо, но не для их карманов. А если э.э. будет по 20 грн/квт про отключения вы забудете навсегда. чем бы по нам не стреляли.


Это понятно и ежу.
Сейчас не по 20. Почему после обстрела Бурштина света стало хватать?
Перебили проводочек поставки тому кто платит "па двацать"?

++
Є підозра що і газу внутрішнього видобутку хватало б.
Banderlog
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