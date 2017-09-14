Wirująświatła написав:Но даже на макак это правило уже не распространяется, одомашненная макака принимает все правила поведения в семье, ест ложкой и т.д. Тоже генетика? и это не дрессура, а влияние среды. Макака видит как ведут себя люди вокруг, формирует нейронные связи и пытается делать то же самое. посмотрите хотя бы с 41й минуты.
flyman написав: мене хвилює, якщо філіпінка в середньому має вище IQ чим українка, то це для мене плюс, чи мінус?
А до чого тут в середньому? Вам ж треба одну? Ну харашо, допустим 4) чи ви рішили покрити всіх філіпінок? Хрінь то все IQ. Всеодно яка б не була розумна жінка, вона -дурна))) потом ви забуваєте що в жінок національності нема. Вони досить бистро пристосовуються до нових умов. Ну візьмем вашу філіпінку , привезем її в україну і через півроку будете мати те саме.ефект банки з огірками. https://youtu.be/TwOLb_g2KnM?si=DKIo45CY8p__n2Kl
Wirująświatła написав:а если сравнить количество людей знающих что такое IQ и желающих пройти тест. тем не менее с чем вы не согласны, IQ украинцев выше или ниже европейского? или ваш вариант.
я уже сказал какой мой вариант. вы притащили дыбильную ни о чем не говорящую статистику про страну в целом и пытаетесь раскрутить тему. это было не понятно с первого раза?
1. Единственная относительно адекватная претензия, что я дал в общий доступ ссылку на ту таблицу, которая вам не понравилась.
Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.
2е. Чтобы понять хорошая колбаса или плохая ИХ НУЖНО СРАВНИТЬ. у вас есть пример хорошей выборки по IQ между странами? Если нет вы ещё и хуеплет.
3.Темы которые я раскручиваю это мое личное дело и ваше мнение я спрашивать не собираюсь. Можете добавить меня в ч.с. или удалиться с форума. Это ваше право.
Чого це ви так до людини ? Ви затащили на форум ганебну інфу про Україну , а він вам просто "гребішок" підправив . До того, ви ще облаяли tester7336 . ( шановного пролоджі теж облаяли і ніхто вам нажаль "подяку" не вліпив )