RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11710117111171211713

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 83
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 07:39

  alibob написав:
  холява написав:
  Wirująświatła написав:Но даже на макак это правило уже не распространяется, одомашненная макака принимает все правила поведения в семье, ест ложкой и т.д. Тоже генетика? и это не дрессура, а влияние среды. Макака видит как ведут себя люди вокруг, формирует нейронные связи и пытается делать то же самое. посмотрите хотя бы с 41й минуты.

https://www.youtube.com/watch?v=nZVIzzx4TPg


Де ви навчались і хто вас навчав ?

Ви повинні були чути про абстрактне мислення .
Ніхто окрім чоловіка їм не володіє ...

жгіте далі


""Ніхто окрім чоловіка""
А жінка?

Згадав вільний переклад "куріца нє птіца..."


Малось на увазі "Homo sapiens " чоловік розумний .(хоча щоб дої..атися будь що можно запитати )
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4135 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 07:47

  flyman написав:
мене хвилює,
якщо філіпінка в середньому має вище IQ чим українка,
то це для мене плюс, чи мінус?

А до чого тут в середньому? Вам ж треба одну? Ну харашо, допустим 4)
чи ви рішили покрити всіх філіпінок?
Хрінь то все IQ. Всеодно яка б не була розумна жінка, вона -дурна)))
потом ви забуваєте що в жінок національності нема. Вони досить бистро пристосовуються до нових умов.
Ну візьмем вашу філіпінку , привезем її в україну і через півроку будете мати те саме.ефект банки з огірками.
https://youtu.be/TwOLb_g2KnM?si=DKIo45CY8p__n2Kl
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 07:52

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:а если сравнить количество людей знающих что такое IQ и желающих пройти тест. тем не менее с чем вы не согласны, IQ украинцев выше или ниже европейского? или ваш вариант.


я уже сказал какой мой вариант.
вы притащили дыбильную ни о чем не говорящую статистику про страну в целом и пытаетесь раскрутить тему.
это было не понятно с первого раза?

1. Единственная относительно адекватная претензия, что я дал в общий доступ ссылку на ту таблицу, которая вам не понравилась.

Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.


2е. Чтобы понять хорошая колбаса или плохая ИХ НУЖНО СРАВНИТЬ. у вас есть пример хорошей выборки по IQ между странами? Если нет вы ещё и хуеплет.

3.Темы которые я раскручиваю это мое личное дело и ваше мнение я спрашивать не собираюсь. Можете добавить меня в ч.с. или удалиться с форума. Это ваше право.


Чого це ви так до людини ?
Ви затащили на форум ганебну інфу про Україну , а він вам просто "гребішок" підправив . До того, ви ще облаяли tester7336 .
( шановного пролоджі теж облаяли і ніхто вам нажаль "подяку" не вліпив )
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4135 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
  #<1 ... 11710117111171211713
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80321
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253905
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 895336
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4515)
06.01.2025 06:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.